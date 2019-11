Menhir wint eenvoudig in Ureterp

Ureterp – De basketballers van ESBC Menhir uit Sneek hadden vrijdagavond in Ureterp een makkelijk avondje. Thuisploeg Five Pack kon over slechts zes spelers beschikken. Ook Menhir had zes senioren, maar die werden nog ondersteund door jeugdspelers Johannes Idsinga en Jildert Roubos. Alle acht Sneker spelers kwamen tot scoren en Menhir won eenvoudig met 36-84.

Traditiegetrouw begonnen de Snekers stroef. Met name verdedigend lieten ze de tegenstander teveel ruimte. Five Pack bleef dan ook bij tot 10-10. Aanvallend had Jeroen Zantingh het vizier op scherp staan. Onder meer door twee driepunters van zijn hand gingen de ploegen voor het eerst rusten bij 12-19. In het tweede kwart werd de verdediging flink aangescherpt en ook de aanval werd iets beter verzorgd. Nu was het Roubos die met acht punten de topscorer van het kwart werd. De pauze kwam bij 19-41.

Five Pack zat er al helemaal doorheen. Menhir profiteerde optimaal door vanuit de verdediging snel om te schakelen. In het derde kwart speelde Niels Haven met acht punten de rol van goaltjesdief. De Snekers liepen uit naar 27-59. Ook in het vierde kwart namen ze geen gas terug. Ali Carti, die ook de meeste blocks voor zijn rekening nam, werd nu topscorer met negen punten. In totaal haalden zes van de acht Sneker spelers de dubbele cijfers. Menhir houdt aan deze wedstrijd dan ook een goed gevoel over en kan dat zeker gebruiken in aanloop naar de volgende wedstrijd. Op zestien november wacht namelijk in Groningen de studentenploeg Groene Uilen vier, dat een plekje hoger staat dan Menhir.

Foto: Arnold van der Meulen. Danny Nowee (27) houdt de schutter van Five Pack in bedwang.