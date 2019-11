De bal rolt weer …. voorbeschouwing 23 en 24 november 2019

De Sneker clubs die afgelopen weekeinde in actie kwam, boekten weinig succes. In feite bleef dat beperkt tot ONS Sneek 2 dat zich ten koste van Makkum voor de tweede ronde van de beker kwalificeerde. De andere deelnemer i.c. Sneek Wit Zwart moest daarentegen het toernooi verlaten, terwijl ONS in competitieverband tegen ODIN ’59 een nederlaag leed en het gevecht van Black Boys met subtopper Warga slechts een punt opleverde.

​Komende zaterdag moeten de supporters van ONS Sneek, Sneek Wit Zwart ZM en Waterpoort Boys op reis en wel naar Rijssen, Easterein en Oudega (GS) voor de duels met Excelsior ’31, SDS en De Wâlde. In Sneek is er alleen in de avonduren wanneer Sneek Wit Zwart op Tinga tegen SVBO aantreedt, iets te beleven. Op zondag is dat echter nog minder, want zowel LSC 1890 als Black Boys doen het in den vreemde en wel in Ureterp en in Drachten waar men resp. Oerterp en ONB ontmoet.

Excelsior ’31 – ONS Sneek

zaterdag 23 november 2019 – 14.30 uur

Sportpark De Koerbelt – Rijssen

Afgelopen zaterdag was het verschil met ODIN ’59, inmiddels de nummer vier van de derde divisie marginaal. Ondanks dat de ploeg zeer behoorlijk voetbal speelde – iets wat we eerder in de bekerwedstrijden van het tweede elftal en bij de JO-15 van de oranjehemden ook zal zagen – leverde het duel opnieuw geen punten op. Het zit simpelweg niet mee, maar het wordt tijd dat de gifbeker die nu al zes wedstrijden lang op de Sneker dis staat, van tafel verdwijnt en het liefst zaterdag al, wanneer Oo En Es in Rijssen op bezoek gaat bij Excelsior ’31.

Excelsior ’31 maakte sinds de invoering van de Topklasse vier seizoenen lang deel uit van de amateur-elite en gold in die periode mede door de steun van een paar grote bouwondernemingen als een voetbalbolwerk. In het seizoen dat ONS Sneek op dat niveau debuteerde (2013-2014), moest men echter de vlag strijken. In dat seizoen pakten de oranjehemden op De Koerbelt overigens een punt (2-2) en later op het Zuidersportpark drie (2-1).

Na die degradatie eindigde Excelsior ’31 in de hoofdklasse als tweede en kreeg men in de nacompetitie meteen de kans om terug te keren. Die poging strandde, waarna men in de volgende twee seizoenen de prijzen aan anderen moest laten. Twee seizoenen terug pakte men als nummer negen weer een periode en kreeg men via de play offs andermaal de mogelijkheid om het verloren gegane terrein te compenseren. Ook toen ging de vlag in Rijssen niet in top, maar vorig seizoen troefden de roodhemden Staphorst en Sparta Nijkerk af en werd de terugkeer na vijf lange jaren eindelijk gevierd.

Die terugkeer verloopt tot nu toe alleszins redelijk, want met zestien punten staat de ploeg die behoorlijk wat spelers met een verleden bij Go Ahead Eagles en HHC Hardenberg in de gelederen heeft, momenteel net in het linkerrijtje. Van die zestien “zegeltjes” werden overigens vijftien op vreemde bodem in het boekje geplakt. Thuis werd tot nu toe middels een gelijkspel tegen Ter Leede echter slechts één punt aan het totaal toegevoegd en daardoor behoort de rood-witte squadra tot de ploegen met de slechtste thuisbalans.

Die cijfers doen vermoeden dat Excelsior ’31 moeite heeft het spel te maken en dat men zich in de omschakeling meer “senang” voelt. Daartoe heeft men met o.a. Boy Boeloerditi, de van CSV Apeldoorn overgekomen Jamarro Diks en Hakim Ezafzafi ook geschikte spelers, waarbij ook Hielke Penterman niet onvermeld mag blijven. De 33-jarige routinier die er in zijn eerste drie seizoenen bij Excelsior ’31 lustig op los scoorde, had vorig seizoen met 27 treffers een belangrijk aandeel in de titel en stond afgelopen zaterdag bij DOVO waar Excelsior ’31 met maar liefst 6-2 won, ook in de punt van de aanval Daarentegen kon trainer Peter Wesselink toen geen beroep doen op de geblesseerden Joost Krijns, Ryan Snelders, Stefan Maat, Jasper Groothuis en Frank Gerritsen Mulkes.

