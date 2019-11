Nette nederlaag voor dames van Neptunia

Sneek – De Sneker dames speelde afgelopen zaterdag tegen Schuurman BZC in Sneek. De nummer 2 tegen de nummer 11 in de poule. Dat het een zware pot ging worden wisten de dames meteen, maar met een 3-2 in het voordeel van BZC viel het niks tegen en wisten de Snekers zich nog prima staande te houden.

De tweede helft van de wedstrijd begon en het was te zien dat de dames uit Borculo toch sterker en beter uitgerust waren. Dit resulteerde in een verdere achterstand en de Neptunianen wisten, ondanks een paar mooie acties, het doel niet vaak meer te vinden. Eindstand: 4-10.

Doelpunten: Kirsten Gielink, Gabrielle Wieler, Karin van der Goot en Joni de Graaf (allen 1x).

Aankomend weekend zijn de dames even vrij maar er wordt hard door getraind voor de wedstrijd van zaterdag 30 november in Zwolle📍 Volg ze vanaf 19:15 via Sportlink!