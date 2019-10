De bal rolt weer ….voorbeschouwing 2 en 3 november ​

Sneek- De enige triomf kwam afgelopen weekeinde op naam van Sneek Wit Zwart, dat tegen Roden na rust de lont in het kruidvat stak. De bewoners van het Schuttersveld i.c. Waterpoort Boys en Black Boys gaven tegen resp. SV NOK en Bakkeveen beide in de slotfase de zege uit handen, terwijl bij HSV Hoek-ONS Sneek de balans alleen qua doelpunten in het voordeel van de Zeeuwen uitsloeg. Sneek Wit Zwart ZM liep zich stuk op CVVO en LSC 1890 tenslotte liep tegen LAC Frisia 1883 in het mes.

Komende zaterdag loopt de voetbalemmer in Sneek over want de KNVB heeft maar liefst drie thuiswedstrijden ingepland. ONS Sneek ontvangt dan VVSB, ZET EM is gastheer van Oudehaske en de Wéé Péé Béé zet de deur open voor de derby tegen HJSC. Verder gaat Sneek Wit Zwart in de avonduren bij FVC op bezoek en op zondag zet LSC 1890 koffie voor SC Emmeloord, terwijl Black Boys ook al een SC ontvangt en wel die uit Joure.

ONS Sneek – V.V.S.B.

​zaterdag 2 november 2019 – 15.00 uur

Zuidersportpark – Sneek

Hoek had het afgelopen zaterdag tegen ONS Sneek lastiger dan menigeen vooraf had gedacht. Sterker nog, de oranjehemden waren voetballend gelijkwaardig. Waar de Zeeuwen echter bijna alle kansen wisten te benutten, lukte het de Snekers niet om ook maar één van de mogelijkheden te verzilveren met als gevolg dat er even voor half vijf een wel heel geflatteerde 4-0 eindstand op het digitale wedstrijdformulier werd ingevuld.

​Het voetbal was evenals in veel voorgaande wedstrijden het aankijken echter meer dan waard. Qua resultaat was het “the same old song” en wordt het hoog tijd om een andere plaat op de draaischijf te leggen en dan hebben we het uiteraard niet over het rad dat komende zaterdag na de wedstrijd tegen VVSB op het Zuiderportpark – nog zeker tot na de vaststelling van het strategisch sportbeleid het “home” van ONS – rond draait.

De Voetbal Vereniging Sint Bavo speelde tot en met het seizoen 2015-2016 in de topklasse zondag. In dat seizoen kwalificeerde men zich op basis een plek bij de eerste negen voor de tweede divisie maar het echte hoogtepunt beleefde de club dat seizoen in de KNVB Beker. In dat toernooi reikte de hoofdmacht na IJsselmeervogels als tweede amateurclub ooit tot de halve finale van de KNVB-Beker door tegen FC Den Bosch in de laatste tien minuten een 2-0 achterstand om te buigen in een 2-3 overwinning.

In de halve finale bleek FC Utrecht in de Galgenwaard te sterk en na drie seizoenen bleek ook het grootste deel van het deelnemersveld in de tweede divisie te machtig voor de club uit Noordwijkerhout. Nadat men in de eerste twee seizoenen met een negende en achtste plek nog keurig in de middenmoot eindigde, viel in het laatste jaar in de play offs uiteindelijk het doek. En dat ondanks een tussentijdse trainerswissel waarbij Eric Meijers die in de documentaire “voetbal is oorlog” een hoofdrol vertolkte, in november 2018 het stokje van Jack Honsbeek overnam.

​Na de degradatie werd VVSB in verband met het overschot aan zondagclubs overgeheveld naar de derde divisie zaterdag en daarin neemt men met dertien uit acht momenteel de zevende plek in. Dat doet men met een selectie die een behoorlijke metamorfose onderging, en die met o.a. Yannick Bouw (Eemdijk), Ties Evers (FC Volendam), Wout Heemskerk (Quick Boys), Justin Valk (FC Lisse), Peter Verhoeve (ASWH) en Rob Zandbergen (FC Rijnvogels) behoorlijk wat nieuw bloed kreeg toegediend.

