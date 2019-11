Neptunia’24 onnodig puntloos

Sneek- De waterpoloheren van Neptunia’24 zijn er dit weekeinde niet in geslaagd de punten in Sneek te houden. Tegen mede-laagvlieger Nunspeet was de ploeg van trainer/coach Harmen IJntema veel te rommelig om een overwinning uit het vuur te slepen: 8-10.

Beide ploegen trokken fel van leer. Harde duels werden niet geschuwd en de beide leidsmannen hadden hun handen vol aan het in het juiste banen leiden van de wedstrijd. Nunspeet nam in de tweede periode de leiding en kon uitlopen tot 3-6. In een opleving kwamen de Snekers terug en namen halverwege de vierde periode de leiding weer over.

Al de hele wedstrijd wezen de neuzen bij Neptunia niet dezelfde kant op wat er voor zorgde dat de voorsprong, die knap bij elkaar gesprokkeld was, teniet werd gedaan. Domme fouten in de passing en slechte communicatie leidde zelfs nog tot een opleving bij Nunspeet die er in drie minuten maar liefst drie mochten maken.

Doelpunten Neptunia’24: Dennis van der Veldt en Sander van der Molen (beiden 2x), Luuk Schipper, Marco Volkers, Rudi van der Veldt en Rutger van Leeningen (allen 1x)