Of een aantal van hen zaterdag van de partij is, blijft afwachten, net zoals afgewacht moet worden of Jordy den Hoedt bij ONS weer inzetbaar is. Zijn positie werd op een enkel slippertje na, door Joël Brandsma echter prima ingevuld en ook de rest van de oranje brigade leverde tegen ODIN ’59 behoorlijk werk af. Trainer Paul Raveneau heeft dan ook weinig reden om wijzigingen door te voeren. De verwachting luidt dan ook dat hij dezelfde elf De Koerbelt opstuurt en hopelijk lukt het die om zaterdag van de “thuiszwakte” van Excelsior ’31 te profiteren en om de gifbeker eindelijk van tafel te kegelen.

Sneek Wit Zwart – SVBO

zaterdag 23 november 2019 – 19.30 uur

Sportpark Tinga – Sneek

Nadat de collega’s van de zaterdag een weekje eerder met 6-3 van Heerenveense Boys wisten te winnen, liep de zondagtak in de beker tegen dezelfde opponent een blauw oog op. Voordat de Hollandse ziekte zich bij de strafschoppenreeks openbaarde, kreeg Sneek Wit Zwart dat in 2004 en 2010 de beker aan de prijzenkast toevoegde, echter voldoende mogelijkheden om een ticket voor de volgende ronde veilig te stellen. Op de één of andere manier leek de echte scherpte te ontbreken en die zal men komende zaterdag absoluut nodig hebben, wil men de nummer drie van de ranglijst i.c. SVBO van het lijf houden.

Met die ploeg had men vorig seizoen overigens weinig moeite, want toen was Sneek Wit Zwart dankzij treffers van Matts Bruining, Gerben Visser en Joram Smits dodelijk effectief en eigenlijk na één helft al klaar met de Drenten. Eerder dat seizoen kreeg men in het land van Bartje echter zelf een lesje in effectiviteit, want nadat Gerben Visser zijn ploeg vroeg in de tweede helft op een 2-1 voorsprong zette, haalde SVBO vervolgens uit een paar kansen het maximale rendement.

Dat rendement bedraagt nu na acht wedstrijden vijftien punten. Tegen de drie G’s i.c. GRC Groningen, GAVC en GOMOS en tegen Roden stapte SVBO als winnaar van het veld, terwijl men tegen WVV, FVC en Hoogezand een remise overeen kwam. Alleen in en tegen Dalfsen beleefde de ploeg van trainer Marc Hegeman een offday en werd men met een duidelijke 5-1 nederlaag naar huis gestuurd.

​Dat huis staat onder de rook van stadion De Oude Meerdijk en in dat huis werden in de laatste jaren “films” uit de eerste klasse vertoond. Die klasse was met uitzondering van twaalf seizoenen hoofdklasse waarin SVBO de degens met de voorloper van Sneek Wit Zwart kruiste, vanaf het eind van de jaren tachtig tot en met het seizoen 2010-2011 ook meestentijds het strijdtoneel. In laatstgenoemde jaargang moest men echter na de nacompetitie een stap terug doen, waarna men twee jaar later de titel behaalde en weer terugkeerde. Sindsdien komt SVBO weer in de eerste klasse uit en in de eerste drie seizoenen kreeg men via de barrage de mogelijkheid om de hoofdklasse weer met een bezoek te vereren. In de voorbije drie afleveringen bleef een greep in de prijzen met een achtste en twee keer een vijfde plek echter uit.

Qua prijzen kan Sneek Wit Zwart zoals hiervoor al werd vermeld, de beker doorstrepen en kan men zich volledig op de competitie focussen. Daarin is de eerste prijs al binnen, want de hoofdmacht verzekerde zich anderhalve week terug al van de eerste periodetitel en daarmee van een kans op promotie naar de hoofdklasse. Die klasse wordt naar verwachting binnen afzienbare tijd met die van de zaterdag samengevoegd en bij een rentree zou Sneek Wit Zwart de gewenste overstap naar de zaterdag alsdan zonder een stap terug kunnen maken.

Voor die rentree is het kampioenschap echter de meest zekere route voor de ploeg van trainer Germ de Jong. Met betrekking tot diens toekomst dwarrelde nog geen witte rook uit de schoorsteen, al komt dat wellicht omdat dat rookkanaal in deze tijd van het jaar bij anderen in gebruik is, maar dat terzijde. Met twee punten voorsprong en een wedstrijd minder heeft Sneek Wit Zwart momenteel de beste papieren om de titel binnen te halen. Nu is het zaak om die voorsprong te behouden c.q. uit te bouwen. Maar dan zal de formatie die het waarschijnlijk nog zonder Martijn Zwaga moet doen, wel scherper voor de dag moeten komen dan tegen Heerenveense Boys, want anders zou dat voordeeltje zo maar kunnen verdampen.