​Die transfusie was bij ONS Sneek dat gisteravond tegen Jong FC Groningen een oefenwedstrijd afwerkte, nog groter. Die leidde echter nog niet tot een gezonde patiënt, al had die er met iets meer gogme en fortuin waarschijnlijk beter bij gelegen. Eigenlijk is het wachten op het moment dat bij wijze van spreken de medicatie volledig aanslaat. Hopelijk gebeurt dat zaterdag al en geeft de ploeg van trainer Paul Ravenau voordat het draaiend rad in het “home” gaat draaien, er tegen VVSB er al een slinger aan.

F.V.C. – Sneek Wit Zwart

zaterdag 2 november 2019 – 19.30 uur

​Sportpark Wiarda – Leeuwarden

Nadat men een week eerder tegen GRC Groningen de zege pas in de slotfase veilig stelde, ging de beer nu na een klein uur los en walste Sneek Wit Zwart na een moeizame eerste helft in pak ‘m beet het laatste half uur alsnog met zeer ruime cijfers over promovendus Roden heen. Met die overwinning bleven de Snekers in één F aan kop en die positie moet men zaterdagavond in Leeuwarden tegen FVC zien te verdedigen.

FVC dat momenteel de overstap naar de zaterdag onderzoekt, heeft evenals de Snekers een wedstrijd minder op de teller staan. Dat was het gevolg van een blessure van de leidsman die halverwege de thuiswedstrijd tegen Roden niet verder kon. Hoewel de Leeuwarder club in dat duel achter stond, geeft de ranglijst waarop de hoofdmacht momenteel met vier uit vijf de twaalfde plek inneemt, daardoor toch enigszins vertekend beeld. Die vier punten harkte de ploeg van trainer Harold Wekema die eerder o.a. FC Assen en Achilles 1894 onder zijn hoede had, overigens binnen door een nipte overwinning op Noordster en een knap gelijkspel bij titelkandidaat SVBO.

FVC was in de jaren negentig van de vorige eeuw in het Friese amateurvoetbal een factor van belang en acteerde in die periode met spelers als o.a. Bert Hollander en Gerard van Loon op het hoogste niveau. In het seizoen 1992-1993 eindigde men op dat niveau achter kampioen Quick ’20 als tweede en drie jaar later werd de naam van FVC in de districtsbeker noord gegraveerd. Aan het eind van het seizoen 1996-1997 moest de club echter een stap terug doen en vlak na het millennium degradeerde de hoofdmacht opnieuw, waarna men elf seizoenen tussen de tweede en de eerste klasse heen en weer pendelde.

In het seizoen 2009-2010 werd in de eerste klasse de titel behaald. De comeback in de hoofdklasse duurde echter slechts een jaar, maar twee seizoenen later keerde FVC als kampioen andermaal terug. Toen duurde het avontuur twee seizoenen en sindsdien staan de Leeuwarders als eersteklasser op ons notitieblok. In die klasse kreeg men in het eerste jaar nog wel de mogelijkheid om via de nacompetitie het verloren gegane terrein te heroveren, maar vervolgens speelde het keurkorps waar de naam Hollander (Jeffrey en Robin) overigens nog steeds deel van uitmaakt, in de strijd om de prijzen geen rol van betekenis.

De ontwikkeling bij Sneek Wit Zwart vertoont veel gelijkenis met die van FVC met dien verstande dat die zich in de voorbije jaren in top- en hoofdklasse en dus op een hoger niveau afspeelde en dat men na de degradatie uit laatstgenoemde klasse meteen om de hoofdprijs meedeed. Uiteindelijk kwam men vorig seizoen toen men beide confrontaties met de Leeuwarders wist te winnen, één schamel puntje tekort waarna men in de play offs tot een nieuwe aanloop werd veroordeeld.

