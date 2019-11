ZET EM periodekampioen na déjà vu

Sneek- De wedstrijd tegen Heerenveense Boys leek vroeg in de tweede helft op een déjà vu leek uit te draaien, toen de gasten een 3-1 achterstand ongedaan wisten te maken. ZET EM antwoordde echter snel en trok na een rode kaart niet alleen de wedstrijd in de slotfase definitief naar zich toe, maar verzekerde zich ook van de eerste periodetitel en daarmee van deelname aan de nacompetitie om promotie naar de tweede klasse.

Op weg naar die titel was de openingsfase bepaald niet spectaculair, maar de fase tussen pak ‘m beet de twintigste en de veertigste minuut vergoedde veel. In die tijdspanne kreeg het publiek op het druilerige en kille Tinga namelijk vier treffers voorgeschoteld en daarvan kreeg met name de supportersschare van Sneek Wit Zwart ZM met dank aan de “Huitematjes” het opeens een stuk warmer. Eerst liet de jongste van de twee i.c. Joey de 1-0 noteren, al had ie daarvoor wel een rebound nodig, en na iets meer dan een half uur sloeg broer Kevin in kort tijdsbestek twee keer toe.

Bij de eerste treffer rondde Huitema senior voorbereidend werk van Freerk de Jong vakkundig af en twee minuten later liet hij na een voorzet van “broertje lief” doelman Nico Pijlman met een stiftje geen kans. Die treffer werd echter net iets te lang gevierd, want nog geen twee minuten later bracht de zoon van oud-Harkemase Boys trainer Henk Herder i.c. Niels namens Heerenveense Boys het verschil terug tot twee treffers.

​De tweede helft leek voor de ploeg van trainer Niels Boot zoals hiervoor al werd vermeld, aanvankelijk op een déjà vu van een eerdere wedstrijd uit te draaien. In het duel tegen SVM Marknesse poetsten de polderbewoners namelijk een 3-0 achterstand weg en nu maakten de groenhemden het begin van het tweede bedrijf de achterstand ongedaan Eerst zorgde Dennis Otter voor de aansluiting en nadat de paal tussendoor hernieuwd succes voor de jongste Huitema in de weg stond, bracht Niels Herder vijf minuten later met zijn tweede van de middag de bezoekers langszij (3-3). Nu duurde de euforie aan de zijde van Heerenveense Boys echter iets te lang, want twee minuten na de gelijkmaker zorgde Jesse Lee Staalsmid op aangeven van Daniël Bennik met een droge uithaal al weer voor een Sneker voorsprong.

De gasten probeerden vervolgens opnieuw langszij te komen, maar met nog een minuut of tien op de klok haalde een rode kaart een streep door de snode Feanster plannen. Drie minuten later kwam daar helemaal een einde aan, toen Joey Huitema de marge onoverbrugbaar maakte en de wedstrijd definitief in het slot gooide. Dat een overigens zeer fraaie combinatie daarna nog de 6-3 van Staalsmid opleverde, was eigenlijk alleen nog maar goed voor de statistiek, want de wedstrijd was na de rode kaart en na de tweede treffer van de jongste Huitema al gespeeld.

Met de overwinning op Heerenveense Boys sloeg Sneek Wit Zwart dat op 23 november de competitie met een uitwedstrijd tegen SDS hervat, de eerste aanval van een mede-titelkandidaat af. Die staat nu met vijf punten achterstand vijfde, terwijl ZET EM in drie A samen met Workum met negentien punten de dans leidt en op basis van het doelsaldo de eerste periodetitel opstreek.

Sneek Wit Zwart ZM – Heerenveense Boys 6-3 (3-1)

Doelpunten: 1-0 Joey Huitema (22.), 2-0 Kevin Huitema (31.), 3-0 Kevin Huitema (33.), 3-1 Niels Herder (35.), 3-2 Dennis Otter (50.), 3-3 Herder (55.), 4-3 Jesse Lee Staalsmid (57.), 5-3 Joey Huitema (83.), 6-3 Staalsmid (90.)

Scheidsrechter: A.S. Broersma

Gele kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart ZM: Jelmer Popma, Dani Mohamad, Joey Westerhof, Thijs Goes en Jesper Zijlstra, Andy de Vries, Daniël Bennik, Freerk de Jong, Joey Huitema, Kevin Huitema en Jesse Lee Staalsmid

Foto Archief Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/