Heeg en Arjen Hoekstra na dit seizoen uit elkaar

Heeg – Deze week is bekend geworden dat na dit seizoen Arjen Hoekstra, als hoofdtrainer van het eerste elftal, en v.v. Heeg uit elkaar gaan. Arjen Hoekstra is op dit moment bezig aan zijn derde seizoen.

In het eerste seizoen werd via de nacompetitie promotie naar de 3de klasse bewerkstelligd. Vorig seizoen eindigde Heeg op een mooie vijfde plaats. Op dit moment heeft Heeg het zwaar in de 3de klasse maar is er voldoende vertrouwen aanwezig dat de resultaten verbeterd worden.

V.v. Heeg wenst Arjen veel succes toe in de resterende maanden als hoofdtrainer en in zijn verdere trainerscarrière. Tevens wordt Arjen alvast bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid in de gehele vereniging.