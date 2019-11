Koos Nederhoed naar Chinese Shaoxing als VAR

IJlst – Internationaal scheidsrechter Koos Nederhoed is door de wereldvolleybalbond FIVB aangewezen als Video Assistent Referee (VAR) tijdens het wereldkampioenschap voor clubteams dames in het Chinese Shaoxing. Het evenement wordt gehouden van 2 december t/m 9 december.

Van IJlst van Shaoxing

De IJlster wereldreiziger vliegt in een meer dan tien uur durende vlucht op 30 november naar Shanghai en wordt vervolgens naar Shaoxing gebracht. Daar vindt het WK voor clubteams plaats. De deelnemende ploegen zijn het Turkse Eczacibasi Vitra Istanbul, het Italiaanse Imoco Volley Conegliano, het Braziliaanse Itambe Minas en het Chinese Guandong Evergrande Volleyball Club in poule A. Het Italiaanse Igor Gorgonzola Novara, het Chinese Tianjin Bohai Bank Volleyball Club, het Turkse Vafibank Istanbul en het Braziliaanse Dentil Praia Clube vormen poule B.

Aan ervaring geen gebrek

Koos Nederhoed opereerde in mei en juni als VAR in Argentinië, Amerika, Italië en Bulgarije en was in augustus scherprechter bij het Olympisch Kwalificatie Toernooi in het Russische Sint Petersburg. De World Cup in Japan in september moest hij aan de FIVB teruggeven. “Drie weken achtereen weg hakt erin. Ik heb ook nog wel eens verplichtingen elders”, knipoogt Koos Nederhoed die actief blijft in de Nederlandse eredivisie.

De docent aan de ROC Friese Poort in Sneek bij Economie en Ondernemen stuurt een team aan met drie technici die in totaal 16 camera’s rond het veld tot hun beschikking hebben. Daarbij is Koos de verantwoordelijke voor de final decision.