Waterpoort Boys wint streekderby

Sneek- Ajax heeft “Donny by the little river” en Waterpoort Boys heeft “Dylano by the dyke”. De 16-jarige middenvelder met een Cambuur-verleden was een lichtpuntje in een duel dat met de titel “draak” nog goed bedeeld was, want beide ploegen bakten er in grote delen van de wedstrijden bar weinig van.

​De confrontatie tussen de stad en het dorp eindigde overigens in een 2-0 overwinning voor de stad maar had voor hetzelfde geld anders kunnen aflopen. Tot twee keer toe werd namelijk een treffer van HJSC geannuleerd waarbij één annulering de wenkbrauwen deed fronsen, terwijl Stefan Kroon niet mocht mopperen dat hij bij het eindsignaal nog op het veld stond.

Dat veld was ondanks de regenval goed bespeelbaar en daarop kwam Waterpoort in de openingsfase beter uit de voeten dan HJSC. Veel leverde dat echter niet op en een voorzet van Dylano van Dijk en een schot van Marcel Hempenius (ruim naast) waren eigenlijk de enige wapenfeiten. Pas na een kwartier viel de eerste, echte dreiging te noteren en toen was het ook meteen raak. Van Dijk stoomde in de omschakeling over de as van het veld op, doch zijn pass werd onderschept. De afvallende bal werd echter door Narek Harutyunyan opgepikt en achter de verdediging gelegd waarna Tim van der Werf (foto) doelman De Boer omspeelde en de openingstreffer tegen de trouwen schoof.

Die treffer zorgde echter niet voor rust in het spel van de geelhemden. Integendeel, het spel werd naarmate de tijd vorderde steeds rommeliger. HJSC deed het in die fase echter niet beter, al moest doelman Stefan Rijpkema wel een vrije trap over de lat tikken en kreeg een tegentreffer terecht niet het benodigde stempel, omdat vooraf een speler van Waterpoort Boys in de rug werd geduwd. Daarna kwam de ploeg trainer Broer Wiebe de Ringh nog wel een paar keer over de flanken door, maar was de voorzetting onder de maat en steeds een eenvoudige prooi voor Rijpkema. Aan de andere kant leverden de inspanningen van de Snekers waaronder een vrije trap van Jordi Heerings, niet meer dan een corner op en zo bracht de eerste helft na een redelijk begin het publiek niet echt in vervoering. .

Die bleef meteen na rust ook uit bij een gekraakt schot van Robert Minks en bij een voorzet van groene makelij die over en naast de Sneker burcht belandde, Nadat ook een poging van Dylano van Dijk werd geblokt, ontsnapte Jordi Heerings aan geel toen hij halverwege de eigen helft een overtreding beging. De daaropvolgende vrije trap leverde echter niets op, waarna een Sneker aanval over veel schijven dood bloedde.

Een volgende aanval van de thuisclub had echter de 2-0 op moeten leveren. Na een pass van Van Dijk belandde een voorzet vanaf links aan de rechterkant, waarna de bal opnieuw werd ingebracht en Robert Minks een niet te missen kopkans kreeg. De kopbal van de Sneker routinier werd echter van de lijn gehaald, al zag het Sneker deel van de aanhang de bal over de lijn. Niet veel later werd de bal door HJSC wel over de lijn gewerkt doch de prima leidende scheidsrechter Marijt besloot het vlagsignaal van de Sneker linesman over te nemen en dat deed zoals hiervoor al werd vermeld, de wenkbrauwen fronsen want op het oog leek er met de treffer niet zo heel veel mis.

Aan de andere kant moest Minks bij een countermogelijkheid wachten, omdat de inmiddels ingevallen Patrick Bles buitenspel liep. Die kreeg vervolgens na een overtreding geel en dezelfde vermaning viel zondaar Stefan Kroon ten deel en daarmee mocht laatstgenoemde zoals hiervoor al werd vermeld, niet klagen. De toegekende vrije trap verdween overigens over en even later vond HJSC bij een uithaal ook al niet de juiste richting.

Kort daarop had Robert Minks moeite om tot een doelpoging te komen, maar uiteindelijk dwong hij doelman De Boer wel tot een redding. Nadat na een pass van Kevin Kedde een voorzet van Tim van der Werf geen eindstation bereikte, leverde de volgens Sneker aanval de 2-0 op. Marcel Hempenius trok de bal vanaf rechts terug, waarna Dylano van Dijk die eerder al aan de basis van een paar Sneker aanvallen had gestaan, de bal strak binnen schoot.

HJSC antwoordde met twee kopballen, doch die leverden evenals pogingen van Stefan Kroon en Romano Pasveer geen doelpunten op. De poging van Kroon verdween over en die van Pasveer resulteerde via de handen van De Boer in een corner, waarna HJSC nog twee keer in de buurt van Rijpkema kwam. De Sneker goalie die opnieuw een solide partij afleverde, bleef echter schadevrij en derhalve eindigde de wedstrijd in een 2-0 zege voor Waterpoort Boys.

Waterpoort Boys – H.J.S.C. 2-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Tim van der Werf (15.), 2-0 Dylano van Dijk

Scheidsrechter: C. Marijt

Gele kaart: Patrick Bles, Stefan Kroon, Dylano van Dijk (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Mirza Mustedanagic (34. Stefan Kroon), Mathijs Bakker, Jordi Heerings, Rowan Planting (46. Kevin Kedde), Dylano van Dijk, Marcel Hempenius, Romano Pasveer, Narek Harutyunyan (62. Patrick Bles), Tim van der Werf en Robert Minks

Foto: Achief Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com