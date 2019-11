Schaatstocht Biddinghuizen

IJlst- Leon Priest uit IJlst en zijn Cios-vrienden Jordy van Workum en Michiel Kok, organiseren op 30 november een schaatstocht in Biddinghuizen voor hun eindexamen van hun opleiding. Het is een tocht voor recreatieve schaatsers . Er is professioneel begeleiding aanwezig die de rijders begeleidt. Er kan een afstand van 33 of 66 kilometer geschaatst worden. Het is ook een meetmoment voor schaatsers die mee willen doen aan de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Het is een eindexamen opdracht vanuit het Cios IJs- en Skate sport.

Voor meer info: schaatstocht@gmail.com