Nijland verzuimt kansen af te maken

Nijland- VV Nijland verloor zaterdag de thuiswedstrijd tegen SC Veenwouden met 0-1. In de tweede helft verzuimde Nijland de trekker over te halen, terwijl de bezoekers kansen om de wedstrijd in het slot te gooien onbenut lieten.

Na de teleurstellende en nipte nederlaag tegen Hardegarijp kreeg Nijland afgelopen zaterdag wederom een domper te verwerken. Tegen SC Veenwouden – dat bovenin meedraait – vergat de equipe van hoofdtrainer Lykle Bleekveld en zijn assistent Pyt Nota zichzelf te belonen.

Nijland begon wat onzeker aan de wedstrijd. Met de wind in de rug had SC Veenwouden het beste van het spel. Tot heel veel grote kansen leidde dit niet. Het was Sjoerd Teake Kooistra die een doelpoging van de bezoekers na een scrimmage van de lijn haalde. Jordy Weijkamp opende de score door een vrije trap van een meter of 40 in een keer achter de verbouwereerde doelman Biesma te schieten. Gedragen door de wind vloog de bal hoog tegen de touwen. Na de slordige openingsfase had Nijland op dat moment net wat controle over de wedstrijd gekregen, zonder dat het zelf gevaarlijk werd.

In de tweede helft viel er voor de toeschouwers veel meer te beleven. Met Nico Pieter Bonnema in de gelederen creëerde Nijland meerdere kansen op de gelijkmaker. De eerste grote kans was echter voor de bezoekers. Wytze Veenstra schoot een lage voorzet van een metertje of 10 kiezelhard tegen de lat. Direct daarna had Jildert de Boer de 1-1 op zijn schoen. Diens harde inzet was echter een prooi voor Veenouwden-doelman Reitsma.

Ook Nico Pieter Bonnema, Sjoerd Tjalsma en Jarin de Jong kregen goede kansen om de 1-1 aan te tekenen. Na een hoekschop schoot Bonnema in een volle zestien van dichtbij over. De Jong kopte een panklare voorzet recht in de handen van de doelman en Tjalsma zag zijn gevaarlijke doelpoging maar net voorlangs gaan. Aan deze kansen gingen zo nu en dan aardige aanvalsopzetten vooraf. Helaas bleef de beloning in de vorm van een doelpunt telkens uit.

Bij Veenwouden ontbrak het zaterdag aan de finesse om het duel al in een vroegtijdig stadium te beslissen. Arjen Haringsma werkte de bal een keer over het doel en zag een schot vanuit een lastige hoek via de handen van Biesma tegen de paal belanden. In de slotfase lette Biesma andermaal goed op toen hij een snelle uitbraak van Veenwouden ten koste van een corner onschadelijk maakte. De bezoekers wisten niet meer te profiteren van de ruimte die de thuisploeg in de slotfase noodgedwongen weggaf.

Welbeschouwd was het eigenlijk een klein wonder dat er in de tweede helft geen doelpunten vielen. Voor Nijland waren de druiven na deze nieuwe nederlaag wederom zuur. In de tweede helft waren er absoluut kansen om SC Veenwouden pijn te doen. De bezoekers mochten van geluk spreken dat zij zonder puntenverlies het Zweitse Huitema Sportpark verlieten. Aanstaande zaterdag speelt Nijland wederom een thuiswedstrijd. De blauwhemden ontvangen VVI op het Zweitse Huitema Sportpark.