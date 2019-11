De bal rolt weer ….voorbeschouwing 15, 16 en 17 november  

Sneek- Zowel de zaterdag- als de zondagtak van Sneek Wit Zwart pakte de eerste periode door resp. Heerenveense Boys te verslaan en bij Heerenveen gelijk te spelen. Succes was er ook voor LSC 1890 en voor Waterpoort Boys. De winst van de blauwhemden op DTD was eclatant en die van de Wéé Péé Béé op Foarut benauwd, maar daarom niet minder mooi. ONS Sneek en Black Boys moesten daarentegen met minder genoegen nemen, al hadden beide tegen resp. Ajax en De Wilper Boys wel een puntje verdiend.

Komend weekeinde ontvangt ONS Sneek voor de competitie ODIN ’59, terwijl het weekeinde voor een deel van de Sneker clubs in district Noord in het teken staat van of de beker of inhalen. Dat begint vrijdag al, wanneer op het Zuidersportpark het duel tussen ONS Sneek 2 en Makkum wordt afgewerkt. Een dag later speelt Sneek Wit Zwart in Heerenveen de bekerwedstrijd tegen Heerenveense Boys en op zondag haalt Black Boys het eerder afgelaste competitieduel tegen Warga in.

ONS Sneek 2 – Makkum

​vrijdag 15 november 2019 – 19.30 uur

Zuidersportpark – Sneek

Het tweede elftal van ONS Sneek kwalificeerde zich overtuigend voor de eerste ronde van de KO-fase door in de poule achtereenvolgens IJVC (6-0), HJSC (5-4) en Sneek Wit Zwart ZM (5-1) te kloppen. In die eerste ronde stuit “de toekomst” van de oranjehemden komende vrijdag op derdeklasser Makkum.

Makkum kwam met de hakken over de sloot door een poule met AVC, Minnertsga en Tzummarum. De ploeg van trainer Ton Hartman die al voor het vierde seizoen aan het helmhout staat, begon tegen Minnertsga met een nipte nederlaag, waarna men na overwinningen op Tzummarum en AVC in punten naast eerstgenoemde kwam en uiteindelijk op doelsaldo doorging.

Vorig seizoen ging Makkum in de competitie ook door, want nadat men in de vierde klasse achter Sneek Wit Zwart ZM, QVC en Tollebeek als vierde was geëindigd, wist de hoofdmacht van de rood-witten via de play offs promotie naar de derde klasse te bewerkstelligen. In de eerste ronde van de nacompetitie werd SV NOK naar de vierde klasse gestuurd en in de finale bleek QVC niet bij machte om Makkumer dadendrang te beteugelen.

In de derde klasse doet Makkum het als “nieuwkomer” alleszins redelijk en momenteel neemt men met negen punten de elfde plek in. In de eerste twee speelronden ging de promovendus tegen Sneek Wit Zwart ZM en CVVO nog onderuit, maar vervolgens versloeg men SDS en Heerenveense Boys en de laatste ook nog eens met ruime cijfers. In speelronde vijf was Scharnegoutum ’70 dat eerder ook al een plaaggeest voor de Makkummers bleek, met 4-1 te sterk waarna men een week later de confrontatie met Willemsoord in zijn voordeel beslechtte. Daarna leverde het bezoek aan SVM Marknesse geen punten op en ook afgelopen zaterdag bleef Makkum in de streekderby tegen Oeverzwaluwen puntloos.

De reserves van ONS Sneek plaatsten zich zoals hiervoor al werd vermeld, voor de KO-fase door IJVC, HJSC en Sneek Wit Zwart ZM te elimineren. Met name in de wedstrijd tegen wat ooit de beoogde huwelijkspartner was, maakte de formatie van trainer Harvey de Boer indruk. Met o.a. jeugdige talenten als Joël Brandsma, Glenn Buma en Davey Lohman die toen de eerste twee doelpunten voor zijn rekening nam, liet men de zaterdagtak van Sneek Wit Zwart, alle hoeken van het Zuidersportpark zien en had de uitslag zelfs hoger uit kunnen vallen, indien met in de openingsfase een aantal “dotten” had benut.

In de competitie gaat het daarentegen stukken minder. Slechts één keer pakte men de volle buit en wel tegen de reserves van Bedum (4-0) en verder moest men het doen met remises in de thuiswedstrijd tegen Urk en uit bij Winsum. De duels met Flevo Boys, HZVV, ON Groningen, aartsrivaal Harkemase Boys en d’Olde Veste ’54 gingen daarentegen verloren. Daarmee staat “ut tweede” dat bij amateurclubs toch vaak als graadmeter voor de sportieve stand van zaken dient, in de hoofdklasse momenteel met slechts vijf punten op een twaalfde plek en blijft men vooralsnog alleen FC Meppel en The Knickerbockers voor.

