De bal rolt weer ….voorbeschouwing 9 en 10 november

Sneek- ONS Sneek beleefde tegen VVSB een offday en ook de andere Sneker clubs in de hoek waar de klappen vallen, kwamen niet tot winst. LSC 1890 verloor met het kleinst mogelijke verschil van SC Emmeloord en Black Boys gaf tegen SC Joure in het laatste kwartier een voorsprong uit handen. De beide teams van Tinga voegden tegen resp. FVC en Oudehaske daarentegen drie punten toe en datzelfde deed Waterpoort Boys in de streekderby tegen HJSC.

​Komende zaterdag moet ONS met de toekomst op De Toekomst het blazoen zien op te poetsen en krijgen Sneek Wit Zwart ZM en Waterpoort Boys met resp. Heerenveense Boys en Foarut pittige tegenstanders voor de kiezen. Datzelfde geldt een dag later voor Sneek Wit Zwart en Black Boys, want zij ontmoeten met Heerenveen en De Wilper Boys resp. de nummer twee en de koploper. LSC 1890 tenslotte ontvangt DTD en die club zit momenteel in hetzelfde schuitje als de Snekers.

Ajax – ONS Sneek

​zaterdag 9 november 2019 – 14.30 uur

Sportpark De Toekomst – Amsterdam

Dat het voor ONS Sneek dat tot nu toe maar drie vruchten in de fruitschaal wist te leggen, een zwaar seizoen zou worden stond van tevoren al vast. Niettemin had de uitslag van afgelopen zaterdag het effect van een mokerslag want waar de oranjehemden de opponenten eerder nog goed partij boden, zakte de ploeg van Paul Raveneau tegen VVSB door de ondergrens met een fikse 1-7 nederlaag tot gevolg.

Hoewel de trainer kort na de start met Nick Kuipers één van zijn voornaamste acteurs kwijtraakte, moet hij zich in een B-film hebben gewaand en dan ook nog eens in een hele slechte. Zijn ploeg was zichzelf namelijk niet en gaf in verdedigend opzicht zeeën van ruimte weg met als gevolg dat doelman Justin van der Dam meer als schietschijf dan als “ballenkeerder”. fungeerde. Alleen Oege Sietse van Lingen die in de eerste helft met balverlies weliswaar de 0-2 inleidde, maar verder met veel drive speelde, zorgde met de eretreffer nog voor ‘n heel klein lichtpuntje in de oranje duisternis.

Van Lingen zal komende zaterdag wanneer ONS in Amsterdam op De Toekomst tegen Ajax aantreedt, dan ook de eerste naam zijn die teammanager Wierd Voor de Wind aan het digitale wedstrijdformulier toevertrouwt. Of de naam van Kuipers daar ook bij komt, blijft vooralsnog afwachten omdat – waarschijnlijk vanwege privacy-redenen – omtrent de ernst van de blessure van de .aanvoerder geen nadere mededelingen zijn gedaan.

Met betrekking tot Ajax kunnen we meedelen dat die ploeg het amper beter doet dan ONS. De Amsterdammers

staan met acht uit negen momenteel op de vijftiende plaats. Die acht punten dankt men aan een nipte zege bij Goes, waarna men bij zowel bij Harkemase Boys als thuis tegen VVSB een puntje wist te halen. Afgelopen zaterdag voegde men daar nog eens drie punten aan toe door een kilometer of tien van de thuisbasis voor een kleine verrassing te zorgen en Jong Almere City FC met 3-1 te verslaan.

