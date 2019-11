Black Boys frustreert koploper lang

Sneek- Het duel tegen De Wilper Boys werd door veel leden van de Black Boys-familie met angst en beven tegemoet gezien, maar de ploeg van trainer Lars Niemarkt beefde eigenlijk nooit. Dat kwam enerzijds omdat de koploper uit De Wilp over weinig creativiteit bleek te beschikken en anderzijds omdat het gedisciplineerd spelende Black Boys in dik negentig minuten maar één echte kans weggaf. De kans werd echter wel benut en aangezien de Groningers eerder een 1-0 achterstand ongedaan hadden gemaakt, gingen de punten toch oostwaarts.

Trainer Lars Niemarkt had zijn elftal op een aantal plaatsen gewijzigd. De oefenmeester die niet over rechtsback Richard Nieuwland kon beschikken, posteerde aanvaller Lars van Dijk op de rechtsbackpositie en Kewin de Jong centraal achterin, terwijl Raymond Abelsma die vorige week als vleugelverdediger geen al te beste indruk achterliet, werd doorgeschoven naar het middenveld. De grootste verandering vond echter onder de lat plaats, waar Jan Broersma de plek van de gepasseerde Huso Bozkurt innam.

Broersma zag dat Thierry Waffleu Talla in de openingsfase de bal onderschepte en vervolgens net niet Dennis Niemarkt wist te bereiken. Het antwoord van de gasten kwam in de vorm van een schot, maar dat werd in de kiem gekraakt. Daarna kreeg het publiek lang vrijwel niets te zien, want beide ploegen grossierden in balverlies en slaagden er niet in om met een fatsoenlijke aanval de goal van de tegenstander te bereiken, laat staan te bedreigen. Pas na zo’n beetje een half uur zorgde Msokolo Ramazani Dieudonne met een vrije trap voor enige opwinding, die vervolgens achterwege bleef bij een voorzet van Lars van Dijk (eenvoudige vangbal voor de keeper van De Wilper Boys).

Ook een schot van Thierry Waffleu Talla kon de Groninger goalie niet verontrusten, maar dik vijf minuten voor rust moest de sluitpost echt aan de bak. Na een diepe bal waarbij een verdediger uitgleed en de bal op zijn arm kreeg, verdween het voornaamste spelattribuut op de stip waarna aanvoerder Dennis Niemarkt het klusje feilloos klaarde (1-0).. De Wilper Boys antwoordde met drie vrije trappen, maar geen van allen sorteerde effect en dat was ook het geval bij een free kick van de voet van Niemarkt.

​We schrijven dan de tweede helft en die gaf aanvankelijk hetzelfde beeld te zien. Een goed georganiseerd Black Boys en een onmachtig De Wilper Boys, waarbij de betere mogelijkheden op het conto van de thuisclub werden bijgeschreven. Na een pass van Raymond Abelsma verdween een schot van Dieudonne over en na een voorzet van Justin Wolfswinkel was een kopbal van Dennis Niemarkt te slap om schade aan te richten. Die bleef ook uit bij een actie van Wolfswinkel, terwijl tussendoor aan de andere kant een bal in een baan om de aarde belandde.

Met nog dik twintig minuten op de klok beging Abelsma ter hoogte van de eigen zestien een overtreding en die zou gevolgen hebben. De toegekende vrije trap van Niels van der Veen verdween namelijk langs de muur en vervolgens onder doelman Jan Broersma door tegen de touwen (1-1). De bezoekers die tot dan toe een vrij gefrustreerde indruk maakten en met enige regelmaal “Duits gedrag” vertoonden, roken bloed, maar veel verder dan een paar te ruim bemeten schoten kwam men niet.

Een paar minuten voor het einde van de reguliere speeltijd leed Lars van Dijk net over de middellijn balverlies en daarmee leidde hij een counter van De Wilper Boys in. Bij die tegenaanval werd de bal vanaf rechts voor het doel gebracht, waarna Kees Hille Numan de bal bij de eerste paal tegen de touwen prikte. Het was feitelijk de eerste en naar later bleek enige kans, want de vrije trap waaruit de gelijkmaker viel mocht dat predikaat niet dragen.

Met nog een par minuten te gaan probeerde Black Boys met Lars Niemarkt de naderende nederlaag nog af te wenden en resulteerde vlak voor tijd nog in een behoorlijke kans. Thierry Waffleu Talla die de laatste weken “on fire” was, liet de mogelijkheid echter onbenut. Niet veel later liep Black Boys in zo’n beetje de laatste minuut nog meer schade op (de arm van Dennis Kempen schoot bij een duel uit de kom), waar Black Boys absoluut de mogelijkheid had om de tot nu toe ongenaakbare koploper de eerste averij toe te brengen.

Black Boys – De Wilper Boys 1-2 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Dennis Niemarkt (39.-pen.), 1-1 Niels van der Veen (69.), 1-2 Kees Hille Numan (84.)

Gele kaart: Raymond Abelsma (Black Boys)

Bijzonderheid: behoudens reservekeeper Huso Bozkurt die het complex overigens voortijdig verliet, en trainer Lars Niemarkt zelf, had Black Boys verder geen wisselspelers op de bank.

Opstelling Black Boys: Jan Broersma, Dennis Kempen, Arjen Brinksma, Kewin de Jong, Lars van Dijk, Justin Wolfswinkel, Harry Terpstra, Raymond Abelsma, Msokolo Ramazani Dieudonne (86. Lars Niemarkt, Dennis Niemarkt en Thierry Waffleu Talla

Foto: archief Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/