Late “pengel” helpt Wéé Péé Béé langs Foarut

Menaldum- De ploegen die elkaar op de ranglijst ook niet veel ontliepen, ontliepen elkaar in de onderlinge confrontatie ook niet al te veel en de wedstrijd tussen Foarut en Waterpoort Boys leek dan ook op een Frits van Turenhoutje oftewel nul-nul uit te draaien. In de slotfase kreeg de Wéé Péé Béé echter een strafschop en maakte Robert Minks met al weer zijn zesde van het seizoen alsnog het verschil.

De thuisclub liet Waterpoort Boys het spel maken en probeerde in de omschakeling toe te slaan. Dat leverde in een tweetal mogelijkheden op. Bij de eerste verdween de bal via een Sneker been over de achterlijn en bij de tweede vloog huizenhoog over. Waterpoort Boys wist ondanks een veldoverwicht niet of nauwelijks iets te creëren en het duurde dan ook bijna een half uur, aleer de eerste mogelijkheid aan het papier toevertrouwd kon worden. Dat was overigens wel meteen één uit de buitencategorie, maar nadat Robert Minks de uitglijdende keeper de bal ontfutselde, wist de meegelopen Narek Harutyunyan die voor een lege goal niet te verzilveren.

Niet veel later kreeg Waterpoort Boys opnieuw een goede mogelijkheid. Na een prachtige aanval dook Dylano van Dijk namelijk alleen voor de keeper op, maar ook hij slaagde er niet in om de bal langs de doelman te krijgen. Bij de daaropvolgende corner kwam de bal voor de voeten van Tim van der Werf, maar het resultaat was identiek, waarna de volgende hoekschop niets opleverde.

Waterpoort Boys dat voor rust nog iets probeerde te forceren, liep vervolgens bijna in het mes. Eerst werd bij een counter een voorzet op een waarna gemist en even later toen de verder prima spelende Mathijs Bakker onder de bal doorging, speelde Foarut de mogelijkheid matig uit en verdween de bal opnieuw hoog over de Sneker goal, waar een tikje breed waarschijnlijk meer rendement had opgeleverd. Dat rendement bleef vervolgens ook achterwege, toen Van Dijk vlak voor rust op links werd weggestuurd en diens voorzet eindstation Robert Minks niet bereikte.

Na de wisseling van speelhelft had Waterpoort Boys aanvankelijk weinig in te brengen en was het vooral de thuisclub die op de deur klopte. Nadat Mirza Mustedanagic weggleed – hij was overigens niet de enige op het spekgladde veld – belandde de bal via de vingertoppen van doelman Stefan Rijpkema op de paal en even later was een voorzet te scherp om schade aan te richten. Kort daarop imiteerde Richard Hamstra de actie van Mustedanagic, maar opnieuw wist Foarut die uitglijder niet uit te buiten.

Laatstgenoemde werd na een klein kwartier door Tarik Hamdi afgelost en prompt kreeg Waterpoort Boys weer wat meer kleur op de wangen, al moest men daarna nog wel een kans toestaan en duurde het nog een aantal minuten, aleer men zelf aan keu kwam. Nadat Robert Minks in de zestien bij zijn tegenstander wegdraaide, wist Narek Harutyunyan de bal echter niet tussen de palen te krijgen. Vervolgens was het vlaggetjesdag in Menaam, want een ook maar een beetje gevaarlijk ogende aanval werd meteen door de linesman van de thuisclub afgevlagd. Met nog iets meer dan een kwartier op de klok had arbiter Visser er echter genoeg van. Dat leverde meteen een goede mogelijkheid op, maar evenals in de eerste helft wist Dylano van Dijk Robert Minks niet in stelling te brengen.

Met nog een kwartier te gaan speelde Croes de troef Patrick Bles uit en die leek nadat hij alleen voor de keeper opdook, de 0-1 te maken. Zijn schuiver belandde echter net naast de voor hem verkeerde kant van de paal, waarna een vrije trap van Robert MInks in de balkenvanger belandde. Niet veel later ontsnapte Foarut aan een achterstand, toen Dylano van Dijk na voorbereidend werk van de al genoemde Bles en van Romano Pasveer wegdraaide en vervolgens vol de paal trof.

Het bleek echter slechts uitstel van executie want bij de rebound werd de bal met de hand weggewerkt, waarna Minks de keeper vanaf elf met de verkeerde hoek instuurde (0-1). Daarmee bezorgde hij zijn ploeg alsnog de niet meer verwachte overwinning en met die zege klommen de Snekers die over een kleine veertien dagen bij hekkensluiter De Wâlde op bezoek gaan, in vier A naar plek vier.