Bij de confrontatie van vorig seizoen zorgde ONS overigens ook voor een verrassing en voor een déjà vu, want nadat Tottenham Hotspur eerder die week de “grote jongens” voor de Champions League met 2-3 versloeg, gaven de Snekers dankzij Yumé Ramos (2x) en Martijn Barto Ajax met dezelfde cijfers klop. Mitchell Burgzorg en Kenneth Misa Danso zorgden toen voor de Amsterdamse goals en laatstgenoemde deed ONS eerder in de heenwedstrijd met twee treffers pijn. In dat seizoen eindigde Ajax overigens net een plekje hoger dan ONS en lieten de statistieken van beide clubs nagenoeg dezelfde cijfers zien. Inmiddels zijn het andere tijden en behoren beide tot de clubs die moeten vrezen, en ONS nog het meest.

Als ONS tegen Ajax dezelfde fouten maakt en dezelfde ruimte weggeeft als tegen VVSB dan weten Misa Danso en consorten daar op zeker wel raad mee. Een meer Italiaanse tactiek oftewel de bus parkeren zoals dat vandaag de dag in het jargon heet, ligt dan ook meer voor de hand. Die speelwijze biedt namelijk de meeste kans op een resultaat, al moet ie dan aan de andere kant wel een keertje goed vallen. Laten we hopen dat dat laatste het geval is en dat de Friese variant van het aloude catenaccio zaterdag toch vruchten aan de fruitschaal toevoegt.

Heerenveen – Sneek Wit Zwart

zondag 10 november 2019 – 14.00 uur

​Sportpark Skoatterwâld – Heerenveen

In Leeuwarden leverde Sneek Wit Zwart niet bepaald zijn beste performance af. Dat zijn de meesten over een paar dagen echter al weer vergeten. De uitslag blijft daarentegen langer hangen. Die was met een hakken over de sloot-zege niet alleen optimaal, maar bevestigde ook de kandidatuur voor de titel en die moet de squadra van trainer Germ de Jong komende zondag tegen de nummer twee i.c. Heerenveen zien te verdedigen.

​Heerenveen speelde twee seizoenen terug nog in de hoofdklasse. De hoofdmacht moest toen evenals Sneek Wit Zwart de landelijke competitie verlaten met dien verstande dat de Feansters rechtstreeks degradeerden en de Snitsers eerst bij het eerste optreden in de nacompetitie in Rohda Raalte tot een afdaling werden veroordeeld. In Noord eindigde de ploeg van toen nog Gerald Sibon die inmiddels “down under” aan de zijde van Gertjan Verbeek werkzaam is, vorig seizoen als zesde terwijl de brigade van de Molenkrite de schaal op een haar na misliep en er vervolgens in de toegift ook niet in slaagde om naar de landelijke rijen terug te keren.

​In dat seizoen beleefde Sneek Wit Zwart op Skoatterwâld trouwens een tumultueus avondje, waarbij zowel Han Miedema als reservekeeper Rasheed Shakur Postma vroegtijdig met rood achter de hekken werden gestuurd. Die wedstrijd eindigde overigens in 2-2, waarbij Gerben Visser de beide Sneker treffers voor zijn rekening nam en Han van Dijk (nu ONS Sneek) bij Heerenveen één van de scorende spelers was. Een paar maanden eerder behoorde Visser ook tot de gevierde spelers en samen met Matts Bruining en Jorn Wester (nu LSC 1890) was hij toen verantwoordelijk voor de 3-1 winst.

​Of een overwinning er nu weer inzit, is een kwestie van koffiedik kijken. Het heeft er echter alle schijn van, dat Visser en de zijnen op meer weerstand kunnen rekenen, want Heerenveen lijkt sterker dan vorig seizoen en lijkt in de stoelendans om eremetaal mee te gaan doen. De “equipo” van trainer Gerard van de Kamp begon tegen GOMOS waarbij men een 2-0 achterstand in de tweede helft omboog in een 4-2 zege. Daarna viste men bij Dalfsen een puntje uit de vijver, waarna men tegen GRC Groningen een nederlaag – tot nu toe de enige – leed. Met overwinningen op WVV, SC Stadspark en FVC schoof men richting de top en afgelopen zondag verzuimde Heerenveen bij Roden met een doelpuntloos gelijkspel om zich qua punten naast de Snekers te nestelen.

