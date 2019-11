ONS Sneek 2 soepel naar tweede ronde

Sneek- Qua temperatuur had de wedstrijd beter op pak ‘m beet Fuerteventura plaats kunnen vinden en uitgerekend op dat Canarische eiland werd het duel tussen ONS Sneek 2 en Makkum met meer dan gemiddelde belangstelling gevolgd. Teammanager Paul Buma kon na een aantal appjes van “de man van staal” echter al vroeg aan een “bacootje” want in de slotfase van de eerste helft sloeg de formatie van trainer Harvey de Boer drie keer toe en was de wedstrijd gespeeld.

Die wedstrijd begon met een mogelijkheid voor de bezoekers, waarna een Sneker aanval over veel schijven doodliep. Niet veel later hield doelman Hyltje Bosma bij inzetten van achtereenvolgens Tyson dos Santos en Ruendel Martina zijn ploeg overeind, waarna de mee opgekomen Pieter Mulder bij een voorzet van Nick Klein zijn voet niet tegen de bal kreeg. Makkum probeerde in die fase via de snelle buitenspelers voor gevaar te zorgen en bij één van die tegenstoten kreeg de ploeg van trainer Ton Hartman aan de linkerkant van het veld een vrije trap. Die “free kick” werd door Emiel Wijma ingebracht en zeilde over alles en iedereen en ook over doelman Dick Baron in de verste hoek (0-1).

Lang kon Makkum echter niet van die voorsprong genieten. Nadat Bosma een poging van Davey Lohman (foto) onschadelijk had gemaakt, verlengde dezelfde speler even later een voorzet van Nick Kleen en was de 1-1 een feit. Niet lang daarna leverde een inzet van de gasten niet meer dan een hoekschop op en verrichtte de sluitpost van Makkum bij een inzet van Tyson dos Santos een moeizame redding.. Dos Santos had even later na een pass van Pieter Mulder de 2-1 op de schoen, doch oog in oog met Bosma werd de keeper tot winnaar verklaard.

​Aan de andere kant wist ONS de bal na een misser van Baron nog net weg te werken, waarna de thuisclub een strafschop claimde. De goed leidende Over streek de hand echter over het hart en hoefde even later ook niet te fluiten, omdat een kopbal van Sneker makelij voorlangs verdween, waarna Davey Lohman na een prima pass van Kevin Meijer eveneens verzuimde om de oranjehemden op voorsprong te zetten. Het bleek slechts uitstel van executie want kort daarop liet Ruendel Martina de 2-1 noteren en nog geen minuut later zorgde Lohman vanaf elf meter voor de “Vorentscheidung”. Daarmee was de koek echter nog niet op, want voordat het publiek richting de “koek en zopie” ging, sloeg Lohman na een voorzet van Nick Kleen nog een keer toe en was de wedstrijd zoals hiervoor al werd vermeld, gespeeld.

​Die wedstrijd kende in de tweede helft een rommelig verloop waarbij Makkum in de openingsfase wel enige druk uitoefende. Meer dan een tweetal corners leverde dat echter niet op en ook de inspanningen van ONS bleven zonder noemenswaardige dreiging. Zo was een schuiver van de inmiddels naar het middenveld doorgeschoven Kevin Meijer niet venijnig genoeg en ontbrak bij een voorzet van Nick Kleen evenals bij een vrije trap van Tyson dos Santos de juiste richting.

Kort voor die spelhervatting herstelde Glenn Buma die in begin nog wat moeite met zijn tegenstander had maar verder een prima pot speelde, balverlies van Pieter Mulder en even later zag hij dat een schot van Davey Lohman na een aanval over links een paar meter naast de vijandelijke veste belandde. Nadat Nick Kleen na een interceptie voor eigen succes ging, had Lohman met nog een kwartier op de klok met een bal op de lat het geluk niet aan zijn zijde en niet veel later tikte doelman Bosma een inzet van Kleen met de vingertoppen over dezelfde lat.

​De klok tikte toen al aardig richting de negentig en in die tijdspanne kreeg Makkum nog twee kansjes om de score een dragelijker aanzien te geven. Bij beide mogelijkheden manifesteerde doelman Baron zich echter als een keizer en derhalve bleef de tweede helft zonder doelpunten. Die tweede 45 minuten had men overigens ook net zo goed schriftelijk kunnen afdoen. ONS hoefde namelijk niet meer zo nodig en de bezoekers waren niet bij machte om van het minder diep ingedrukte Sneker gaspedaal te profiteren.

ONS Sneek 2 – Makkum 4-1 (4-1)

Doelpunten: 0-1 Emiel Wijma (10.) 1-1 Davey Lohman (13.) , 2-1 Ruendel Martina (40.), 3-1 Lohman (41.-pen.), 4-1 Lohman (44.)

Scheidsrechter: B.H. Over

Gele kaart: Kevin Meijer, Tyson dos Santos (ONS Sneek 2)

Opstelling ONS Sneek 2: Dick Baron, Tiemen Landman, Kevin Meijer. Pieter Mulder, Glenn Buma, Sam van der Werff, Tyson dos Santos, Ezekiel Vita, Davey Lohman, Ruendel Martina en Nick Klein – wissels: Ruud Bergsma, Thierry Kinart, Dani al Nashi en Pedram Poshdar

Foto: c.v.v. O.N.S. Sneek