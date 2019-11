Met twee goals van Spitse behalen Oranjevrouwen een ruime overwinning op Turkije

Izmir – De Nederlandse voetbalvrouwen hebben ook hun vijfde kwalificatieduel op weg naar het Europees kampioenschap van 2021 gewonnen. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman was Turkije met 8-0 de baas. Friezin Sherida Spitse scoorde twee keer.

In september werd het in Heerenveen 3-0 en dat stond het in Izmir al bij de rust. Ruim twintig minuten kon de nummer 64 van de wereld staande blijven, maar daarna ging de aanval van Oranje als een mes door de boter.

Naast de twee goals van Spitse scoorden Shanice van de Sanden, Vivianne Miedema (twee keer) en Daniëlle van de Donk (drie keer). Spitse gaf de assist voor de derde goal van Van de Donk.

Eerste in de poule

Nederland staat met vijftien punten uit vijf wedstrijden bovenaan in de poule van zes landen. Slovenië staat met zes punten op de tweede plaats, maar heeft nog wel een wedstrijd tegoed. De nummer één plaatst zich direct voor het Europees kampioenschap.

De Oranjevrouwen spelen dinsdag in het GelreDome in Arnhem de zesde kwalificatiewedstrijd. Dan is nummer twee Slovenië de tegenstander.

Bron: https://www.omropfryslan.nl/

Foto: KNVB