​Qua voetbal verzuimde Sneek Wit Zwart dat als koploper maar twee punten meer heeft, afgelopen weekeinde ook. Het resultaat was zoals hiervoor al werd gemeld, echter optimaal. De Snekers waarbij de participatie van de verdedigers Gustavo van der Veen en Martijn Zwaga twijfelachtig is, zullen op Skoatterwâld echter meer moeten brengen. Want anders kan het net als vorig seizoen onder de rook van het Abe Lenstra Stadion weer een tumultueuze vertoning worden en kan Sneek Wit Zwart zondag zo rond een uur of vier zo maar koploper af zijn.

LSC 1890 – D.T.D.

zondag 10 november 2019 – 14.00 uur

​Sportpark Leeuwarderweg – Sneek

Na een alleszins redelijke start ging LSC 1890 in de laatste vier speelronden evenzo vele malen de bietenbrug op, waardoor men zichzelf momenteel op een twaalfde plek terugvindt. Door die teleurstellende reeks gaat het bij het duel van komende zondag tegen DTD dat met hetzelfde aantal punten (6) voorlaatste staat, om drie punten voorsprong of drie punten achterstand en hoewel het seizoen nog maar zeven ronden onderweg is, dus om een “zespunten”-wedstrijd.

DTD wist tot nu toe alleen van hekkensluiter VENO te winnen en kwam in de duels met Jubbega, Dedemsvaart en SC Emmeloord een remise overeen. Tegen Zuidwolde, Lemelerveld en LAC Frisia 1883 moest men de eer en de punten daarentegen aan de tegenstander laten met als gevolg dat de start van de ploeg van Marius Hendriks al even moeizaam is dan die van de blauwhemden.

Nadat de ploeg uit Britsum, Cornjum en Jelsum waar SC Cambuur traditiegetrouw met het “pezen in de polder” begint, in het seizoen 2012-2013 al een jaar aan het werk in de tweede klasse rook, keerde men twee jaar later via de play offs weer terug. In de eerste twee seizoenen leek DTD zich met resp. een vijfde en vierde plek tot een stabiele tweedeklasser te ontwikkelen en kreeg men via de nacompetitie zelfs de kans om voor het eerst in de historie als eersteklasser op de pagina’s van Teletekst te verschijnen. Nadien ging het echter minder, al kwam men in de seizoenen 2017-2018 en 2018-2019 nooit “ernsthaft” in problemen.

In die seizoenen behaalde men tegen LSC 1890 overigens maar één keer een punt en wel in april van dit jaar. Dat gebeurde echter in een fase waarin er voor de Snekers niets meer op het spel stond. Eerder dat seizoen waren “the Blues” die op dat moment in twee K aan de leiding gingen, dankzij treffers van Daan Daniëls, Rodi de Boer (2x) en René Cnossen echter met 4-1 te sterk en ook een seizoen eerder was het duel voor de monumentale tribune een eenzijdige happening. Toen won LSC 1890 mede door een hattrick van Patrick Zijda met 6-1, nadat men de heenwedstrijd dankzij Marco da Silva met het kleinst mogelijke verschil had gewonnen.

​In dat seizoen kenden de Snekers ook een beroerde start, want nadat men de eerste vier duels had verloren, werd pas in speelronde vijf de eerste overwinning geboekt waarna men zich een week later met de zege op DTD een beetje lucht verschafte. Vervolgens wisselden de Snekers minder goede uitslagen af met opmerkelijke overwinningen, zoals tegen Oerterp (8-1), Forward (9-1) en Amicitia VMC (9-3 en 10-1). Bij die duels wist LSC 1890 in tegenstelling tot dit seizoen de kansen wel te verzilveren.

