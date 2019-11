Geschiedenis herhaalt zich bij Sneek Wit Zwart

Heerenveen- Medio november vorig jaar bleek een treffer van Gerben Visser (foto) tegen Noordster na het nodige rekenwerk voldoende voor de eerste periodetitel en die geschiedenis herhaalde zich in Heerenveen, want na afloop van de confrontatie met de club van die naam bleek de gelijkmaker van de Lemster opnieuw goed voor het eerste kleinood van het seizoen.

​Hoewel Sneek Wit Zwart de opening domineerde, duurde het even voordat het overwicht ook mogelijkheden opleverde. Nadat Heerenveen het eerste schot op goal afvuurde, kwam een voorzet van Matts Bruining net niet binnen bereik van Gerben Visser en luttele momenten later kopte de topscorer uit een corner van Alwin Velds over. Een vrije trap van laatstgenoemde leverde vervolgens niks op en datzelfde resultaat werd aan de andere kant bijgeschreven, omdat de vrije trap van de thuisclub in de muur belandde. Dat gebeurde in een fase, waarin het Snitser spel niet al te nauwkeurig was en waarin de thuisclub – toch de naaste belager van de Snekers – slechts zelden in de buurt van het door Rasheed Shakur Postma verdedigde doel kwam.

Na een klein half uur kreeg Matts Bruining een goede mogelijkheid, doch doelman Winand Quartel hield zijn ploeg in de race, al had hij daar wel twee ingrepen voor nodig. Niet veel later krulde Alwin Velds een vrije trap weliswaar langs de muur maar ook langs de voor hem verkeerde kant van de paal, terwijl een kopbal uit een corner van de linksback over ging. Niettemin hing een goal in de lucht, maar bij een snelle tegenaanval liet Tim Strandstra die tegen de verhouding in aan de andere kant noteren.

Meteen na rust ging Sneek Wit Zwart op jacht naar de gelijkmaker, maar de Heerenveen-goalie bleek bij een inzet van Klaas Boersma een te grote sta in de weg en niet veel later haalde hij een bal van de doellijn. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want na een dik kwartier kopte Gerben Visser een voorzet van Boersma bij de tweede paal met een boogje over Quartel heen en was de wedstrijd qua score weer in evenwicht.

Niet veel later verdween een vrije trap van Velds die was toegekend na een behoorlijke charge op Boersma, recht in de grijpgrage handen van Quartel, maar vanaf dat moment lag de 1-2 eerder in de lijn der verwachting dan de 2-1. Bij twee opeenvolgende kopkansen lukte het de wit-zwarten echter niet om de sluitpost van de pompeblêden voor de tweede keer het nakijken te geven, waarna Heerenveen in de omschakeling het doel van Postma in de slotminuten nog een keer onder vuur nam.

Een treffer van de thuisclub zou de wereld echter op zijn kop hebben gezet, want Sneek Wit Zwart was beter dan de directe concurrent en mocht ook de meeste aanspraak op de zege maken. Dat die er uiteindelijk niet kwam, kwam vooral omdat de ploeg van trainer Germ de Jong slordig in de afronding was. Daar kon een aantal minuten later echter niemand aan Sneker zijde meer om malen, want toen bleek dat de geschiedenis zich inderdaad had herhaald en dat Sneek Wit Zwart zich de trotse eigenaar van de eerste periode mocht noemen.

Heerenveen – Sneek Wit Zwart 1-1 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Tim Strandstra (41.), 1-1 Gerben Visser (61.)

Scheidsrechter: R. Broekman

Gele kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart: Rasheed Shakur Postma, Alwin Velds, Han Miedema, David Veldmeijer (46. Sydney Veltkamp), Harvey de Boer (88. Stefan Westhof), Klaas Boersma, Kees Noordmans, Leon de Vries, Ruben Ybema (46. Gustavo van der Veen), Gerben Visser en Matts Bruining

