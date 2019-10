Prijzenregen Judoka’s Akkermans

Sneek- Dit weekend namen de Technsich Bureau Sneek judoka’s van Sportcentrum Akkermans deel aan twee verschillende judo toernooien, een in Zwolle en een in Leeuwarden.

De judoka’s hebben hard gestreden en maar liefst 26 prijzen in de wacht gesleept. Hieronder de namen van de judoka’s uit het verspreidingsgebied van GrootSneek.

En alle judoka’s die deze keer geen prijs hadden, hebben weer veel geleerd en ontzettend goed hun best gedaan

Trotse Coaches Wytze de Jong, Véronique Akkermans en Demi Adely.

8e IJsel-Vecht judo toernooi, Zwolle.

Goud:Tymen Huitema (Sneek); Zilver: Tycho Nauta (Sneek); Brons: Bjorn Kelder (Sneek) en Emil Ossel (Sneek)

16e JRC judo toernooi Leeuwarden

Goud: Jayden Vonk (Sneek)