Niettemin geldt de ploeg van “South Park” vrijdagavond als favoriet, al baseren we ons daarbij wel op de zege van ONS Sneek 2 tegen Sneek Wit Zwart en op de overwinning van laatstgenoemde tegen Makkum. Dat zijn echter resultaten uit het verleden en nu, bijna tien weken later, eigenlijk van weinig waarde. Maar als de volgelingen van De Boer hetzelfde niveau als eertijds tegen ZET EM aantikken, dan neemt de waarde van die prognose wel toe. Want dan moeten Buma c.s. in staat zijn om een plek in de kokertjes voor de tweede ronde te veroveren.

ONS Sneek – ODIN ’59

​zaterdag 16 november 2019 – 15.00 uur

Zuidersportpark – Sneek

Hoewel de oppositie van een minder zwaar kaliber was, kwam ONS Sneek tegen Ajax met name na rust beter voor de dag dan een week eerder en mocht men aanspraak op een punt maken. Dat punt kwam er niet, waardoor de afstand van de Snekers tot de veilige zone niet meer in één speelronde en dus ook komende zaterdag tegen ODIN ’59, niet overbrugd kan worden.

​

Nadat ODIN ’59 in het seizoen 2015-2016 ploegen als SV Huizen en DOVO voorbleef en de titel in de hoofdklasse veroverde, verliep het debuutseizoen in de derde divisie met een vijftiende plek in de eindrangschikking en deelname aan de barrage om lijfsbehoud nog moeizaam. Een jaar later schoof de ploeg uit Heemskerk echter op en eindigde men in het linkerrijtje en die prestatie werd vorig seizoen toen met als negende de eindstreep passeerde, nagenoeg geëvenaard.

In dat seizoen moest men in de thuiswedstrijd aan ONS overigens een gelijkspel toestaan. Nadat Thom de Vries en Jeffrey Klijbroek voor rust de thuisclub op een 2-0 voorsprong hadden gezet, trokken de Snekers door twee late “hits” van Martijn Barto de stand alsnog gelijk. Barto ontbrak eerder op “South Park”, maar toen namen Curty Gonzales en Yumé Ramos de honneurs waar en stapte ONS met een 2-0 zege van het veld. Een jaar eerder toen het hoofdveld van de Snekers niet mocht worden bespeeld en Nick Burger nog in het geel op veld vier verscheen, trok ODIN ’59 dankzij twee treffers van Milo Cremers aan het langste eind. Diezelfde Cremers boordde later dat seizoen in Heemskerk ONS in de slotfase een overwinning door de neus. waardoor ONS destijds tot de laatste speeldag moest vrezen.

​ODIN ’59 nam in de zomer afscheid van o.a. doelman en clubicoon Barry van Dijk (gestopt), Jeffrey Klijbroek en Jordy Tiktak (beide FC Lisse) en voegde in diezelfde periode tien nieuwe namen aan de selectie toe. Van die nieuwelingen hebben doelman Joost Meendering, middenvelder Koen Tros en aanvaller Sietse Brandsma zich in de basis geknokt, terwijl de van Kon. HFC 1879 overgekomen Daan Driever die eerder voor Be Quick 1887 uitkwam, ook met enige regelmaat speeltijd krijgt. Verder bestaat de formatie vooral uit bekende namen, zoals Lars Boekel, Jim Hullerman en de hiervoor al genoemde Thom de Vries.

Die formatie lijkt op het oog sterker dan vorig seizoen, want momenteel schurkt ODIN ’59 in de derde divisie tegen de top aan. Met negentien uit tien staat de club vijfde en kan men de ploeg in één adem noemen met HSV Hoek en “the Boys” uit De Harkema die men een paar weken geleden op De Bosk op een dikke nederlaag trakteerde. Dat ONS Sneek met ODIN ’59 een zware kluif wacht, lijkt dan ook evident en hoewel men vooraf nooit kansloos is, ligt een Sneker succes dan ook niet meteen in de lijn der verwachting.

