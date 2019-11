LSC 1890 en Jorn Wester eindelijk “on fire”

Sneek-Na weken waarin het kruit niet droog genoeg was, was LSC 1890 tegen DTD weer eens “on fire”, want de Snekers denderden met maar liefst 8-0 over de ploeg uit Britsum, Cornjum en Jelsum heen. Grote man aan de zijde van de blauwhemden was Jorn Wester die één treffer voorbereidde en er zelf in totaal vijf waaronder een glaszuivere hattrick, voor zijn rekening nam.

LSC 1890 kon die zege goed gebruiken. Na vier nederlagen op rij viel het woord crisis weliswaar nog niet, maar stonden de gezichten aan de Leeuwarderweg allerminst vrolijk. Die gezichten klaarden echter al snel op, want de wedstrijd was nog geen tien minuten onderweg, toen Jorn Wester de eerste bres in het Noord-Friese bolwerk aanbracht. Een kwartiertje later ontsnapte dat bolwerk aan een tweede scheur, toen een inzet van Patrick Zijda maar net voorlangs verdween.

​Het bleek echter een voorbode voor wat komen ging, want drie minuten later werd het tweede mankement alsnog een feit en wederom fungeerde Wester als sloopkogel. Nadat een schot van de teruggekeerde Rodi de Boer naast de voor hem verkeerde kant van de paal belandde, leek 2-0 ook de ruststand te worden. Op slag van rust toverde Maarten Kingma echter nog een briljante actie uit de heupen, waarna Marco da Silva met de 3-0 voor de derde schademelding zorgde.

Die schade nam al snel na rust verder toe, want dik tien minuten na teatime liet Patrick Zijda de 4-0 noteren. Daarmee was de wedstrijd wel gespeeld, maar LSC bleef het gaspedaal indrukken. Nadat een doelpunt van “the Blues” vanwege buitenspel (?) werd afgekeurd, liet de inmiddels ingevallen Tom Doldersum op aangeven van Maarten Kingma het huis DTD opnieuw op zijn grondvesten schudden, waarna de wedstrijd werd afgesloten met een one man-show van Jorn Wester.

Met nog iets meer dan tien minuten te gaan werkte de rechtsbuiten treffer nummer zes tegen de touwen om nog geen minuut later de 7-0 op het scorebord te zetten. Daarmee leek de wedstrijd met een zevenklapper te worden afgesloten, maar na een aardige miskleun in de DTD-defensie voltooide Wester op de valreep zijn trilogie (lees: hattrick) waarmee hij zijn totaal op vijf bracht.

​Met die treffers en met de zege die dat opleverde, klom LSC 1890 in twee K van plek twaalf naar plek tien. Komend weekeinde zijn de blauwhemden vrij en op 24 november hervat de formatie van scheidend trainer Erik van der Meulen de competitie met een uitwedstrijd en hopelijk is het kruit dan weer goed genoeg om ook Oerterp “zu besiegen”

LSC 1890 – D.T.D. 8-0 (3-0)

Doelpunten: 1-0 Jorn Wester (9.), 2-0 Wester (30.). 3-0 Marco da Silva (45.), 4-0 Patrick Zijda (56.), 5-0 Tom Doldersum (74.) 6-0 Wester (77.) 7-0 Wester (78.), 8-0 Wester (89.)

Scheidsrechter: A.L.Vegter

Gele kaart:

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Steven van der Zee, Ramon Vallinga, René Cnossen, Lars Bos, Patrick Zijda, Jari Boorsma (57. Allard Westerdijk), Rodi de Boer, Marco da Silva (62. Tom Doldersum), Maarten Kingma en Jorn Wester

Foto: Archief Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/