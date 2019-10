Judoclub Sato sterk in Frankfurt

Sneek- De Sneker judo club Sato was afgelopen weekend in Frankfurt vertegenwoordigd op een sterk bezette internationale judo toernooi: De Adler Cup.

Meer dan 2500 judoka’s namen deel aan het judo toernooi. Sato leverde een prima prestatie door twee keer goud een twee keer brons te winnen. Inaya Verharen won zelfs twee gouden medailles in twee verschillende leeftijdscategorieën. Het eerste goud veroverde Inaya Verharen op zaterdag in de leeftijdcategorie-12 jaar met goed verzorgde judo, waarbij haar tactische inzicht en inzet opvielen. Zondag won Inaya haar tweede goud in leeftijdcategorie-11 jaar. In deze klasse wist Inaya Verharen alle tegenstanders te verslaan. Brons was er voor Nadja Rokic en Wesley Smid.