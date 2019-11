Nyck de Vries 6e in eerste Formule E-race

Saudi-Arabië – Nyck de Vries is als zesde geëindigd in zijn eerste race in de Formule E. Die race werd vrijdag aan het begin van de middag verreden in Saudi-Arabië. De Vries pakt acht punten door zijn zesde plaats.

De Fries had zich als derde gekwalificeerd voor de race en ging goed van start. Hij lag lang derde en de verschillen voorin waren klein. Na ruim tien minuten werd De Vries even aangetikt door Edoardo Mortara. Even later werd De Vries ingehaald door de Brit Sam Bird, die zijn ‘attack mode’ inzette. Daarmee had hij iets meer vermogen.

Even zakte De Vries nog verder weg. Hij lag op een gegeven moment zevende. In een spectaculaire slotfase won De Vries weer een plaats toen hij van zes naar vijf ging. In de laatste ronde ging hij Alexander Sims (die vanaf pole begon) nog voorbij, maar werd zelf weer ingehaald door Robin Frijns. Zo eindigt hij in zijn eerste race dus als zesde. Daarmee pakt hij acht punten. De nummer één Sam Bird pakt 25 punten.

Zaterdag is de tweede race van het seizoen, opnieuw in Saudi-Arabië. De eerste race daarna is pas in januari.

De top tien pakt punten:

Bird

Lotterer

Vandoorne

Rowland

Frijns

De Vries

Mortara

Sims

D’Ambrosio

Evans

Bron: Omrop Fryslân