ONS Sneek afgeschminkt 

Sneek- Daar waar ONS Sneek zoals vorige week in en tegen Hoek, tot nu toe voetballend heel aardig meekwam en de tegenstanders met de nodige problemen opzadelde, zakte de ploeg van trainer Paul Raveneau die met het uitvallen van Nick Kuipers al vroeg met een tegenslag werd geconfronteerd, gistermiddag tegen VVSB door de ondergrens met een alleszeggende 7-1 nederlaag tot gevolg.



De aanvoerder van de oranjehemden moest vanwege een blessure al in minuut zeven zijn band aan iemand anders overdragen en zijn vervanger Kevin Meijer stond nog niet binnen de lijnen, toen Feliciano Zschusschen met een schot van dik twintig meter doelman Justin van der Dam voor het eerst het nakijken gaf. Hoewel VVSB na die snelle treffer de bovenliggende ploeg bleef, kreeg ONS vervolgens wel een paar halve mogelijkheden. Een inzet van Han van Dijk was echter te slap om schade aan te richten, terwijl er bij een voorzet van Oege Sietse van Lingen geen afnemer in de buurt was om die af te ronden. Vervolgens stierf een Sneker aanval door een ingreep van Peter Verhoeve een vroegtijdige dood en voorkwam doelman Ruben Valk, zij het met moeite, dat een voorzet van Jordy den Hoedt voor onrust zorgde.



​Niet lang daarna viel de 0-2. Nadat Van der Dam eerst nog bij een uithaal van Yannick Bouw hulp van de lat kreeg, moest de sluitpost na een snel uitgevoerde counter waarbij Zschusschen als architect fungeerde, alsnog een treffer van Bouw toestaan. Bouw leek vervolgens zijn tweede van de middag te maken, maar volgens de arbitrage was zijn inzet de lijn niet gepasseerd. Het bleek echter slechts uitstel van executie. Twee minuten later ging de Oranje-defensie namelijk volledig de mist in en profiteerde Zschussen optimaal van het geklungel aan Sneker zijde (0-3), waarna Van der Dam op slag van rust met een prima redding voorkwam dat de achterstand nog verder opliep.



Die expansie leek kort na rust in de maak toen Loyd van der Wilden alleen voor Van der Dam opdook. Die wist de inzet echter te pareren en zag even later, dat een schot van Oege Sietse van Lingen aan de andere kant maar net over ging. Datzelfde lot was Tom Kok beschoren toen hij na een combinatie met Yannick Bouw uithaalde, maar praktisch in dezelfde minuut fungeerde laatstgenoemde als eindstation bij een combinatie tussen Zschusschen en Van der Wilden en was de 0-4 alsnog een feit.



Na een dik uur ging de nederlaag van de Snekers meer en meer richting “pijnlijk” want toen kopte Bouw uit een voorzet van Van der Wilden treffer nummer vijf tegen de touwen en acht minuten later maakte Loyd van der Wilden na een fraaie actie van invaller Wout Heemskerk op aangeven van een andere invaller i.c. Tijs Knapp zelf met een knappe schuiver het halve dozijn vol. Daarmee was de gifbeker voor ONS nog niet leeg, want nog geen twee minuten later zorgde de al genoemde Heemskerk bij de ploeg uit Noordwijkerhout voor vreugdedans nummer zeven.

Na die polonaise stapte die ploeg de voet van de dansvloer waardoor ONS met nog dik tien minuten op de klok door een treffer van Oege Sietse van Lingen nog iets kon terugdoen. Die treffer was echter louter en alleen van cosmetische waarde, want daarvoor waren de Snekers al lang en breed afgeschminkt.

ONS Sneek – V.V.S.B. 1-7 (0-3.)

Doelpunten: 0-1 Feliciano Zschusschen (8.), 0-2 Yannick Bouw (33.), 0-3 Zuschüssen (39.), 0-4 Bouw (54.), 0-5 Bouw (63.), 0-6 Loyd van der Wilden (71.), 0-7 Wout Heemskerk (73.), 1-7 Oege Sietse van Lingen (79.)

Scheidsrechter: M.G. Paarhuis

​Gele kaart:

Opstelling ONS Sneek: Justin van der Dam, Oege Sietse van Lingen, Nick Kuipers (9. Kevin Meijer), Denzel Prijor, Jordy den Hoedt, Tom Arissen, Nick Burger, Wesley Tankink (67. Tyson dos Santos), Han van Dijk, Sam Crowther en Genridge Prijor (46. Jan Dommerholt)

Opstelling V.V.S.B.: Ruben Valk, Tomas Arroyo, Ties Evers, Peter Verhoeve, Jelmer Vijfbrief, Rob Zandbergen, Loyd van der Wilden (76. Mo el Osrouti), Tim de Rijk (67. Tijs Knapp), Tom Kok, Feliciano Zschusschen (67. Wout heemskerk), Tom Kok en Yannick Bouw

Bron: https://pengel.weebly.com

Foto’s Henk van der Veer