VV Nijland verliest wedstrijd met twee gezichten

Nijland- Na een belabberde eerste helft revancheerde VV Nijland zich in de tweede helft enigszins tegen VV Hardegarijp. De blauwhemden waren nog heel dicht bij een puntendeling, maar verloren wederom: 2-1.

Wat ging er zaterdag in de eerste helft veel mis bij VV Nijland. Een organisatie die te wensen overliet, een karrevracht aan onnauwkeurige passes en twee tegentreffers. VV Hardegarijp had in de eerste helft weinig te duchten van de Nijlanders. Met een vrije trap in het zijnet zorgde Mark Zijlstra voor het enige Nijlander wapenfeit.

Hardegarijp kwam al na een paar minuten op 1-0, nadat een korte corner werd verlengd en vervolgens tot doelpunt werd gepromoveerd door Edde Wolters. Nijland vond geen openingen in de defensie van Hardegarijp en het was de thuisploeg die na een half uur spelen de marge vergrootte. Na slordig balverlies van Bouke Poelsma werd de gevaarlijke Ralph Wietses net buiten de zestien gevloerd. Rick de Groot schoot de vrije trap binnen: 2-0. Nijland kon geen potten breken en Hardegarijp miste enkele kansjes op 3-0.

In de tweede helft veranderde het spelbeeld. De beste mogelijkheden waren aanvankelijk nog voor Hardegarijp. Nijland-keeper Irolt Biesma greep een paar keer uitstekend in en hield de blauwhemden in de wedstrijd. Nijland ging vervolgens steeds nadrukkelijker op zoek naar de aansluitingstreffer. Met het inbrengen van goudhaantje Nico Pieter Bonnema – die zijn eerste minuten van dit seizoen maakte – kregen de Nijlanders extra energie, zo leek het. Hardegarijp liet zich in het laatste kwart van de wedstrijd ver terugdringen en kwam er nauwelijks meer uit.

Het was Jarin de Jong die 20 minuten voor tijd de spanning terugbracht op het kunstgras in Hardegarijp. De Jong tikte van dichtbij binnen, nadat hij de bal op een presenteerblaadje kreeg aangereikt van Bonnema. De mooie voorzet van Pier Gerbrandy mag ook niet onvermeld blijven. Na de puike voorzet van Gerbrandy en Bonnema’s subtiele kopballetje was het voor De Jong een koud kunstje om Nijland terug in de wedstrijd te brengen.

Een passievol en gretig Nijland ging vervolgens met alles wat het in zich had op zoek naar de gelijkmaker. Het verschil met het tamme en futloze eerste bedrijf was levensgroot en voor Hardegarijp was het alarmfase één. Nijland kreeg twee goede kansen om er in de laatste 10 minuten ook nog 2-2 van te maken. Na een scherpe voorzet van Nico Pieter Bonnema kopte Jarin de Jong over het doel. De keeper bevond zich bij de eerste paal en het doel oogde leeg, maar De Jong kreeg de bal niet naar de grond gekopt. Even later miste Mark Zijlstra op een haar na het doel, nadat hij van een metertje of zestien de trekker overhaalde. Hardegarijp haalde opgelucht adem toen de bal net naast het doel verdween. Na het laatste fluitsignaal van de prima acterende scheidsrechter Tyler besefte Nijland dat het zichzelf eerder in de wedstrijd flink tekort had gedaan. De vreugdekreten bij Hardegarijp verraadden niet alleen blijdschap, maar zeker ook opluchting.

Nijland kwam de slechte eerste helft niet meer te boven en verloor dus opnieuw. De komende weken staan er drie thuiswedstrijden op het programma. Zaterdag komt Veenwouden – dat aan een sterk seizoen bezig is – op bezoek.