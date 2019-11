Black Boys verplaatst probleem en verliest

Sneek- Black Boys had in de eerste helft aan de linkerkant veel problemen en loste die in de rust op door Dennis Kempen te vervangen en Richard Nieuwland op de linkerkant van de defensie te posteren. Diens postitie werd ingenomen door Raymond Abelsma en daarmee werd zo bleek later, het probleem verplaatst want de invaller stapte drie keer in met drie mogelijkheden en evenzo vele tegentreffers tot gevolg.

De eerste mogelijkheden waren overigens voor de thuisclub maar na een steekpass van Justin Wolfswinkel was de inzet van Lars van Dijk niet goed genoeg om een droomstart tot stand te brengen en even later verdween een uithaal van Wolfswinkel over. Op dat moment hadden de Zwartjes “im defensiven Bereich” al de nodige problemen gekend en was al duidelijk dat Dennis Kempen een lastig middagje tegemoet ging. Dat werd na een dik kwartier bevestigd toen de rechtsbuiten van SC Joure alle ruimte kreeg en met een diagonale inzet Huso Bozkurt geen kans gaf. Die treffer was een snelle reactie op de 1-0, want een minuut eerder had Thierry Waffleu Talla een vrije trap van Dennis Niemarkt met het hoofd verlengd en Black Boys op voorsprong gezet.

Na die gelijkmaker pakte Huso Bozkurt een van richting veranderde bal en ontsnapte Black Boys bij een grote kans aan een achterstand. Nadat Waffleu Talla aan de andere kant een voorzet van Dennis Niemarkt niet wist te verzilveren, viel in de 24ste minuut echter toch de 1-2. Bozkurt kreeg een schot niet onder controle, waarna Bart Spaan de rebound binnen werkte. Vervolgens was een halve omhaal van Dennis Niemarkt niet venijnig genoeg, verdween een vrije trap van Kewin de Jong ruim naast en was er niemand bij de eerste paal aanwezig om een voorzet van Lars van Dijk van een goed gevolg te voorzien.

Kort daarvoor had geklungel in de Sneker defensie een 100% kans voor de bezoekers opgeleverd, doch tot opluchting van de Snekers verdween de inzet van Willem Vriezekoop voorlangs. Nadat schoten van Harry Terpstra (geblokt) en Dennis Niemarkt (corner) evenmin iets opleverden, zorgde een counter van de gasten nog een keer voor alarmfase één, waarna arbiter Wijnstra beide ploegen naar de kleedkamer dirigeerde.

Vroeg in de tweede helft loste doelman Pier Sikma een bal waarna de rebound van Kewin de Jong via zijn handen over de achterlijn verdween. Het was het eerste teken dat Black Boys zich niet bij een nederlaag wenste neer te leggen en de volgende signalen zouden snel volgen. Nadat een actie van Justin Wolfswinkel op de achterlijn niet meer dan een corner opleverde, moest doelman Sikma bij een vrije trap van Harry Terpstra namelijk een rebound toestaan en die werd door Waffleu Talla benut.

Niet veel later viel ook de 3-2, Nadat Black Boys bij een bal op de paal aan een nieuwe achterstand ontsnapte, schoot Sikma bij het uitverdedigen tegen een medespeler aan en kwam de bal voor de voeten van Dennis Niemarkt terecht. Die werd binnen de zestien door Sikma bij zijn voet gepakt met een strafschop als gevolg. Die werd door Dennis Niemarkt feilloos benut en daarmee had Black Boys in no-time de score omgedraaid en gloorde de tweede seizoenszege.

Het zou echter anders lopen. Nadat SC Joure na een fout van Raymond Abelsma een 100% kans onbenut liet, leverde een actie in de zestien de bezoekers een corner op en uit die hoekschop kopte Tjaliing Lubbers de gelijkmaker met een boog over de vergeefs springende Bozkurt tegen de touwen. Nog geen twee minuten later stapte Abelsma in, waarna Tjalling Lubbers de aanval na een perfecte voorzet met een perfectie kopbal afsloot en de Jousters opnieuw aan de leiding bracht (3-4). Daarmee was voor Black Boys op zich nog niets verloren, maar niet veel later vergreep Richard Nieuwland nadat hij een duel had verloren, zich aan een tegenstander met een rode kaart tot gevolg.

De daaropvolgende vrije trap werd door Dennis Niemarkt van de lijn geramd en vervolgens werd aan de andere kant een solo van Lars van Dijk op het laatste moment geblokt. Die actie gaf toch het gevoel dat er misschien nog iets in zat, maar dat gevoel werd even later de nek omgedraaid toen Abelsma andermaal instapte en zijn tegenstander vanaf links Paul Koopmans op maat bediende. Nadat de inmiddels ingevallen Lars Niemarkt nog een kans op de aansluiting liet liggen, werd die actie in de slotminuut met dezelfde hoofdrolspelers naadloos gekopieerd en bepaalde Koopmans met zijn tweede treffer de eindstand op 3-6.

Black Boys – SC Joure 3-6 (1-2)

Doelpunten: 1-0 Thierry Waffleu Talla (15.) 1-1 Willem Vriezekoop (16.). 1-2 Bart Spaan (24.), 2-2 Waffleu Talla (60.), 3-2 Dennis Niemarkt (64.-pen.), 3-3 Tjalling Lubbers (75.), 3-4 Jelmer Altenburg (77.), 3-5 Paul Koopmans (88.), 3-6 Koopmans (90.)

Scheidsrechter: R. Wijnstra

Gele kaart:

Rode kaart: Richard Nieuwland (Black Boys)

Opstelling Black Boys: Huso Bozkurt, Dennis Kempen (46. Raymond Abelsma), Arjen Brinksma, Mladen Dubravac, Richard Nieuwland, Lars van Dijk, Kewin de Jong, Harry Terpstra, Justin Wolfswinkel, Dennis Niemarkt en Thierry Waffleu Talla (70. Lars Niemarkt)

Foto: Archief Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com