De Cees Clementcross in Rasterhoffpark op zondag 8 december

Sneek – Atletiekvereniging Horror organiseert op zondag 8 december in het Rasterhoffpark nabij Hotel van der Valk (voor alle hardlopers) de Cees Clement Cross. Om half elf lost oud Nederlands kampioen op de 5 en de 10 kilometer Cees Clement zelf het startschot voor de recreatieve Trailrun over 3,7 – 7,4 of 11 kilometer.

Vanaf 12.30 uur vinden de starts plaats van de wedstrijd. Het slotnummer is de lange afstand voor dames (6 kilometer) en heren (10 kilometer). De winnaars van dit nummer ontvangen de Cees Clement wisselbokaal. Ditmaal is het Open Noordelijk Veldloopkampioenschap aan de Clementcross verbonden. Ook atleten die niet woonachtig zijn in Groningen, Friesland of Drenthe kunnen aanspraak maken op de titel. De wedstrijd is toegankelijk voor licentiehouders van de Atletiekunie en niet-licentiehouders. Een flink aantal Noordelijke toppers heeft zich inmiddels aangemeld. De winnaars van de lange cross van 2018, Fleur Baljet uit Meppel en Janco Rijpstra uit Leeuwarden komen naar Sneek om hun titel te verdedigen. Voor informatie zie www.avhorror.nl rubriek “evenementen.”

Foto: Jolanda Siemonsma