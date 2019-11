Ruime overwinning voor Sneek Wit Zwart ZM 

Sneek- Na de nederlaag van vorige week revancheerde Sneek Wit Zwart ZM zich door op Tinga de wedstrijd tegen Oudehaske met ruime cijfers te winnen. Grote man aan de zijde van de Snekers was Jesse Lee Staalsmid die tegen de oranjehemden “ut de Haske” de helft van de productie voor zijn rekening nam.

​De wedstrijd was nog maar acht minuten onderweg toen de snelle rechtsbuiten van dichtbij zijn eerste van de middag liet noteren. Vervolgens duurde het tot de 41ste minuut, aleer de formatie trainer Niels Boot het scorebord opnieuw in beweging bracht. Kevin Huitema (foto) was degene die na het nodige “gegriem” van Freerk de Jong de marge verdubbelde en naar even later bleek de ruststand op 2-0 bepaalde.

Niet lang na rust bekroonde Staalsmid een actie met de 3-0, maar nog geen minuut later deden de gasten via Dennis Speelman iets terug, al droeg die treffer de schijn van buitenspel met zich mee. Wanneer Oudehaske uit die tegentreffer moed wou putten, dan was die gedachte van korte duur want nog geen vier minuten later herstelde Staalsmid met zijn derde van de middag de oude marge weer.

Dat leek vervolgens ook de eindstand te worden, maar in de slotfase van de wedstrijd voegden ook twee invallers zich bij de doelpuntenmakers. Eerst zette de net ingevallen Tim Posthuma zijn handtekening onder de 5-1 en luttele minuten later maakte Dani Mohamad het halve dozijn vol en bepaald hij de eindstand op 6-1.

Sneek Wit Zwart ZM dat komende zaterdag opnieuw een thuiswedstrijd afwerkt en wel tegen nummer drie Heerenveense Boys, bleef door deze ruime zege koploper en moet die positie delen met Workum dat na zeven speelronden eveneens zestien punten heeft vergaard.

Sneek Wit Zwart ZM – Oudehaske 6-1 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Jesse Lee Staalsmid (8.), 2-0 Kevin Huitema (41.), 3-0 Staalsmid (49.), 3-1 Dennis Speelman (50.), 4-1 Staalsmid (54.), 5-1 Tim Posthuma (87.), 6-1 Danu Mohamad (90.)

Scheidsrechter: M. Tramper

Gele kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart ZM: Jelmer Popma, Patrick van der Velde, Joey Westerhof, Joris Speelman, Jesper Zijlstra, Andy de Vries, Daniël Bennik, Freerk de Jong, Joey Huitema Kevin Huitema en Jesse Lee Staalsmid

Foto: Archief Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com