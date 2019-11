Sneek Wit Zwart sneuvelt op de Akkers

Heerenveen- Sneek Wit Zwart is niet in geslaagd om zich in navolging van ONS Sneek 2 voor de tweede ronde van de districtsbeker noord te kwalificeren. In Heerenveen kwam de formatie van scheidend trainer Germ de Jong tegen derdeklasser Heerenveense Boys in de reguliere speeltijd niet verder dan een 2-2 gelijkspel, waarna de thuisclub de noodzakelijke strafschoppen beter nam en zich voor ronde twee kwalificeerde.

De schrik sloeg de Snekers overigens al snel om het hart, want in de vijfde minuut zette Gatze Feenstra de thuisclub al op voorsprong. De reactie kwam echter snel, want bij zo’n beetje de eerste tegenaanval trok Leon de Vries de stand weer gelijk en na een klein kwartier rondde Harvey de Boer – trainer van de andere Sneker cupfighter – een volgende Sneker aanval keurig af. Vanaf dat moment leek niets een heerlijk avondje voor de Sneker in de weg te staan, maar het zoet werd uiteindelijk in de andere kleedkamer rondgestrooid en dat mochten de Snekers vooral zichzelf aanrekenen.

Zo kreeg De Vries een uitgelezen mogelijkheid om de 1-3 te maken, doch na een mooie aanval moest de “midfielder” zijn meerdere in doelman Bas Doosje erkennen. Die zag vervolgens dat zijn ploeg met een schot op de paal dichtbij de gelijkmaker was en dat Sneek Wit Zwart in het restant van de eerste helft bleef steken in goede bedoelingen. Dat was kort na rust niet anders, toen de eersteklasser twee goede mogelijkheden liet liggen. Niettemin leek een derde Sneker treffer slechts een kwestie van tijd, maar die bleef uit. Derhalve bleef de stand “poepielink” en vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd kreeg Sneek Wit Zwart voor het missen van de mogelijkheden de rekening gepresenteerd, toen Niels Herder Heerenveense Boys aan de gelijkmaker hielp en naar even later bleek alsnog naar de strafschoppenreeks loodste.

in die reeks miste aanvoerder Gerben Visser de eerste waarna Heerenveense Boys de eerste raak schoot. Alwin Velds was vervolgens wel trefzeker en de thuisclub trof eveneens doel. De strafschop van Kees Noordmans kwam daarna via de onderkant van de lat weer terug en toen de groenhemden wel doel troffen, hing de Sneker bekerdroom aan een zijden draadje. Ruben Ybema hield die draad vervolgens nog even in takt, maar met de vierde benutte “pengel” van Heerenveense Boys sneuvelde Sneek Wit Swart op de Akkers definitief.

Heerenveense Boys – Sneek Wit Zwart 2-2 (1-2) – Heerenveense Boys wint na strafschoppen

Doelpunten: 1-0 Gatze Feenstra (5.), 1-1 Leon de Vries (8.), 1-2 Harvey de Boer (14.), 2-2 Niels Herder (85.)

Scheidsrechter: P. van Veen

Gele kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart: Danny Burgers, Alwin Velds, Han Miedema, Gustavo van der Veen (60. Niels Bruining), Harvey de Boer (45. Fekadu Toussaint), Klaas Boersma (75. Matts Bruining), Kees Noordmans, Leon de Vries, Ruben Ybema. Gerben Visser en Leon Faber

Bron: https://pengel.weebly.com/