Aan de kansen ligt het echter niet, want die kreeg de ploeg van trainer Erik van der Meulen met uitzondering van het duel tegen Drachten meer dan voldoende. Echter waar de goals in de hiervoor gememoreerde duels als rijpe appelen van de boom vielen, lijkt de “Kaltschnäuzigkeit” dit seizoen ver te zoeken. Die kwaliteit is echter een vereiste om het net te doen trillen en laten we hopen dat LSC 1890 die kwaliteit snel en het liefst zondag al weer weet aan te boren, want het voetbal is verder zeer behoorlijk en in ieder geval te goed voor de positie die men momenteel inneemt.

Sneek Wit Zwart ZM – Heerenveense Boys

zaterdag 9 november 2019 – 15.00 uur

Sportpark Tinga – Sneek

Jesse Lee Staalsmid had met drie treffers een belangrijk aandeel in de overwinning van Sneek Wit Zwart ZM op Oudehaske en met die zege werd de kater van Lemmer weggespoeld. De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat de oppositie afgelopen zaterdag niet van het zwaarste kaliber was. Die is komende zaterdag ongetwijfeld heviger want dan komt met Heerenveense Boys niet alleen de nummer drie van de ranglijst maar ook één van de titelkandidaten naar Tinga.

De club uit wat Cambuur-supporters DKV plegen te noemen, aast al enige seizoenen op promotie naar wat tot en met het seizoen 2015-2016 het werkterrein was ic. de tweede klasse. Nadat men aan het eind van het seizoen 2015-2016 in de herkansing de vlag moest strijken, kwam men in de eerste twee seizoenen na die degradatie beide keren niet verder dan een zesde plaats en bleef men ver verwijderd van het prijzenfestival. Vorig seizoen bleef men echter tot de laatste speeldag in de race. Uiteindelijk kwam Heerenveense Boys toen één schamel puntje tekort om FC Wolvega van de platte kar te stoten, waarna men de stap omhoog ook in de nacompetitie uitbleef..

Nu is Heerenveense Boys weer in de race en met veertien punten heeft men maar twee minder dan koploper ZET EM. De ploeg van trainer Klaas de Jong die eerder Balk, VVI en SC Joure onder zijn hoede had, won van Heeg, Workum, Oudehaske en CVVO en speelde gelijk tegen de ploegen uit de polder (SVM Marknesse en TONEGO). Tegen promovendus Makkum beleefde men echter een offday en ging men met maar liefst 6-2 ten onder.

Ondanks die offday moet Heerenveense Boys als een pittige opponent worden aangemerkt. Dat ondervond Waterpoort Boys eerder ook al. Hoewel de uitslag – 2-0 met doelpunten van Erwin From en Gatze Feenstra – cijfermatig meeviel, kregen de geelhemden in de poulefase van de beker niet echt een poot aan de grond en gaven de groenhemden die volgende week in datzelfde toernooi de zondagtak van Sneek Wit Zwart ontvangen, in de hele wedstrijd feitelijk niet meer dan een half kansje weg.

Sneek Wit Zwart ZM gaf tegen Oudehaske eveneens weinig weg, maar kreeg in de weken daarvoor tegen het al genoemde SVM Marknesse, Oeverzwaluwen en CVVO de goals soms wel heel gemakkelijk tegen. Of dat te maken heeft met de Sneker verdediging die in tegenstelling tot het middenveld en de aanval de voorbije weken veelvuldig van samenstelling wisselde (zie kader), is een vraag die moeilijk te beantwoorden is. Het lijkt er echter op dat trainer Niels Boot, of nog niet over zijn ideale lijn kan beschikken, of die nog niet gevonden heeft.

