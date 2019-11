Neptunia haalt bakzeil in Zutphen

Zutphen – De goede reeks van de waterpoloheren van Neptunia’24 is zaterdag in Zutphen doorbroken. Het vanuit de tweede divisie gedegradeerde IJsselmeeuwen wist de punten in eigen huis te houden: 11-7.

Gezien het wedstrijdbeeld was een gelijke eindstand ‘eerlijker’ geweest. Beide ploegen deden weinig voor elkaar onder en gingen in score gelijk op. Het was Neptunia, waar het missen van kansen uiteindelijk als eerste resulteerde in het weggeven van doelpunten, waardoor de thuisploeg beetje bij beetje verder kon uitlopen. Uiteindelijk ging ook IJsselmeeuwen voor diezelfde bijl waardoor Neptunia nog enigszins mocht bijkomen maar het leed was al geschied.

Aanstaande zaterdag ontvangen de Snekers hun Nunspeter evenknie. Aanvang in zwembad ‘it Rak’ is om 18:30.

Doelpunten Neptunia’24: Sander van der Molen(3x), Rutger van Leeningen(2x), Burak Caglar en Rick Lunter(beiden 1x)