​

Onderlinge resultaten:

2018-2019 Sneek Wit Zwart – SVBO

SVBO – Sneek Wit Zwart 4 – 1

3 – 2

Oerterp – LSC 1890

zondag 24 november 2019 – 14.00 uur

Sportpark De Griene Greide – Ureterp

LSC 1890 was tot voor kort een ploeg die heel aardig voetbalde, maar die in de buurt van de zestien zoiets als pleinvrees kreeg. Dat was tegen DTD duidelijk anders, want toen wist men de weg op de vijandelijke plaza heel goed te vinden met niet alleen een eclatante 8-0 zege maar ook een sprongetje op de ranglijst tot gevolg. Die overwinning kan volgens spits Jorn Wester die in dat duel vijf keer doel trof, wel eens de ommekeer zijn. Dat moet men komende zondag tegen Oerterp dan bewijzen, want anders blijft het voorlopig toch bij één zwaluw. Oerterp werd in 1949 opgericht en speelde zijn wedstrijden tot het begin van dit decennium op sportpark De Hege Kamp. Op dat complex kwam men aan het eind van de vorige eeuw drie seizoenen in de tweede klasse uit, waarna de blauwhemden met uitzondering van twee seizoenen hun “skills” in de derde klasse vertoonden. In 2011 verhuisde Oerterp naar De Griene Greide en drie jaar geleden werd met een straatlengte voorsprong de titel naar dat nieuwe sportpark gehaald. Als herintreder in de tweede klasse eindigde men als zesde en nam men als winnaar van de tweede periode deel aan de nacompetitie. Daarin moest men op De Magere Weide in Leeuwarden na een bloedstollende wedstrijd en na “pengels” herkanser LAC Frisia 1883 echter voor laten gaan, waarna men die prestatie vorig seizoen met een zevende plek nagenoeg evenaarde, al bleef deelname aan de play offs om promotie toen uit. Dit seizoen verloopt tot nu toe aanmerkelijk stroever. Met acht uit acht staat Oerterp dat vooral op de lange bal en op de kwaliteiten van spits Folkert Hoekstra gokt, momenteel net onder LSC 1890 op een elfde plek. Van die acht punten werden overigens zeven in de eerste drie speelronden behaald. Toen won men van Drachten en Dedemsvaart en speelde men tegen Heerde gelijk. In de laatste vijf duels werd van SC Emmeloord, LAC Frisia 1883, Zuidwolde en Lemelerveld verloren en alleen in de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter VENO behaalde de ploeg van trainer Germ Huitema een punt. ​In de onderlinge confrontaties met LSC 1890 was de oogst de voorbije seizoenen daarentegen ietsje beter. In het seizoen 2017-2018 verloor men in Sneek mede door drie treffers van Erwin Slik weliswaar met 8-1, maar later nam Oerterp op eigen terrein met 7-1 ondubbelzinnig wraak, al werd die uitslag wel door een vroege rode kaart voor LSC-doelman Jesse van Sermondt beïnvloed. Vorig jaar eindigde de wedstrijd aan de Leeuwarderweg in een bloedeloze 0-0 en dat was gelet op het aantal Sneker kansen zoiets als een klein wonder, waarna LSC 1890 in een return met zeven treffers en zeven gele kaarten qua score nipt aan het langste eind trok en Oerterp qua vermaningen net als “winnaar” uit de bus kwam. Wie komende zondag als winnaar uit de bus komt, is lastig te voorspellen. Gelet op de prestaties waarbij Oerterp de laatste weken niet bepaald in goede doen is en waarbij LSC 1890 tot de laatste wedstrijd tegen DTD een vergelijkbare serie neerzette, gaan de gedachten in eerste instantie uit naar een duel op ooghoogte. Maar als LSC 1890 het niveau uit die laatste wedstrijd weet te kopiëren dan dichten we de “Blues” uit de Waterpoortstad een goede kans toe en kan deel twee van de ommekeer zijn beslag krijgen. ​Onderlinge resultaten: 2018-2019 2017-2018 Oerterp – LSC 1890

