Black Boys dicht bij tweede seizoenszege

Bakkeveen- Nadat Black Boys vorige week tegen FC Harlingen de hatelijke nul wegpoetste en de eerste drie punten van het seizoen binnen hengelde, was de formatie van trainer Lars Niemarkt in en tegen Bakkeveen hard op weg om de tweede seizoenszege bij te schrijven. In de slotfase moesten de Zwartjes echter alsnog de gelijkmaker toestaan, waardoor de reis naar het zuidoosten van de provincie slechts één punt opleverde.

Die reis begon overigens niet al te best, want de wedstrijd was nog maar een paar minuten onderweg, toen Black Boys de eerste tegentreffer moest incasseren. Thijs Dekker was daarvoor verantwoordelijk en daarmee leek het voor de Snekers een lastig middagje te gaan worden. De mannen in het mooiste shirt van Nederland herpakten zich echter, al duurde het tot vlak voor rust aleer zich dat middels een treffer van Thierry Waffleu Talla (foto) uitbetaalde.

Waffleu Talla nam dik twintig minuten na rust ook de tweede Sneker treffer voor zijn rekening en daarmee lag voor de squadra uit de Waterpoortstad zoals hiervoor al werd vermeld, de tweede seizoenszege in het verschiet. In de slotfase van de wedstrijd trof Silvan Siebenga namens Bakkeveen echter doel en moest Black Boys uiteindelijk met een punt genoegen nemen.

Na die puntendeling nemen de “All Blacks” die komende zondag met SC Joure opnieuw tegen een concurrent aantreden, de veilige tiende positie in, al dient daarbij wel aangetekend te worden dat de ranglijst in vier B een vertekend beeld geeft omdat Black Boys nog een wedstrijd moet inhalen en sommige andere ploegen zelfs twee duels minder hebben gespeeld.

Foto archief Henk van der Veer

Bron:https://pengel.weebly.com