Die aanloop begon met een remise tegen Hoogezand nog ietwat aarzelend, maar daarna won men vier keer op rij. Daardoor betreedt de ploeg van trainer Germ de Jong waarbij achter de namen van de verdedigers Gustavo van der Veen, David Veldmeijer en Martijn Zwaga nog een vraagteken staat, zaterdag Wiarda als favoriet. Die rol betekent echter niet dat het eenvoudig gaat worden, maar als Sneek Wit Zwart in goede doen is dan moet men in staat zijn om de vijfde opeenvolgende zege bij te schrijven en zeker als men met dezelfde slagvaardigheid als tegen Roden te werk gaat, al mag men die wat ons betreft zaterdagavond wel wat eerder aan de dag leggen.

LSC 1890 – SC Emmeloord

zondag 2 november 2019 – 14.00 uur

​Sportpark Leeuwarderweg – Sneek

LSC 1890 en kansen lijkt een gelukkige combinatie. LSC 1890 en doelpunten daarentegen niet. Ook afgelopen zondag kwam de productie tegen LAC Frisia 1883 maar niet van de grond en toen er uiteindelijk toch nog eentje werd geproduceerd, kwam die productie voor de beter voetballende Snekers te laat om de derde nederlaag op rij en de vierde in totaal nog af te wenden.

​Het seizoen is qua resultaat dan ook nog niet om over naar huis te schrijven, want behoudens tegen Zuidwolde en tegen Heerde toen men resp. het halve dozijn volmaakte en drie keer wist te scoren, wist men in de overige vier wedstrijden ondanks een veelvoud aan kansen maar twee keer het net te vinden en bleef men “letztendlich” puntloos. Samengevat: aardig voetbal, veel kansen, weinig doelpunten en een magere oogst waardoor LSC 1890 komende zondag als nummer twaalf aan het duel met SC Emmeloord begint.

De polderbewoners met o.a. de door SC Heerenveen opgeleide Gökhan Pala en de veel scorende Gerke Schaap in de gelederen, doen het tot nu toe beter, want na zes speelronden staat de formatie van Dick Krommenhoek met tien punten op een vierde plek. Bij de start van de competitie verloor men met het kleinst mogelijke verschil nog van EMMS uit Slagharen en van Lemelerveld, maar vervolgens wist men tegen Drachten, Oerterp en Jubbega drie keer op rij te winnen, waarna men afgelopen zondag in eigen huis met DTD de punten deelde.

In de vorige eeuw speelde het voetballeven van SC Emmeloord zich voornamelijk in de derde en vierde klasse af en alleen in de jaren zestig kwam men in totaal vier seizoenen in de tweede klasse uit. Na de eeuwwisseling werd de club die meestentijds in de schaduw van buurman Flevo Boys opereerde, in het seizoen 2001-2002 kampioen en kwam men opnieuw twee jaar op dat niveau uit. Zes jaar later vierde men de rentree, al was die met één seizoen slechts een kort leven beschoren. Vijf jaar geleden keerde men echter weer terug en de laatste seizoenen ontwikkelde SC Emmeloord zich tot een “blijvertje”.

​

SC Emmeloord is voor LSC 1890 overigens geen onbekende, want In die seizoenen kruiste men ook een aantal keren de degens met elkaar zoals in het seizoen 2014-2015. Toen wonnen de Snekers thuis met 1-0 van SC Emmeloord thuis en ging men op sportpark Ervenbos met 2-0 ten onder. Een jaar later toen LSC 1890 in de top meedraaide en uiteindelijk via de achterdeur naar de eerste klasse promoveerde, gaven beide ploegen in de polder met een 1-1 remise inhoud aan het poldermodel, waarna LSC 1890 de thuiswedstrijd met ruime cijfers wist te winnen (4-0).

