TalentNED sluit digital partnership met Snakeware

Sneek- Digital agency Snakeware en TalentNED, een hoogwaardig multi-sport talentontwikkelingsprogramma, zijn een digital partnership aangegaan. Het eerste resultaat, de splinternieuwe website van TalentNED, geeft de ambitie en daadkracht van het partnership weer. Een intuïtieve, snelle en overzichtelijke website die onder andere via uitgebreide bio’s de weg naar de top van de TalentNED schaatsers, waaronder Ireen Wüst, Esmee Visser en Marcel Bosker, weergeeft.

Digital agency Snakeware uit Sneek staat garant voor creatie, content, social media, bouw en beheer van www.talentned.nl. Snakeware bouwt het platform uit tot een volwaardig ecosysteem rond talentontwikkeling voor sporters en bedrijven in Nederland. Met de nieuwe website als digitale kern van het ambitieuze TalentNED en met de gelijknamige schaatsploeg als haar huidige uithangbord gaat Snakeware TalentNED helpen om jonge talentvolle sporters klaar te stomen voor de top van hun carrière.

Directeur Gerard Kemkers van TalentNED: “Wij zijn erg tevreden over het resultaat van de website en de samenwerking daarin met Snakeware. Het is een zeer geschikt platform geworden, waarmee we aan de buitenwereld willen laten zien waar we als TalentNED voor staan en wat we voor de Nederlandse sport willen betekenen als het om talentontwikkeling gaat. Daarnaast biedt het platform kansen om ook het bedrijfsleven aan te haken op het thema talentontwikkeling.”

Op het vlak van talentontwikkeling zal TalentNED diverse sporten omarmen. De website beoogt dan ook een online community voor het adequaat en duurzaam ontwikkelen van jonge talentvolle Nederlandse sporters te zijn. De samenwerking tussen de gedreven en ambitieuze partners sluit naadloos aan bij de strategie van TalentNED met als missie “Building future winners”.

Passie voor talentontwikkeling

Snakeware is door TalentNED geselecteerd vanwege het enthousiasme en de drive van Snakeware om te willen leren en opgedane kennis te delen om zo elke dag betere prestaties neer te zetten. “Vorig jaar had ik goede gesprekken met Gerard Kemkers en vanuit de wederzijdse passie voor talentontwikkeling ontstond al snel een band en de wil om samen te gaan werken” zegt Ate van der Meer, CCO van Snakeware. Investeren in talent zit de Snekers in het bloed. Zowel binnen als buiten het bedrijf ondersteunt Snakeware al jaren sport- en cultuurprojecten via sponsoring en andere initiatieven.

Ook Toine Dinkelberg, CDO Snakeware, is enthousiast over de samenwerking met TalentNED: “TalentNED past perfect bij ons, want wij zijn net als zij energiek, innovatief en een tikkeltje rebels. Om succesvol te zijn in de sport en in het bedrijfsleven is het noodzakelijk om altijd te blijven verbeteren. Dat element – ‘Building future winners’ – is iets wat we zullen benadrukken in campagnes van TalentNED.”

Over TalentNED

TalentNED wil doorlopend jonge talentvolle Nederlandse sporters goed voorbereid naar het hoogste prestatieniveau brengen, zodat we in de toekomst Nederlandse successen in de absolute top kunnen blijven vieren. TalentNED borgt de doorstroom naar de top en biedt jonge sporters een kans om een carrière in de topsport na te streven en hun droom te verwezenlijken. TalentNED biedt een open sponsor platform voor partners die bereid zijn om te investeren in talentontwikkeling in sport. Die het belangrijk vinden om te investeren in de toekomst van talent. Op het platform kunnen partners aanhaken bij thema’s als talentontwikkeling, innovatie en vitaliteit. De aangesloten bedrijven en de sport kunnen profiteren van onderlinge kruisbestuiving op deze thema’s. Met als doel om samen een duurzame toekomst te waarborgen voor de sport en het bedrijfsleven.

Over Snakeware

Sinds 1995 helpt Snakeware organisaties op basis van data driven marketing en CMS software bij het realiseren van business doelstellingen. Het bedrijf streeft naar de optimale customer journey die leidt tot de grootst mogelijke loyaliteit en customer lifetime value.

Bijna een kwarteeuw nadat vier jongens op een Friese zolderkamer begonnen met schrijven van software en sleutelen aan computers, staat er in 2019 een succesvolle, wendbare en internationaal opererende onderneming met ruim 50 werknemers en een succesvol software platform voor digitale producties.