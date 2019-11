VC Sneek pakt eerste winst van het seizoen

Papendal – De volleybalsters van VC Sneek hebben zaterdagavond de eerste winst van het seizoen gehaald. Tegen Talentteam Papendal werd met 0-3 gewonnen.

Het was de eerste wedstrijd voor de Snekers onder leiding van Henriëtte ter Steege. Zij nam eerder deze week de taken van Paul Oosterhof over, hij kon het trainerschap niet meer combineren met zijn werk als docent.

Eerste winst

Met Ter Steege als nieuwe trainer werd meteen de eerste winst van het seizoen behaald. Met setstanden van 14-25, 16-25 en 12-25 had Sneek weinig moeite met Talentteam Papendal.

Door de winst klimt VC Sneek ook van de laatste plek in de eredivisie. Het staat nu achtste met vijf punten uit zes wedstrijden.

Bron: https://www.omropfryslan.nl/