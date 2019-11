Geen lekkers voor ONS Sneek  

Sneek- Op de dag dat Sinterklaas zijn intrede deed, is ONS er niet in geslaagd om ODIN ’59 in te pakken. Na een aantrekkelijk duel waarin de Snekers nagenoeg de evenknie waren en een aantal goede mogelijkheden kregen, liepen twee momenten van onoplettendheid verkeerd af, waarna de tegentreffer van Nick Burger te laat kwam om zichzelf toch nog op iets lekkers te trakteren.

Bij ONS Sneek nam Joël Brandsma de plek in van de geblesseerde Jordy den Hoedt en hoewel ODIN ’59 iets gemakkelijker speelde, was het verschil tussen de nummer 5 en de nummer 17 marginaal. Laatstgenoemde klopte brutaalweg als eerste op de deur, maar zowel bij een inzet van Han van Dijk als bij een poging van Nick Kuipers bleek doelman Joost Meendering een te grote sta in de weg, waarna de sluitpost zowel bij een nieuwe poging van Van Dijk als bij een kopbal van Sam Crowhter niet echt in de problemen kwam.

Niet veel later kreeg ODIN ’59 de eerste mogelijkheid in de schoot geworpen, toen Joël Brandsma de bal met een sliding langs zijn eigen doelman speelde. Tot opluchting van de thuisclub was de hoek voor de andere Brandsma i.c. Sietse echter te moeilijk en even later trof diezelfde Brandsma met een kopbal de lat. Vervolgens werd Thom de Vries door Denzel Prijor net voldoende ehinderd om doeltreffend uit te halen en kwam ONS na een voorzet van Niels Jager en een listig overstapje van De Vries met de schrik vrij. Dat laatste was ook het geval toen Jager na een steekpass alleen voor Justin van der Dam opdook en rakelings voorlangs schoot. ​

In die fase gaf ONS weinig tegengas en kwam men niet verder dan een niet al te gevaarlijke schuiver van de voet van Oege Sietse van Lingen. Niettemin kregen de Snekers even later een kans uit de buitencategorie, maar na een afgemeten voorzet van Genridge Prijor kopte Sam Crowther volledig mis. Aan de andere kant kreeg Dustin Mijnders eenzelfde soort mogelijkheid, waarbij missen eigenlijk moeilijker was dan scoren. De verdediger kopte echter naast en zag even later dat ONS doelman Justin van der Dam als reddende engel optrad, toen Tom Arissen foutief terugspeelde en Sietse Brandsma tussenbeide kwam. Diezelfde Brandsma kreeg, nadat Sam Crowther zich voor de hoofdtribune uit een netelige situatie bevrijdde en daarvoor terecht een open doekje van het publiek kreeg, op slag van rust nog een goede kopkans, maar ook nu bolde het net niet.

Na een vroege vrije trap verscheen ONS in de tweede helft nog maar zelden op de helft van de tegenstander. Die had echter ook niet het vermogen om de Sneker defensie uiteen te rafelen, al moest doelman Van der Dam na een pass van Jayson Halman op Sietse Brandsma wel handelend optreden. Dat deed hij met de voet en met verve, waarna een scrimmage voor zijn goal gevaarlijker leek dan het was en hij jort daarop de Brandsma van ODIN ’59 voor de zoveelste keer van scoren afhield.

Net als in de eerste helft kreeg ONS dat zich tot dat moment vooral met tegenhouden bezig hield, halverwege de tweede helft een behoorlijke mogelijkheid. Het Zuidersportpark veerde bij een kopbal van Joël Brandsma al op. maar de bal werd door Niels Jager in extremis met de hak nog tot corner verwerkt. In plaats van 1-0 werd het even later 0-1, toen Jayson Halman in de omschakeling twee ONS-verdedigers op snelheid klopte en de bal langs Van der Dam schoof. Nog geen vier minuten later zag de Sneker verdediging er opnieuw niet al te best uit, toen Sietse Brandsma bij een voorzet van Jurjen Dikker voor zijn man kwam en van dichtbij de 0-2 binnen prikte.

Vervolgens leek de 0-3 eerder in de maak dan een Sneker treffer, maar Van der Dam voorkwam dat Halman zijn tweede van de middag maakte en bij een voorzet van dezelfde speler kwam Jurjen Dikker net tekort. Nog geen minuut later kreeg ONS even buiten de zestien een vrije trap, waarbij doelman Joost Meendering op een voorzet rekende. Nick Burger schoot “het monster” echter rechtstreeks in de linker bovenhoek en daarmee voorzag hij het duel alsnog van een spannende slotfase.

De ploeg van trainer Paul Raveneau die inmiddels met Jan Dommerholt, Tyson dos Santos en Wesley Tankink vers bloed had ingebracht, schakelde ogenblikkelijk over op een meer opportunistische speelwijze en die wierp nog bijna zijn vruchten af. Sam Crowther kwam na een vrije trap van Nick Burger echter net tekort om ONS op de dag dat de stoomboot met Sinterklaas het land binnenkwam, alsnog iets lekkers te bezorgen en dat zou over het geheel genomen niet onverdiend zijn geweest.

ONS Sneek – ODIN ’59 1-2 (0-0)

Doelpunten: 0-1 Jayson Halman (72.). 0-2 Sietse Brandsma (76.), 1-2 Nick Burger (82.)

Scheidsrechter: S. Veekamp

​Gele kaart:

Opstelling ONS Sneek: Justin van der Dam, Oege Sietse van Lingen, Nick Kuipers, Denzel Prijor, Joël Brandsma, Tom Arissen (83. Wesley Tankink(, Nick Burger, Han van Dijk (83. Tyson dos Santos), Jelle de Graaf, Sam Crowther en Genridge Prijor (83. Jan Dommerholt)

Opstelling ODIN ’59.: Joost Meendering, Lars Boekel, Nicky Eekhout, Dustin Mijnders, Jim Hulleman, Ron Scheffer, Niels Jager (81. Mart Willemse, Koen Tros, Thom de Vries (66. Jurjen Dikker), Sietse Brandsma (87. Bas Kansen) en Jayson Halman

Bron: https://pengel.weebly.com/