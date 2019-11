ONS Sneek niet bepaald “lucky”

Amsterdam- Hoewel de Snekers tegen concurrent Ajax tot tien minuten voor tijd uitzicht op een resultaat hadden, ging die oogst in de slotfase alsnog verloren. Daarmee was de ploeg van trainer Paul Raveneau niet bepaald “lucky”, want na een magere eerste helft dicteerde ONS grote delen van het tweede bedrijf en was een punt zonder meer verdiend geweest.

In Amsterdam probeerde ONS te oogsten met een ploeg die ten opzichte van de wedstrijd tegen VVSB op twee plaatsen was gewijzigd. Zo moest middenvelder Wesley Tankink plaats maken voor Jelle de Graaf en nam Jan Dommerholt de plek van spits Sam Crowther in. De Graaf en Dommerholt konden echter niet voorkomen dat Ajax meteen het initiatief greep en ONS zich tot “tegenhouden” moest beperken. Die druk leverde de thuisclub al in de openingsminuten via Kenneth Misa-Danso een goede mogelijkheid op en niet veel later krulde dezelfde speler een vrije trap langs de voor hem verkeerde kant van de paal.

Na een stief kwartiertje toonde doelman Justin van der Dam bij een schot van Mitchell Burgzorg zijn kwaliteiten, maar even later moest de talentvolle keeper bij een doelpoging van Ilias Boudouni een rebound toestaan en dat bood Romano de Jonghe de gelegenheid om van dichtbij de 1-0 tegen de touwen te werken. Nog geen minuut later had Misa-Danso de 2-0 op de schoen, doch tot opluchting van de Snekers verdween zijn omhaal naast de oranje veste.

Het geplaagde ONS zorgde in het eerste half uur alleen middels een vrije trap van aanvoerder Nick Kuipers voor enige dreiging en kreeg pas toen Ajax gas terugnam, via Jan Dommerholt een goede mogelijkheid. Alleen voor doelman Ruben Zandwijken deed Dommerholt in feite alles goed, maar ook nu was het geluk niet met hem en en de rest van de Snekers. Die tapten in de tweede helft echter uit een ander vaatje en dat resulteerde na een klein kwartier in de gelijkmaker. Een schot van Han van Dijk werd in eerste instantie nog geblokt, maar Jelle de Graaf was alert en verzilverde de herkansing.

Even later kregen de Snekers in het doelgebied van Ajax een vrije trap. Bij de daaropvolgende scrimmage kwam de thuisclub echter met de schrik vrij en ook bij een kopbal van Sam Crowther kon het thuispubliek opgelucht adem halen. Niettemin leek het muntje toen eerder de kant van ONS dan die van de Amsterdammers op te vallen en uitgerekend in die fase sloeg Ajax via invaller Ricardo Fransberg voor de tweede keer toe. Daarmee werd de ploeg uit de Waterpoorstad opnieuw in de rol van achtervolger gedwongen en hoewel men via Sam Crowther nog een uitgelezen mogelijkheid kreeg en de arbiter van dienst bij een overtreding op Joël Brandsma misschien wel voor een strafschop had moeten fluiten, leverde die achtervolging uiteindelijk niets meer op en daarmee was ONS zoals hiervoor al werd vermeld, niet bepaald “lucky”.

Ajax – ONS Sneek 2-1 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Romano de Jonghe (18.), 1-1 Jelle de Graaf (58), 2-1 Ricardo Fransberg (79.)

Scheidsrechter: F.R. de Winter

Gele kaart: Tom Arissen, Justin van der Dam, Nick Kuipers (ONS Sneek)

Opstelling Ajax: Ruben Zandwijken, Toer Bouwman, Mitchel Burgzorg, Marijn Sterk (77. Jack van Moerkerk), Romano de Jonge, Glenn van Zoolingen, Ilias Boudouni, Timo van Roemburg, Mitchel Borman (84. Siver Abdulrahman), Serginio Sanches en Kenneth, Miso-Dansu (61. Ricardo Fransberg)

Opstelling ONS Sneek: Justin van der Dam, Oege Sietse van Lingen, Nick Kuipers, Denzel Prijor, Jordy den Hoedt (26. Joël Brandsma), Tom Arissen, Nick Burger, Han van Dijk, Jan Dommerholt (37. Sam Crowther), Jelle de Graaf (87. Tyson dos Santos) en Genridge Prijor

Foto: archief Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com