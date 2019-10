Marum maatje te groot voor Nijland

Nijland- Nijland was zaterdag niet opgewassen tegen het sterke Marum. De blauwhemden creëerden nauwelijks kansen en zagen de Marumers na de thee uitlopen naar 0-4.

Zonder Sjoerd Teake Kooistra, Arjan van der Wal en Jarin de Jong (die om uiteenlopende redenen ontbraken) en de al langer door blessures afwezige Mente de Boer en Nico Pieter Bonnema was de Nijlander selectie zaterdag behoorlijk uitgekleed. Toch stond er een sterk team aan de aftrap, met daarin onder meer Sipke Kooistra en Silvan Kooistra.

Marum beschikt over een goed voetballende ploeg. De Groningers domineerden de wedstrijd en Nijland probeerde vanuit een gesloten organisatie toe te slaan in de omschakeling. Zo nu en dan kwam de thuisploeg er aardig uit, maar grote kansen leverde dit niet op. Enkele hoekschoppen en vrije trappen verontrustten Marum niet. Beide keepers hadden in de eerste helft niet veel te doen. Marum creëerde twee kansen. Nijland-doelman Irolt Biesma onderschepte een diepe bal, nog net voordat de Marum-spits gevaarlijk kon worden. Na een halfuurtje spelen kwam Marum op voorsprong. Een scherpe voorzet van Tom Boezerooy werd van dichtbij binnengetikt door Marc Oldewarris.

In de tweede helft keek Nijland al na een paar minuten tegen een 0-2 achterstand aan. Een harde voorzet verdween op ongelukkige wijze via het lichaam van Jordi Albada in het doel. De thuisploeg probeerde zich daarna terug in de wedstrijd te knokken, maar Marum bleef de gevaarlijkste ploeg. Een doelpoging van afstand van de goed spelende Mark Zijlstra werd door de Marum-keeper onschadelijk gemaakt. Biesma redde aan de andere kant knap op een hard schot van Boezerooy. Even daarvoor bracht de paal redding voor Nijland.

In het laatste kwartier liep Marum nog uit naar 0-4, door doelpunten van Boezerooy en Wagenaar. Nijland wilde wel, maar was zaterdag simpelweg een maatje te klein voor Marum.

Volgende week staat voor Nijland de uitwedstrijd tegen Hardegarijp op het programma.