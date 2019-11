Kansloze nederlaag voor ONS Sneek

Rijssen – Het seizoen lijkt voor ONS Sneek zo goed als voorbij en dat niet alleen omdat men zelf kansloos meet 6-1 verloor, maar ook omdat het verschil met de veilige regionen inmiddels zodanig groot is dat voor overleven zoiets als een wonder nodig is. Over groot gesproken. Ook het verschil tussen het ONS van vorige week en van gisteren was substantieel, want de ploeg van trainer Paul Raveneau kwam niet in de buurt van de vorm die men vorige week tegen ODIN ’59 etaleerde en dat terwijl de oefenmeester in Rijssen toch dezelfde soldaten naar het front stuurde.

Aan dat front viel in de openingsfase weinig activiteit te bespeuren, al kreeg de thuisclub na een minuut of tien wel een dot van een kans. De jonge Jasper Veltkamp vond Hakim Ezafzafi, maar diens inzet werd door doelman Justin van der Dam onschadelijk gemaakt. Acht minuten later probeerde Denzel Prijor de solerende Ezafzafi in de zestien een halt toe te roepen, maar in de ogen van arbiter Schaper deed hij dat onreglementair waarna Ezafzafi zelf de toegekende feilloos binnen schoot (1-0). Het was een strafschop uit de categorie “twijfelgevallen”, maar bij het ontbreken van de VAR bleef de “pengel” en de aan Prijor toebedeelde gele kaart staan.

In de daaropvolgende fase hield doelman Van der Dam met een aantal goede reddingen zijn ploeg op de been en steeds was Ezafzafi de afzender. In diezelfde fase was de personele bezetting bij een veelbelovende Sneker aanval onvoldoende en bleef ook bij een aantal hoekschoppen dreiging achterwege. Sterker nog, bij één van die corners schakelde Excelsior ’31 razendsnel om waarbij de al genoemde Veltkamp weinig moeite had om de volledig vrijstaande routinier Hielke Penterman in stelling te brengen (2-0).

Na de wisseling van speelhelft was de wedstrijd die voor rust vooral eenrichtingsverkeer liet zien, een tijd lang iets meer in balans, al kwam de eerste mogelijkheid opnieuw op het conto van de thuisclub. De poging van Ezafzafi leverde echter niets op en aan de andere kant was een uithaal van Sam Crowther te ruim bemeten. Na dat openingskwartier werd echter alles anders en reeg Excelsior ’31 de kansen aaneen. Bij de eerste bood Nick Kuipers de al gesalgen Justin van der Dam met een uiterste krachtsinspanning de helpende hand, maar in minuut 63 moest Van der Dam alsnog de derde treffer toestaan. Een afgeslagen bal werd door Penterman onderschept , waarna hij Dérian Reinders op een presenteerblaadje de 3-0 aanbood. Daarmee was de wedstrijd die eigenlijk geen wedstrijd was, definitief beslist en al helemaal, toen Ezafzafi met nog een kwartier op de klok met een mooie lob de 4-0 liet noteren.

Nadat Nick Davina de doorgebroken Genridge Prijor tegen de grond werkte en er met rood vanaf moest, leek het ergste leed voor de Snekers geleden. Het tegendeel bleek echter waar, want de thuisclub drukte met een man minder nog een keer het gaspedaal in en dat resulteerde in de 5-0 van Jamarro Diks en diezelfde speler maakte in de slotminuut namens Excelsior ’31 het halve dozijn vol, toen Wesley Tankink tot figurant degradeerde en de bal diagonaal tegen de touwen joeg.. Daarmee kwam de stand op 6-1, want twee minuten eerder had invaller Jan Dommerholt nadat hij twee man het bos had ingestuurd, doelman Melvin Koetsier in de korte hoek gepasseerd en daarmee de spreekwoordelijke eer gered.

Excelsior ’31 – ONS Sneek 6-1 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Hakim Ezafzafi (18.). 2-0 Hielke Pentermand (38.), 3-0 Reinders (63.), 4-0 Ezafzafi (75.), 5-0 Jamarro Diks (82.), 5-1 Jan Dommerholt (87.), 6-1 Diks (89.)

Scheidsrechter: D. Schaper

Gele kaart: Denzel Prijor (ONS Sneek)

Rode kaart: Nick Davina (Excelsior ’31)

Opstelling Excelsior ’31: Melvin Koetsier, Vincent Schmidt (73. Tom Smoes), Nick Davina, Mirko Zwiers, Stijn Beverdam, Derian Reinders, Jasper Veltkamp, Boy Boeloerditi, Hakim Ezafzafi (82. Lucas van Beek), Hielke Penterman (70. Michel Gerritsen Mulkes) en Jamarro Diks

Opstelling ONS Sneek: Justin van der Dam, Oege Sietse van Lingen, Nick Kuipers, Denzel Prijor, Joël Brandsma (70. Pieter Mulder), Tom Arissen, Nick Burger (73. Wesley Tankink), Han van Dijk, Jelle de Graaf, Sam Crowther (63. Jan Dommerholt) en Genridge Prijor

Bron: https://pengel.weebly.com/

Foto: c.v.v. ONS Sneek