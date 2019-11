Black Boys sprokkelt een puntje

Sneek- Nadat hij bij de eerste van twee treffers niet bepaald vrijuit ging, voorkwam doelman Jan Broersma bij zo’n beetje het begin van de blessuretijd met een prima redding een zeker lijkende tegengoal. Daarmee werd de doelman niet alleen van schlemiel tot held, maar zorgde hij er ook voor dat Black Boys in het duel met subtopper Warga weer een puntje sprokkelde.



Dat punt leek aanvankelijk een mission impossible te worden. Nadat een vrije trap van Dennis Niemarkt net naast de goal belandde, greep Warga het initiatief. Dat resulteerde in een schot waarbij doelman Broersma een rebound moest toestaan en de bal vervolgens tot corner werd verwerkt. Bij die hoekschop ging een verdediger onder de bal door waarna Peter Talsma de bal inkopte en de Black Boys-goalie er op z’n zachtst gezegd niet erg gelukkig uitzag. Nog geen vier minuten later was de Sneker sluitpost opnieuw geslagen, toen Anton Hobert bij zijn tegenstander wegdraaide en de bal van een meter of twintig snoeihard in de rechter hoek schoot (0-2).



Black Boys dat het deze middag zonder Arjen Brinksma, Dennis Kempen en Richard Nieuwland moest doen, mocht vlak voor dat moment aanspraak op een “pengel” maken, want bij een voorzet vanaf rechts werd Dennis Niemarkt binnen de zestien vastgehouden. De goed leidende Eerhart wilde echter van niks weten en zag dik tien minuten later, dat Black Boys alsnog op het scorebord kwam. Bij een aanval over links kreeg Mladen Dubravac alle tijd en ruimte om voor te geven, waarna Dennis Niemarkt de aansluiting tot stand bracht.



Dat gebeurde in een fase waarin de dominantie van Warga afnam en het spelaandeel van Black Boys evenredig groter werd, al moest de thuisclub nog wel een corner toestaan en bleef een misverstand tussen Jan Broersma en Dennis Niemarkt zonder gevolgen. Ook aan de andere kant bleven de inspanningen zonder gevolgen, want na een voorzet van Msokolo Ramazani Dieudonne verdween een artistieke omhaal van Thierry Waffleu Talla ruim over en bij een schot van Raymond Abelsma ontbrak eveneens de juiste richting, al kwam zijn poging wel behoorlijk dichterbij dan die van Waffleu Talla. Niet veel later kreeg Black Boys op de rand van de zestien een vrije trap omdat de doelman van Warga hands maakte. Het leverde de keeper echter geen vermaning op en ook de daaropvolgende vrije trap van Dennis Niemarkt bracht evenals een free kick op slag van rust van dezelfde speler niets in het laatje.

​Na de thee en voor sommigen na een sigaretje leek het scenario uit de eerste helft zich te herhalen, want de ploeg van trainer André Onclin liet de eerste wapenfeiten noteren. Nadat een vrije trap met het hoofd voor de goal werd gebracht, verdween de daaropvolgende inzet richting de winkel van Sneek’s bekendste grootgrutter. Vervolgens kwam een nieuwe poging van Warga weliswaar dichterbij en niet veel later werd Black Boys gered door de gong (lees: het fluitsignaal), waarna een inzet nog net voldoende werd getoucheerd.



Black Boys kwam in de openingsfase van het tweede bedrijf niet verder dan een corner (afgefloten wegens hinderen) en een vernuftig passje van Dennis Niemarkt waarmee Dieudonne net niet zijn voordeel wist te doen. Een combinatie tussen Dubravac en Abelsma leek een kans op te leveren, maar laatstgenoemde moest zijn meerdere in de de goalie van Warga erkennen. Die goalie moest even later echter alsnog de gang naar het net maken, toen Dennis Niemarkt na een voorzet van Harry Terpstra en een tikje van Dieudonne alleen voor hem opdook en de bal beheerst tegen de touwen schoof (2-2). Het was al weer de zevende seizoenstreffer van de aanvalsleider en die smaakte naar meer, maar een slim passje van Dubravac werd niet begrepen en een voorzet van Harry Terpstra was evenals een uithaal van dezelfde speler niet zuiver genoeg.



Niet lang daarna bracht de trainer zichzelf binnen de lijnen en zijn eerste actie (een slappe vrije trap) was niet om over naar huis te schrijven. Dat laatste mocht doelman Jan Broersma even later wel doen, want met zijn redding hield hij zoals hiervoor al werd vermeld, bij het ingaan van de blessuretijd een zeker lijkende treffer tegen. In die toegevoegde tijd kwam een bal van Lars Niemarkt net niet bij Terpstra en gaf de trainer met een schot hoog over niet bepaald het beste voorbeeld. Vervolgens versierde de trainer na een pass van Dubravac nog wel een corner maar die leverde door een ingreep van de doelman van Warga niets op en ook bij de daaropvolgende herkansing bleef Sneker succes uit. Derhalve bleef het bij 2-2 en dat was over het geheel genomen een terechte uitslag.

Foto’s Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/