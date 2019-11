Paul Oosterhof stopt als hoofdtrainer-coach van VC Sneek Dames 1

Sneek- Paul Oosterhof heeft besloten te stoppen als hoofdtrainer-coach van Dames 1 bij VC Sneek. De combinatie van deze functie met een maatschappelijke loopbaan vraagt teveel tijd en inspanning om beide rollen succesvol uit te voeren. Paul heeft besloten om prioriteit aan zijn maatschappelijke loopbaan te geven. Een moeilijk maar begrijpelijk besluit, die het bestuur van VC Sneek respecteert.

Henriëtte ter Steege neemt voorlopig de taak als hoofdtrainer-coach over, ondersteund door Jurjen

de Jong en de overige stafleden. Paul Oosterhof is in 2018 bij VC Sneek gestart als hoofdtrainer-coach van het eerste damesteam, dat op het hoogste niveau in de Nederlandse volleybalcompetitie acteert. Het afgelopen seizoen is met een tweede plaats in deze competitie een bijzonder knappe prestatie neergezet. Paul heeft met inzet van veel passie, tijd en energie leiding gegeven aan een succesvol team van staf en speelsters en samen dit prachtige resultaat behaald. Een resultaat waar Paul, staf en speelsters met recht trots op kunnen zijn.

Het bestuur van VC Sneek betreurt het besluit van Paul Oosterhof, maar begrijpt de prioriteit van de door hem gemaakte keuze. Paul was voor het bestuur van VC Sneek de juiste man op de juiste plaats. Niet alleen als hoofdtrainer-coach van Dames 1, maar ook als inspirator binnen de vereniging. Zijn passie voor het volleybal en zijn gedrevenheid en enthousiasme hebben bijgedragen aan de positieve beleving van topvolleybal in Sneek.

Henriëtte ter Steege zal voorlopig de positie van hoofdtrainer-coach vervullen. Henriëtte was als assistent-trainster van Dames 1 al lid van de technische staf van VC Sneek. Het bestuur is blij dat zij bereid is deze rol te vervullen in de komende periode.