Winnen is dit seizoen voor LSC 1890 zoals hiervoor al werd vermeld, geen vanzelfsprekendheid en toch is dat de enige remedie om er voor te zorgen dat het seizoen niet al in november als een nachtkaars uitgaat. Daarvoor zal eerst en vooral de schotvaardigheid naar een hoger level moeten, te meer omdat men in elke wedstrijd wel een paar mindere momenten kent en die tot nu toe genadeloos werden afgestraft. Met andere woorden, het zal op een aantal onderdelen beter moeten, wil LSC 1890 het vlammetje brandende houden en wil men zondag tegen SC Emmeloord kans maken.

Sneek Wit Zwart ZM – Oudehaske

zaterdag 2 november 2019 – 15.00 uur

Sportpark Tinga – Sneek

Verslagen van wedstrijden waarin Sneek Wit Zwart ZM verloor, waren de voorbije seizoenen een zeldzaamheid. Afgelopen zaterdag was het echter weer eens zover en moesten we de persen stoppen om melding te maken van de nederlaag tegen CVVO. Die nederlaag mocht men vooral zichzelf aanrekenen, want de Snekers kwamen niet in de buurt van het niveau dat men in de eerste weken van deze competitie liet zien.

​Oudehaske dat komende zaterdag Tinga aandoet, blijft vooralsnog wel in de buurt van de prestaties van vorig seizoen. Toen wisten de oranjehemden in de barrage ternauwernood de deur naar de derde klasse open te houden. In de eerste ronde voorkwam men dat Waterpoort Boys dat een uur lang de betere papieren had, de plank in het gat gooide en een week later wist ook FC Birdaard het portier van de derde klasse niet voor de neus van Oudehaske te sluiten.

Nu lijkt het die kant weer op te gaan, want de ploeg wist tot nu toe alleen van TONEGO te winnen en tegen SDS een puntje uit het vuur te slepen. De overige vier wedstrijden gingen verloren, waarbij men tegen zowel DWP, Oeverzwaluwen als tegen “buurman” Heerenveense Boys met resp. 8-1, 3-0 en 5-1 niet echt sterk voor de dag kwam. Oudehaske neemt momenteel met vier uit zes dan ook de dertiende plaats in en dat is een plek waarbij aan het einde van de rit een deelnamebewijs voor de herkansing om lijfsbehoud in de bus valt.

Het grootste deel van het bestaan verbleef Oudehaske of in de onderafdeling of in de kelderklasse. Dik tien jaar zette men echter de eerste schreden richting het huidige niveau, waarna aan het eind van het seizoen 2009-2010 voor het eerst de komst naar de derde klasse openbaar werd gemaakt. Na vier seizoenen moest men echter weer een stap terug doen, maar een jaar later vierde men in de “meubelstad” al weer de comeback. Vervolgens vervulde de club in de derde klasse twee jaar lang een rol in de kantlijn, waarna men in het seizoen 2017-2018 lang tot de kanshebbers behoorde en in de play offs om promotie naar de tweede klasse streed. Vorig seizoen had men zoals hiervoor al werd vermeld, de “escaperoom” nodig om het verblijf in de derde klasse te verlengen.

De verlenging van de ongeslagen status kwam afgelopen zaterdag bij Sneek Wit Zwart ZM niet echt in beeld, al viel de nederlaag tegen CVVO bij velen wellicht rauw op het dak. Wij hadden echter vooraf al opgemerkt dat het de laatste weken moeizamer liep dan bij het begin van de competitie, toen ZET EM de overwinningen redelijk eenvoudig aan elkaar reeg. Tegen SVM en de “Sweltsjes” uit Koudum had dat nog geen verstrekkende gevolgen, maar in Lemmer leidde die stroefheid tot de eerste competitienederlaag.

