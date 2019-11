Trainer Germ de Jong verlaat SWZ Boso Sneek aan het einde van dit seizoen

Sneek- De wegen van Germ de Jong en SWZ Boso Sneek scheiden na dit seizoen. De oefenmeester heeft het verenigingsbestuur deze week laten weten dat het huidige seizoen zijn laatste is als trainer van de Sneker hoofdmacht.

Met zijn ploeg staat De Jong momenteel bovenaan in de eerste klasse. “Ik wil er het komende half jaar samen met het team alles aan doen om aankomende zomer te gaan stoppen op ons sportieve hoogtepunt bij SWZ Boso Sneek”, aldus de hoofdtrainer. De spelersgroep is vrijdagavond geïnformeerd over zijn vertrek.

“SWZ Boso Sneek is in de afgelopen drie jaar voor mij meer geworden dan alleen de club waar ik hoofdtrainer ben geworden”, blikt hij terug. De Jong kwam in 2016 over als opvolger van Berry Zandink. Daarvoor was hij actief als trainer van C.V.V.O.

Foto Henk van der Veer