Fenna Meijer met Oranje o.17 naar eliteronde

Sneek- Voormalig ONS-speelster Fenna Meijer die tegenwoordig voor het beloftenteams van SC Heerenveen uitkomt, heeft zich in Portugal met het Nederlands elftal voor speelsters onder 17 jaar geplaatst voor de volgende kwalificatieronde (eliteronde) voor het EK.

De ploeg van bondscoach Robert de Pauw was na de eerdere overwinningen op Letland (6-0) en Israël (2-0) al zeker van plaatsing. Vandaag speelde Oranje o.17 in de laatste poulewedstrijd met 1-1 gelijk tegen Portugal en dat gelijkspel waarbij in blessuretijd overigens nog een glaszuivere treffer van Esmee Brugts vanwege buitenspel werd geannuleerd, was voldoende om de voorronde als groepswinnaar af te sluiten.

Evenals in de eerdere twee wedstrijden had Nederland de zaken tegen het gastland mede dankzij het goede werk van Fenna Meijer die in alle drie kwalificatiewedstrijden in de basis stond, in verdedigend opzicht prima voor elkaar en werden er niet of nauwelijks kansen weggeven.

Het Nederlands elftal voor speelsters onder 17 komt dit kalenderjaar nog twee keer in actie. In Zaltbommel worden op 4 en 6 december twee oefeninterlands tegen Denemarken afgewerkt. Op vrijdag 29 november wordt op het hoofdkantoor van UEFA in het Zwitserse Nyon de loting voor de eliteronde verricht en dan weet Fenna Meijer, wie op weg naar het EK in Zweden de volgende tegenstanders zullen zijn.

Foto: KNVB Media

Bron: https://pengel.weebly.com