Defensief moet het beter dan in de hiervoor al aangehaalde duels met SVM Marknesse, Oeverzwaluwen en CVVO, te meer omdat verwacht mag worden dat Heerenveense Boys vaker op de achterdeur zal kloppen dan Oudehaske. Weten de Snekers dat te bewerkstelligen, dan moet een overwinning mogelijk zijn, ook al omdat het middenveld en de aanval die de laatste weken wel in nagenoeg dezelfde formatie op het formulier verscheen, behoorlijk ingespeeld is en vrijwel in iedere wedstrijd via de Huitematjes en Staalsmid bij de tegenstanders wel voor alarmfases weet te zorgen.

Foarut – Waterpoort Boys

zaterdag 9 novemer 2019 – 14.30 uur

Sportpark Schatzenburg – Menaldum

Het vermaak bij de streekderby tussen de Wéé Péé Béé en Ha Jéé Es Céé was niet bijzonder groot en toch kon de rechtgeaarde liefhebber zijn hart ophalen. Dat kwam omdat bij Waterpoort Boys een 16-jarige meedeed en die was één van de schaarse lichtpuntjes in een verder vrij matte en kleurloze wedstrijd. De Snekers wonnen die wedstrijd overigens wel en klommen daardoor naar plek vijf. Daarmee staan ze net één treetje hoger dan de tegenstander van komende zaterdag i.c Foarut.

Foarut dat overigens een wedstrijd minder speelde, vergaarde tot nu toe elf punten. De ploeg van trainer John Hofte won van Tollebeek, TOP ’63 en Sleat en behaalde tegen Delfstrahuizen en De Wâlde een punt. Alleen tegen koploper SSA Creil-Bant moest men het hoofd buigen. In die zes duels wist men “slechts” negen keer te scoren, maar kreeg men er ook maar zeven tegen. Uit die cijfers zou men kunnen afleiden dat de roodhemden het in verdedigend opzicht in ieder geval aardig op de rit hebben.

Ook bij de jeugd heeft de club de zaakjes aardig voor elkaar. Door onder de naam DFC met Dronrijp samen te werken, kan men de jeugdleden uit Menaam in vrijwel elke leeftijdscategorie laten voetballen. Dronrijp speelt overigens ook op sportpark Schatzenburg en doet het sportief door de bank genomen net iets beter dan het in 1930 opgerichte Foarut dat tot het eind van de vorige eeuw in de klassen van de Friesche Voetbal Bond uitkwam.

Bij de herschikking van het voetballandschap werd de club in de vijfde klasse ingedeeld. Daarin werd meteen promotie bewerkstelligd, waarna men zes seizoenen als vierdeklasser door het leven ging. Na de degradatie in 2003 volgde twee jaar later de gang naar de toen nog bestaande zesde klasse. Vervolgens sloeg men de weg omhoog weer in en twee seizoenen terug troefde men SC Kootstertille, Tzummarum en Ouwe Syl af, waarna men vorig seizoen bij de rentree in de vierde klasse de finishlijn als achtste passeerde.

​Waterpoort Boys bewaart overigens goede herinneringen aan het sportpark aan de Rypsterdyk, al was dat wel op een bescheiden niveau. Een paar seizoenen terug vierde het vijfde elftal dat inmiddels aan de 45+ competitie deelneemt en daarin ook op Foarut stuitte, daar dankzij treffers van Johnny Steunebrink en Ronald de Haan het kampioenschap. Of er nu iets te vieren valt, blijft echter afwachten, te meer omdat de Snekers tot nu toe nog niet echt in blakende vorm verkeren. Dat bleek tegen HJSC toen de wedstrijd ook zo maar een andere wending had kunnen krijgen.

De ploeg moest het toen overigens zonder o.a. de drie H’s (Hamdi, Hamstra en Huitema) doen. Daarnaast bleek Nordin Looijenga niet inzetbaar, terwijl Kevin Kedde en Stefan Kroon eerst later hun opwachting maakten. Of trainer Janco Croes komende zaterdag wel over (een aantal van) hen kan beschikken en zal opstellen, is nog niet helder. Wat wel duidelijk is, dat Waterpoort Boys beter voor de dag zal moeten komen dan afgelopen zaterdag, want anders zou het wel eens lastig kunnen worden om het verdedigende bolwerk van Foarut te slechten.

