Sneek- De afgelopen weken zijn eerste uitnodigingen van KNVB Noord weer ontvangen voor de spelers die geselecteerd zijn voor de Selectiewedstrijden van de KNVB in de leeftijdscategorie van de JO12, JO13 en de JO14. In totaal zijn er 13 spelers uit de jeugdopleiding van ONS Sneek uitgenodigd. Twee spelers uit de JO12, vijf spelers uit de JO13 en maar liefst 6 spelers uit de JO14. Daarmee is de jeugdopleiding van ONS Sneek hofleverancier in Friesland voor het KNVB programma in deze leeftijden.