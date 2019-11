Strijd en gezelligheid tijdens Langweer Cold Race

Langweer- Langweer deed afgelopen weekend zijn naam als zeilmekka weer eer aan. Voor de vierde keer op rij werd hier met een record aantal van ruim 250 deelnemers de spectaculaire Langweer Cold Race gevaren. De 64 teams die zaterdag aan de start verschenen voor de strijd om de felbegeerde bokaal kregen het niet cadeau. Met stevige buien en windvlagen van 30 knopen over het dek moest hard worden gewerkt om boot en bemanning heel over de finishlijn te krijgen. Op zondag waren met een zonnetje en windkracht 3 de omstandigheden een stuk aangenamer. Het team ‘Zeg maar Groningen’ werd zondag middag voor de derde maal gekroond tot winnaar van de race.

“Zeg maar Groningen’ won voor de derde keer de felbegeerde bokaal. ‘Het was dit jaar lastiger dan andere jaren, het niveau van de zeilers wordt onmiskenbaar hoger en daarom smaakt deze overwinning extra zoet.”

De Langweer Cold Race is de afsluiter van het zeilseizoen en trekt ieder jaar ervaren en onervaren zeilers uit het gehele land. In totaal werden 48 races gezeild in de door Ottenhome beschikbaar gestelde Valken. De zeilwedstrijd, waarbij protesten niet door de wedstrijdleiding, maar met een biertje in de kroeg worden beslecht, is ieder jaar binnen enkele dagen volgeboekt. “Het is een eerlijke wedstrijd, maar vooral ook enorm gezellig,” aldus team De Suskes, dat dit jaar voor het eerst meedeed. “Een perfecte afsluiting van het seizoen,” aldus team The Colddiggers, dat zich inmiddels al weer voor de volgende editie heeft opgegeven.

Veiligheid

De strakke organisatie door Sailservice.org was wederom cruciaal voor het succes. Dat veiligheid voor alles staat, moest de kersverse schipper van het Langwarder Skûtsje Harmen Brouwer bekopen met een penalty van 12 strafpunten, toen een van zijn teamleden zonder reddingsvest aan de start verscheen. Met 1 omgeslagen boot, waarvan de bemanning binnen no time in veiligheid was gebracht, was dit ondanks de pittige wind een race zonder incidenten.

Horeca

Het gemêleerde deelnemersveld, variërend van doorwinterde wedstrijdzeilers, jaarclubs, vriendengroepen tot gezinnen met kinderen, werd door de gezamenlijke horeca van Langweer warm onthaald. De Friese gezelligheid is een belangrijke succesfactor van het evenement. Team Bottoms Up deed dit jaar voor de vierde keer mee en legde uit waarom ze ook volgend jaar weer aan de start verschijnen. “De combinatie van een strakke organisatie, de eenheidsklasse van de boten en de ongelooflijke gezelligheid maken dit evenement tot een hoogtepunt.”

Nieuw voor Langweer waren de recyclebare ‘festival’ glazen die tijdens het evenement werden ingezet door de lokale horeca. De uitbaters van de horeca waren enthousiast: “Geen laag plastic meer in de straat, wat een rotzooi scheelt dat. Dit is zeker voor herhaling vatbaar bij de komende evenementen in Langweer.”

RIB’s

Ook het varen in de supersnelle RIB’s, die de teams vanuit de oude haven van Langweer van en naar de Valken brachten, gaf de wedstrijd een spectaculair tintje. In de oude haven, waar het kampvuur knisperde en de Jägermeister onder handbereik stond, was het goed toeven, zeker ook voor team Jägermeister. “We kwamen voor de winst, maar met een vierde plek en een enorm gezellig weekend was dit voor ons wederom een enorm geslaagd evenement.”

Foto: Orange pictures