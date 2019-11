Waterpoort Boys en Janco Croes na dit seizoen uit elkaar

Sneek- Het bestuur van Waterpoort Boys en trainer Janco Croes hebben samen besloten om het aflopende contract niet te verlengen en om de samenwerking na dit seizoen te beëindigen. Dat betekent dat Waterpoort Boys voor het seizoen 2020-2021 op zoek gaat naar een nieuwe hoofdtrainer.

Janco is dan verdeeld over twee periodes in totaal zes seizoenen als trainer bij Waterpoort Boys werkzaam geweest. In het eerste jaar van zijn tweede periode kende hij mede door blessures een lastig seizoen. Uiteindelijk wist hij met zijn ploeg rechtstreekse degradatie nog te ontlopen, maar vervolgens moest Waterpoort Boys in Heeg na verlenging en na strafschoppen de vlag strijken.

In zijn tweede seizoen veroverde hij met onze hoofdmacht de eerste periodetitel, waarmee deelname aan de play offs om promotie zeker werd gesteld. Gaandeweg het seizoen werden de prestaties echter wisselvalliger waardoor Waterpoort Boys in de strijd om de titel langzaam maar zeker afhaakte en uiteindelijk in de eerste ronde van de nacompetitie aan de promotiedroom een einde kwam.

In zijn derde – en dus laatste – seizoen wordt de oefenmeester evenals in het eerste jaar opnieuw geplaagd door een reeks blessures en moest hij tot nu toe vrijwel wekelijks een ander elftal de wei insturen. Niettemin staat Waterpoort Boys er met een vijfde plek alleszins redelijk voor en het bestuur heeft er dan ook alle vertrouwen in, dat Janco Croes samen met de andere leden van de begeleidende staf en met de spelers die lijn in de komende maanden zal weten door te trekken.

Met de mededeling dat Waterpoort Boys de samenwerking altijd als bijzonder prettig heeft ervaren en ervaart en met dank voor de goede en open wijze waarop hij met iedereen binnen de club heeft gecommuniceerd, wenst het bestuur Janco Croes veel succes bij de volgende stap in zijn trainersloopbaan.

Foto: http://www.waterpoortboys.nl/

Bron: http://www.waterpoortboys.nl/