Naast die stroefheid schijnt gedoe rondom doelman Adriaan Tabbers binnen de selectie die met pak ‘m beet een stuk of twintig gelijkwaardige spelers toch al lastig te managen is, momenteel voor wrijving te zorgen, al was daar zaterdagavond bij het Oktoberfest weinig van te merken. Toen was de stemming opperbest en eisten een aantal leden uit Boot’s selectie een hoofdrol voor zich op. Als men dat laatste komende zaterdag ook binnen de lijnen doet, dan moet Sneek Wit Zwart ZM met een overwinning de teleurstelling van Lemmer helemaal weg kunnen spoelen.

Waterpoort Boys – H.J.S.C.

zaterdag 2 novemer 2019 – 14.30 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Hoewel de beslissing om in de slotminuut niet voor een overtreding op doelman Stefan Rijpkema te fluiten zeker discutabel was en de ploeg daardoor twee punten verspeelde, dienen de Snekers de hand vooral in eigen boezem te steken. Waterpoort Boys kreeg namelijk – en met name in de eerste 45 minuten – in Oudemirdum voldoende kansen om SV NOK al in een vroeg stadium op grote achterstand te zetten en om zodoende de overwinning zeker te stellen.

​Over overwinning gesproken. Die succesbeleving mocht Waterpoort Boys voor eigen publiek nog niet ervaren, want op het Schuttersveld speelden de geelhemden tegen Tollebeek en SC Franeker gelijk en werd tegen het Delfstrahuizen van Gerben Visser een nederlaag geleden. Niettemin is men in en rond het gezelligste clubhuis van Sneek van mening dat de Wéé Péé Béé in een seizoen waarin iedereen van iedereen kan winnen, nog mee gaat doen. Dan moet men echter ook thuiswedstrijden winnen en de eerste mogelijkheid daartoe dient zich zaterdag aan, wanneer HJSC op bezoek komt.

​Bij de voorbeschouwing op de bekerwedstrijd tegen Sneek Wit Zwart ZM werd al uitgebreid stil gestaan bij de rijke historie van HJSC en een paar weken later verscheen op deze site met de titel “Tochtlatte” een column over de keeperstrainer van de groen-witten. Vandaar dat we ons in de aanloop naar de wedstrijd van zaterdag tot de meest recente verrichtingen van de ploeg van Broer Wiebe de Ringh beperken. De trainer die aan het eind van dit seizoen vertrekt en er dan in totaal vier seizoenen heeft opzitten, bracht vorig seizoen met zijn selectie na 22 lange jaren de schaal naar “Oan It Far” en derhalve verrijkt HJSC dit seizoen de velden in de vierde klasse A.

Op die velden behaalde men tot nu toe vier punten. Tegen titelkandidaat SC Franeker werd verdienstelijk gelijk gespeeld en twee weken later wist men op sportpark De Bou bij wijze van spreken het bouwwerk TOP ’63 te “slopen”. De overige drie wedstrijden gingen verloren, al vielen de nederlagen tegen SSA Creil-Bant en tegen SC Bolsward in de categorie “nipt” en was alleen tegen Sleat qua score sprake van een duidelijk verschil.

​Die resultaten geven in ieder geval aan dat de ploeg van De Ringh in de ring lastig te raken is en dat de defensie doorgaans goed gesloten is. Dat ondervond Waterpoort Boys in aanloop naar de groen-witte triomftocht van vorig seizoen ook al. Nadat Wietze Wempe HJSC op voorsprong had gezet, lukte het de Snekers dankzij treffers van Tim van der Werf, Marcel Hempenius en Narek Harutyunyan slechts met moeite om het oefenduel tegen de toenmalige vijfdeklasser in hun voordeel te beslissen.

