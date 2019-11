Zuur verlies dames Neptunia’24

Sneek- Opnieuw is het de dames van Neptunia’24 niet gelukt om de 3 punten binnen te halen. Het wordt een beetje saai na 5 wedstrijden: een achterstand in de eerste periode werd snel ingehaald waarna het toch nog een spannende wedstrijd blijkt te zijn. In de laatste 3 seconden van de wedstrijd viel er een uitsluiting die resulteerde in een doelpunt voor de dames uit Enschede: 10-9 in het voordeel van EZC D2.

Zaterdag 9 november reizen de dames af naar Nijverdal om het daar op te nemen tegen het Ravijn. Volg ons vanaf 16:30 via Sportlink!

Doelpunten: Jacqueline Klijnstra en Joni de Graaf (beide 3x) en Esther Wijngaarden, Gabrielle Weiler en Celeste Brouwer (allen 1x).