Hoofdtrainer Broer Wiebe de Ringh stopt na dit seizoen bij v.v. H.J.S.C.

Hommerts- De wegen van HJSC en Broer Wiebe de Ringh scheiden na dit seizoen. Vanaf seizoen 2016-2017 is de trainer uit Workum werkzaam bij de club uit Jutrijp Hommerts.



Absoluut hoogtepunt was het kampioenschap van vorig seizoen. Op 11 mei 2019 werd HJSC door een 3-0 zege op Espel voor het eerst sinds 1997 weer eens kampioen. Dit seizoen komt HJSC uit in de vierde klasse A, met als doel om te handhaven. Hoe het seizoen ook loopt, doel is om gezamenlijk het voetbaljaar tot een goed einde te brengen.

Wat de toekomst brengt is nog de vraag. Waarschijnlijk gaat Broer Wiebe aan de studie om verbeterde trainerspapieren te halen, maar er kan natuurlijk ook een andere mooie uitdaging voorbijkomen.

Het bestuur van HJSC zal zich de komende tijd richten op het zoeken van een geschikte vervanger.