Dat neemt niet weg dat “de bokser” uit de gele hoek zaterdag als favoriet aan de partij begint. Om echter op KO of op punten te winnen zal Waterpoort Boys waarbij de 16-jarige Dylano van Dijk afgelopen zaterdag voor het eerst zijn opwachting als basisspeler maakte, veel effectiever met de mogelijkheden om moeten springen dan op De Skelp toen men de schelp ondanks een behoorlijk aantal mogelijkheden maar twee keer open kreeg. Weet de ploeg van trainer Janco Croes dat te bewerkstelligen, dan achten wij de kans groot dat het na afloop van de derby in het gezelligste clubhuis opnieuw supergezellig wordt.

Black Boys – SC Joure

zondag 3 november 2019 – 14.00 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

In en tegen Bakkeveen greep de squadra van trainer Lars Niemarkt net naast de tweede seizoenszege. Daarbij bleek dat .Black Boys tegen opponenten uit pak ‘m beet het rechterrijtje heel aardig uit de voeten kan. Met SC Joure treffen de “Men in Black” komende zondag de nummer twaalf van de ranglijst en daarmee opnieuw een tegenstander uit dat deel van de “Tabelle”.

Omdat het aantal beschikbare spelers bij nader inzien toch niet toereikend was, komt het derde elftal van Black Boys daarin niet meer voor en dat gold in het seizoen 2016-2017 ook voor de zondagtak van SC Joure. Na het besluit om het prestatievoetbal op zondag vaarwel te zeggen ontbrak de Es Céé, maar binnen een jaar keerde men op die schreden terug en besloot de club om toch weer een prestatieteam op zondag in te schrijven.

Dat team viel bij “het debuut” achter SC Boornbergum ’80, Aengwirden, Deinum en Langweer nog net buiten de prijzen, maar haalde een seizoen later de titel binnen door op de laatste speeldag in een rechtstreeks duel de enig overgebleven concurrent Blue Boys met 2-1 te verslaan. Daarmee zette men een eerste stap in de richting van het niveau waarop SC Joure voor het hiervoor genoemde en inmiddels dus teruggedraaide besluit acteerde (eerste klasse).

Die stap lijkt dit seizoen echter geen vervolg te krijgen, want momenteel bivakkeert SC Joure met drie uit vijf op een twaalfde plaats. De ploeg van trainer Jan Stuiver wist tot nu toe alleen van Nicator te winnen en werd in de overige vier duels op een nederlaag getrakteerd. Daarbij bleef het verlies tegen SC Boornbergum ’80 nog binnen de perken, maar in de overige duels tegen De Wâlden, MKV ’29 en De Wilper Boys liep de groen-witte brigade met resp. 5-0, 5-1 en 7-1 tegen een behoorlijke tik aan.

De prestatiecurve van Black Boys vertoont veel gelijkenis met die van SC Joure, al doet Black Boys het door de bank genomen toch net een tikkeltje beter. Dat dankt de ploeg niet in de laatste plaats aan doelverdediger Huso Bozkurt die zich tot nu toe als een waardig vervanger van clubcoryfee Sander de Vries en van Jan Broersma manifesteerde. Daarnaast lijkt Thierry Waffleu Talla meer en meer in de rol van de inmiddels gestopte Alex de Jong te groeien, want de 22-jarige aanvaller was zowel tegen SC Boornbergum ’80, FC Harlingen als tegen Bakkeveen één van de gevaarlijkste Sneker pionnen.

Met dat gevaar moet Black Boys naar ons oordeel in staat zijn om het duel met de SC uit Joure in zijn voordeel te beslissen en om nadat men afgelopen zondag al dicht bij was, de tweede seizoenzege bij te schrijven. Dat – en daarmee willen we de druk zeker niet opvoeren – is eigenlijk een must, want met een overwinning werpt Black Boys niet alleen de ketenen van het cachot van de vierde klasse van zich af, maar kan men ook de Houdini-act die men in de voorbije seizoenen steeds nodig had om zich te handhaven, in ieder geval voor even en uiteindelijk misschien wel definitief in de kast opbergen.

Foto Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/