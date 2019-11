Matthijs uit Sneek & de OranjeLeeuwinnen

Sneek- Dinsdagavond mochten voor het eerst in de geschiedenis 23 jonge G-voetballers aan de hand van de OranjeLeeuwinnen mee het veld op om samen de EK-kwalificatiewedstrijd Nederland – Slovenië te openen. De kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking zongen met de Leeuwinnen het Wilhelmus in een bomvol GelreDome in Arnhem. Matthijs van 10 jaar uit Sneek, G-voetballer bij SWZ BOSO Sneek, was één van de gelukkigen. Spannend, maar een ervaring om nooit te vergeten! Fonds Gehandicaptensport, ING en de KNVB maken zich op deze manier samen sterk om meer aandacht te vragen voor het G-voetbal.

SWZ BOSO Sneek is trots op hun ING-Oranjevriendje

SWZ BOSO Sneek is ontzettend trots dat Matthijs onderdeel van de officiële players-escort was bij de OranjeLeeuwinnen. De hele club heeft met trots naar hem gekeken toen hij het veld op kwam. Matthijs heeft al heel wat pech gehad en al veel ziekenhuizen van binnen gezien met een zeldzame chromosoomafwijking. Hij houdt van voetbal en het maakt hem heel gelukkig! SWZ BOSO Sneek is één van de 300 voetbalclubs in Nederland die G-voetbal aanbiedt.

Meer aandacht voor G-voetbal

In Nederland zijn zo’n 5.000 voetballers met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking actief bij ongeveer 300 voetbalclubs. Fonds Gehandicaptensport, ING en de KNVB helpen voetbalclubs in Nederland met het starten én stimuleren van G-voetbal. Om aandacht te vragen voor G-voetbal liepen dinsdagavond 23 ING Oranjevriendjes aan de hand van de speelsters het veld op om samen met de OranjeLeeuwinnen de wedstrijd te openen. Dit leverde een unieke ervaring op voor de kinderen. Daarnaast hebben de afgelopen weken ook ruim 30 amateurclubs gehoor gegeven aan de oproep om bij de wedstrijd van hun eerste elftal de spelers samen met lokale G-voetballers het veld te laten betreden. SWZ BOSO Sneek heeft ook gehoor gegeven aan deze oproep. Met deze activiteiten zetten de drie partijen zich in om in elke Nederlandse gemeente voetbalaanbod te realiseren voor voetballers met een beperking.

In elke gemeente plek voor G-voetballers

Het Fonds Gehandicaptensport, ING en de KNVB hebben een gezamenlijke ambitie: In elke Nederlandse gemeente minimaal één club met G-voetbal. Het opleiden van trainers en het verstrekken van subsidies, helpt de clubs om te starten met G-voetbal of om het verder te professionaliseren. Nike Boor, directeur Fonds Gehandicaptensport; “Inmiddels hebben we samen met ING en de KNVB 65 clubs geholpen om een team op te richten voor G-voetballers. Zo wordt er aangepast vervoer mogelijk gemaakt, krijgen G-teams trainingsmateriaal, worden er bij clubs kennismakingsevenementen G-voetbal georganiseerd en neemt het kader van verenigingen deel aan de cursus G-voetbaltrainer van de KNVB. Het is geweldig dat ING en de KNVB zich samen met ons inzetten om het G-voetbal de aandacht te geven die het verdient”.

Ga naar ing.nl/voetbal en knvb.nl/gvoetbal voor meer G-voetbal verhalen en het aanbod van clubs met G-voetbal bij jou in de buurt.