Met de resultaten op het netvlies komt de vraag “hoe nu verder” bij ONS Sneek meer en meer op tafel. De club die voor wat betreft een nieuwe accommodatie op de strategische visie van de gemeente moet wachten en die een deel van het budget voor het eerste elftal tot ongenoegen van een enkele geldschieter naar de algemene middelen heeft overgeheveld, dreigt het abonnement op de derde divisie kwijt te raken. In dat geval zullen spelers als Nick Burger, aanvoerder Nick Kuipers en de gebroeders Prijor hoogstwaarschijnlijk hun geluk elders gaan beproeven. In dat kader is het wellicht het overwegen waard om het vizier nu al op volgend seizoen te richten en om met ‘de toekomst” aan een elftal te bouwen dat een klasse lager competitief is en bovenin kan meedraaien, al realiseren we ons dat dit bij sommige leden van oranje gelijk staat aan vloeken in de kerk.

Sneek Wit Zwart – Heerenveense Boys

zaterdag 16 november 2019 – 17.00 uur

​Sportpark De Akkers – Heerenveen

Door de nederlaag van VKW kreeg Sneek Wit Zwart afgelopen zondag de eerste periode in de schoot geworpen, al had men die op eigen kracht waarschijnlijk ook wel veroverd. Het eerste kleinood van het seizoen zorgde aan de Molenkrite voor de tweede keer in één weekeinde voor een feestje. Een dag eerder hadden de collega’s van de zaterdag namelijk ook al de eerste periodetitel binnen gehengeld door Heerenveense Boys te verslaan en die club is komende zaterdag in de eerste ronde van de beker de tegenstander van de mannen van “de snein”.

Heerenveense Boys walste in de poulefase van de beker over de zaterdagtak van Heerenveen (8-0) en over Steenwijker Boys (11-1) heen, waarna Waterpoort Boys in de laatste poulewedstrijd meer tegenstand bood (2-0). Meer zat er voor de Snekers niet in, want men kreeg zelf in die wedstrijd niet meer dan een half kansje. Daarmee kende deze poule overigens wel een normaal verloop, want de groenhemden golden vooraf al als torenhoog favoriet.

​In “ligue trois” behoort Heerenveense Boys ook tot de favorieten, al liep die status afgelopen zaterdag tegen Sneek Wit Zwart ZM een klein deukje op. Het was de tweede seizoensnederlaag van de “boys in green” die daardoor op de ladder twee stapjes terug moesten doen. Eerder verloor de ploeg van trainer Klaas de Jong zoals hiervoor bij de voorbeschouwing op de wedstrijd van ONS Sneek 2 al werd vermeld, met ruime cijfers van Makkum, terwijl men in de overige zes duels vier keer als winnaar van het veld stapte en twee keer de punten deelde.

De formatie van trainer Germ de Jong stelde zich in een poule waarin de eerste twee doorgingen, met een 6-1 zege op stadgenoot LSC 1890 meteen al uitdrukkelijk kandidaat en die kandidatuur werd een dikke week later in Anna Paulowna bezegeld. Die remise tegen Kleine Sluis waarbij Sneek Wit Zwart vanwege een rode kaart bijna de gehele tweede helft met een man minder speelde en waarbij de tweedeklasser eerst in de slotminuten een 2-0 achterstand (treffers van Gerben Visser en Ruben Ybema) egaliseerde, bleek met het oog op het resterende programma namelijk toereikend voor de KO-fase en de laatste poulewedstrijd tegen Nijland (6-0 winst) werd daarmee niet meer dan een veredeld oefenduel.

Het duel van komende zaterdag is dat allerminst. Hoewel Heerenveense Boys de kop in drie A voorlopig moet laten gaan, behoort de club natuurlijk wel tot de betere derdeklassers. Dat ondervond ZET EM afgelopen zaterdag ook. Toen maakte men in no-time een 3-1 achterstand ongedaan, waarna men de gelijkmaker iets te lang vierde en uiteindelijk na een personele reductie het hoofd definitief moest buigen.

Bij het duel van zaterdag kan trainer Germ de Jong overigens wel weer over Gustavo van der Veen beschikken. De centrale verdediger maakte afgelopen zondag als invaller zijn rentree. Of dat ook geldt voor Ifeayi Gorissen die al het gehele seizoen met blessureleed kampt, en Martijn Zwaga lijkt niet erg waarschijnlijk, maar ook zonder hen moet Sneek Wit Zwart als favoriet worden aangemerkt en in staat zijn om de volgende ronde te bereiken. Tenzij de gedachte van “dat doen we wel even” bij Sneek Wit Zwart post vat, want dan zou het op De Akkers wel eens een kwestie van ploegen kunnen worden.