LSC 1890 – Oerterp

​Oerterp – LSC 1890

LSC 1890 – Oerterp 3 – 4

0 – 0

7 – 1

​8 – 1 S.D.S. – Sneek Wit Zwart ZM

zaterdag 23 november 2019 – 14.30 uur

Sportpark Skoalleseize – Easterein Hoewel Sneek Wit Zwart ZM het na rust even Spaans benauwd kreeg, boekte de ploeg van trainer Niels Boot anderhalve week terug uiteindelijk een ruime overwinning op Heerenveense Boys. Die bleek toereikend om in de strijd om de eerste periode concurrent Workum op doelsaldo af te troeven. Hoewel ZET EM zich daarmee van een deelnamebewijs aan de nacompetitie om promotie naar de tweede klasse verzekerde, blijft de derde titel op rij het doel en om die binnen te halen, moet men komende zaterdag eerst de klip SDS zien te omzeilen. ​SDS zag in 1947 het levenslicht en vond zichzelf bij de grote ruilverkaveling die de KNVB in het midden van de jaren negentig toepaste, terug in de tweede klasse. Aan het eind van het seizoen 2001-2002 moest men echter een stap terug doen, waarna men in het eerste seizoen in de derde klasse net naast de hoofdprijs greep. Een jaar later pakte Sterk Door Samenspel echter de titel en weer een jaar later was het opnieuw feest op Skoalleseize en promoveerde de dorpsclub naar de eerste klasse. Het wonder van Easterein duurde echter slechts één seizoen en zeven jaar later moest de club ook afscheid van de tweede klasse nemen. In de derde klasse ging men vervolgens met resp. twee keer een tiende, drie keer een achtste en één keer een zevende plek al middenmoter de boeken in. Ook dit seizoen lijkt het die kant op te gaan, want na acht speelronden bezet SDS met twaalf punten de achtste plaats. Die punten zijn het gevolg van overwinningen op Oeverzwaluwen, CVVO en Heeg en van remises tegen Scharnegoutum ’70, Oudehaske en TONEGO, terwijl men van promovendus Makkum en van titelkandidaat Workum verloor. ​Die resultaten behaalde de ploeg overigens met een aantal spelers dat een verleden bij Sneker clubs heeft. Zo kwam middenvelder Erik Haitsma in het seizoen 2013-2014 voor Waterpoort Boys uit en speelde verdediger Marco Rijpkema die zijn opleiding bij Sneek Wit Zwart genoot, in dezelfde jaargang en in 2014-2015 eveneens voor de Wéé Péé Béé. Verder beproefde aanvaller Habtamu de Hoop een aantal jaren geleden zijn geluk in de jeugd van ONS Sneek. Naast hem en het duo Haitsma-Rijpkema beschikt trainer Douwe Posthuma die eerder o.a. Nijland onder zijn hoede had, met Jaap Toering over een solide sluitpost en kan de oefenmeester ook nog altijd een beroep doen op de 37-jarige Hendrik de Jong die bij SDS op de lijst met topscorers aller tijden met 104 goals de tweede plek inneemt. ​Bij Sneek Wit Zwart ZM komen Patrick Veenstra en Tim Posthuma met resp. 79 en 74 goals een aardig eindje in die richting. Posthuma is echter al langere tijd niet inzetbaar en Veenstra vervult dit seizoen vooralsnog een rol in de kantlijn, omdat Joey Huitema, Kevin Huitema en Jesse Lee Staalsmid de voorkeur genieten en niet onterecht. De Em Es En van ZET EM nam met resp. zes, tien en elf treffers tot nu toe namelijk het leeuwendeel van de Sneker productie voor hun rekening en de voorhoede is dan ook niet echt een punt van zorg voor Niels Boot. Die heeft als trainer van de koploper überhaupt weinig zorgen, of het moet het aantal tegentreffers zijn dat men in een aantal duels moest incasseren. Daarmee werd zijn ploeg toch een paar keer uit het evenwicht gebracht. Tegen Oeverzwaluwen en Heerenveense Boys wist men dat nog te maskeren, maar tegen SVM Marknesse en CVVO leidde dat tot puntverlies. Dat kon de Snekers zoals hiervoor al werd vermeld, er niet van weerhouden om de eerste periode voor zich op te eisen, maar deelname aan de play offs is zoals gezegd niet het doel. Dat is en blijft de titel. Om die te behalen dient men met SDS echter eerst met een ploeg die na Workum de minste tegentreffers heeft en die gerust als stug mag worden aangemerkt, af te rekenen.

De Wâlde – Waterpoort Boys

zaterdag 23 november 2019 – 14.30 uur

Sportpark Waldstreffen – Oudega (GS)