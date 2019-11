Menhir overvleugelt Five Pack

Sneek – De basketballers van ESBC Menhir hadden vrijdagavond geen kind aan tegenstander Five Pack uit Ureterp. Al voor de rust was door het kwaliteitsverschil de spanning uit de wedstrijd. Menhir stoomde door tot voorbij de honderdpuntengrens: 108-42.

Bij de thuisploeg waren slechts vier senioren beschikbaar. De ploeg werd aangevuld met jeugdspelers Johannes Idsinga, Jildert Roubos en de debuterende Jurre van der Meer. Samen zouden zij goed blijken te zijn voor 43 punten. Menhir startte geconcentreerd en onder aanvoering van de veel scorende Mats Haven (topscorer met 29 punten) liep de ploeg via 23-8 uit naar maar liefst 61-14 bij rust.

Een monsterscore lag voor de hand, maar het lukte de Snekers vroeg na de rust niet om het verzorgde aanvalsspel van de eerste helft vol te houden. Five Pack profiteerde daar maar deels van. De Ureterpers liepen in tot 75-40 na dertig minuten.

In het slotkwart stonden de neuzen bij Menhir weer allemaal in dezelfde richting. De spelers gunden elkaar de bal en regelmatig werden fraaie aanvallen op de mat gelegd. Ook de verdediging bleek dik in orde, getuige het feit dat Five Pack in de laatste tien minuten slechts 2 punten wist te scoren tegenover de 38 van Menhir. Ali Carti tilde met een vrije worp de score naar 100 punten. Dat van de zeven spelers deze avond zes in de dubbele cijfers landden is een bewijs voor het goede samenspel van de ploeg.

Foto: Debbie Rijsdijk

Op de foto: Jeroen Zantingh (7) is op weg naar de bal, Ali Carti (5) kijkt toe.