Black Boys – Warga

zondag 17 november 2019 – 14.00 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Black Boys maakte het De Wilper Boys knap lastig en had tegen de koploper eigenlijk meer verdiend, te meer omdat met Richard Nieuwland niet de minst belangrijke speler ontbrak. Ieder nadeel heeft echter ook zijn voordeel, want in de “nieuwe” samenstelling speelden de “All Blacks” gedisciplineerd en goed georganiseerd. Dat optreden biedt zeker perspectief voor de wedstrijd van komende zondag tegen Warga.

Warga kan zich zondag bij “the best of the rest” voegen, wanneer de inhaalwedstrijd met Black Boys in winst wordt omgezet. In dat geval stijgt de formatie van trainer André Onclin naar plek zes en moet men nummer vijf i.c. De Wâlden alleen op doelsaldo voor laten gaan. Tenzij men bij wijze van spreken de Zwartjes van het veld af blaast, want in dat geval behoort ook stuivertje wisselen met de ploeg uit Damwoude tot de mogelijkheden. Veel meer dan dat zit er voorlopig echter niet in, want de titelstrijd in de vierde klasse B is vooralsnog een pas de deux tussen het al genoemde De Wilper Boys en SC Boornbergum ’80.

De hoofdmacht van de wit-groenen die met Anton Hobert een gevaarlijke, zo niet de gevaarlijkste speler in huis heeft, wist tot nu toe drie van de gespeelde duels te winnen en behaalde in de overige vier wedstrijden één keer een punt. In de duels met SC Bolsward dat vooraf ook tot de kanshebbers op eremetaal werd gerekend, met De Wilper Boys en met ONB ging Warga echter onderuit, al ging het alle keren om een nipte nederlaag en speelde de arbitrage in laatstgenoemd duel met een onterecht toegekende “pengel” een negatieve hoofdrol.

Warga pendelde de laatste jaren heen en weer tussen de vierde en de derde klasse. Nadat men in het seizoen 2013-2014 uit laatstgenoemde klasse degradeerde, keerde men twee jaar later als kampioen van de vierde klasse A weer terug. Het verblijf in drie A bleef echter beperkt tot twee seizoenen en het laatste seizoen op dat niveau was een regelrecht rampjaar, want toen wist de hoofdmacht in 26 duels maar één punt te bemachtigen. Vorig seizoen kwam het keurkorps bij de rentree in de vierde klasse met een vijfde plaats dicht bij de prijzen, maar uiteindelijk kreeg de kast mede doordat men in de eindfase van Black Boys verloor, geen aanvulling.

De confrontatie op het Schuttersveld eindigde dankzij twee treffers van Lars Niemarkt en één van Lars van Dijk toen in een 3-1 overwinning voor de “Men in Black”. Van Dijk die tegen De Wilper Boys als rechtsback fungeerde, was in de heenwedstrijd ook al trefzeker geweest. Met twee treffers zette hij zijn ploeg destijds op een 2-0 voorsprong, waarna de man onder de lat i.c. gelegenheidsdoelman Richard Venema vier keer de gang naar het net maken en Black Boys uiteindelijk met 4-2 verloor.

De positie onder de dwarsligger werd afgelopen zondag overigens voor het eerst dit seizoen door Jan Broersma ingenomen. Dat was echter geen onverdeeld succes, want hij ging bij de eerste tegengoal nadrukkelijk in de fout, al gaf hij zelf na afloop de schuld aan het belabberde doelgebied. De gepasseerde Huso Bozkurt die als enige wisselspeler op de bank zat, maakte dat nog mee maar verliet even later en voor afloop van de wedstrijd het Schuttersveld. Of dat definitief is, zal moeten blijken maar een langdurige praatsessie zou wel eens nodig kunnen zijn om de doelverdediger weer binnenboord te trekken.

​Daarnaast dient afgewacht te worden, of Dennis Kempen die zondag met een schouderblessure uitviel en die toen degelijk werk afleverde, van de partij is. Indien de back niet inzetbaar is, zal trainer Lars Niemarkt opnieuw in zijn elftal moeten schuiven. Hopelijk wordt dat nadeel dan opnieuw een voordeel, want tegen De Wilper Boys speelde Black Boys met o.a. Kewin de Jong centraal achterin zoals hiervoor al werd vermeld, gedisciplineerd en goed georganiseerd. Als men dat komende zondag weer weet op te brengen, dan kan het muntje tegen Warga best eens de kant van de Snekers opvallen.

Foto: Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com/