Black Boys – De Wilper Boys

zondag 10 november 2019 – 14.00 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Nadat Richard Nieuwland de pijlsnelle rechtsbuiten van de Jousters het zwijgen oplegde, bleek de andere kant van het zwarte verdedigingsblok de achilleshiel en dat had uiteindelijk vertrekkende gevolgen. Op die kant kregen de bezoekers in het laatste deel van de wedstrijd namelijk (veel te) veel ruimte. Dat liep drie keer verkeerd af met als gevolg dat Black Boys uiteindelijk met een 3-6 nederlaag van het Schuttersveld stapte.

Dat was een streep door de Sneker rekening, want met een overwinning op concurrent SC Joure had Black Boys goede zaken gedaan en ten opzichte van de zorgwekkende plekken een marge ingebouwd. Die marge laat nu op zich wachten en naar verwachting tot na komende zondag, want dan krijgt men De Wilper Boys op bezoek en die ploeg is tot nu toe ongenaakbaar. De Groningers zijn namelijk nog ongeslagen en delen met achttien uit zes de koppositie met SC Boornbergum ’80 dat tot nu toe eveneens alle potjes wist te winnen.

​De Wilper Boys dat in 1941 werd opgericht en dat sinds de jaren zestig van de vorige eeuw ook op zaterdag actief is, kwam in diezelfde jaren een aantal seizoenen in de derde klasse uit. Vanaf 1973 tot aan de eeuwwisseling acteerde de hoofdmacht met uitzondering van één seizoen in de vierde klasse, waarna men tot en met het seizoen 2014-2015 hoofdzakelijk in de vijfde klasse uitkwam. Die klasse keerfr men aan het eind van dat seizoen via de nacompetitie de rug toe en sindsdien behoort de club uit De Wilp tot de rijen der vierdeklassers.

In die klasse wist men de eerste drie seizoenen de tombola om lijfsbehoud maar net te ontlopen, maar vorig seizoen toen men op een zesde plek eindigde en voor plek vier maar één puntje tekort kwam, vond men de weg omhoog. Die weg wordt dit seizoen vooralsnog met zes opeenvolgende triomfen vervolgd. Achtereenvolgens MKV ’29, SC Terschelling, Bakkeveen, Langweer, SC Joure en Warga bleken niet bij machte om de ploeg van trainer Theo Donker punten afhandig te maken, al was de overwinning tegen laatstgenoemde club er wel één uit de categorie “met de hakken over de sloot”.

Hoewel SC Joure afgelopen zondag de betere kansen kreeg, stond Black Boys dankzij twee treffers van Thierry Waffleu Talla en een benutte strafschop van Dennis Niemarkt tot een kwartier voor tijd ook met één been op de wal, waar men de overwinningen viert. Vervolgens haalde men met Waffleu Talla één van de gevaarlijkste spelers naar de kant en kwam trainer Lars Niemarkt zelf binnen de lijnen, waarna een andere invaller i.c. Raymond Abelsma tot drie keer toe te snel “hapte” met als gevolg dat Black Boys alsnog naar de andere kant van de sloot ging.

Abelsma zal zondag naar verwachting opnieuw aan de bak moeten, omdat Richard Nieuwland naar aanleiding van de rode kaart tegen SC Joure is geschorst en omdat zo viel afgelopen zondag te beluisteren, Max Hofstra en Martijn Jetten hebben besloten om hun moverende redenen niet langer voor het eerste uit te komen. Daarmee wordt de spoeling dun(ner) en dat is iets wat Black Boys deze jaargang die toch weer op een survivaltocht lijkt uit te draaien, en zeker komende zondag tegen torenhoog favoriet De Wilper Boys eigenlijk helemaal niet kan gebruiken.

