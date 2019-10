ZET EM niet voorbij “afslag” Lemmer

Lemmer – Sneek Wit Zwart ZM kende de laatste weken tegen zowel SVM Marknesse als tegen Oeverzwaluwen niet bepaald een zorgeloze middag. Toen liep het met een gelijkspel en een nipte overwinning nog goede af, maar tegen CVVO bleek de formatie van trainer Niels Boot bij wijze van spreken onvoldoende geld op zak te hebben om de vis te betalen en viel “de afslag” na een 2-1 ruststand uiteindelijk met 3-1 in het voordeel van de Lemsters uit.

Die namen tegen de Snekers die het zonder o.a. Patrick Altenburg en Tim Posthuma moesten doen en waarbij doelman Adriaan Tabbers naar aanleiding van “het akkefietje” van vorige week voor vijf wedstrijden is geschorst, al in de vierde minuut door toedoen van Arjen Siebers een voorsprong. Vervolgens had de ploeg uit de Waterpoortstad 25 minuten nodig om die schade via “monteur” Joey Huitema te repareren, maar op slag van rust liep de wit-zwarte brigade opnieuw tegen averij op, toen Thomas Miedema namens CVVO de 2-1 liet noteren. Die deuk wist het matig en vooral tegen zichzelf voetballende ZET EM na rust niet meer uit te deuken en toen Quincy Franka in “the dying seconds of the game” namens de blauw-witten de derde treffer wist te scoren, werd duidelijk dat de Snekers met “een leeg tonnetje” zouden afreizen.

Ondanks die nederlaag – de eerste in de competitie en de eerste sinds het verlies in de bekerwedstrijd tegen ONS Sneek 2 – bleef Sneek Wit Zwart ZM in de derde klasse A lijstaanvoerder, al moeten de Snekers die komende zaterdag met Oudehaske de nummer dertien van de ranglijst ontvangen, na gisteren wel Workum naast zich dulden.

CVVO – Sneek Wit Zwart ZM 3-1 (2-1)

Doelpunten: 1-0 Arjen Siebers (4.), 1-1 Joey Huitema (29.), 2-1 Thomas Miedema (42.), 3-1 Quincy Franka (90.)

Scheidsrechter: M. Schuurman

Gele kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart ZM: Jelmer Popma, Patrick van der Velde Tjardo de Graaf, Thijs Goes, Joey Westerhof. Andy de Vries, Daniël Bennik Freerk de Jong, Joey Huitema, Kevin Huitema en Jesse Lee Staalsmid

Bron: https://pengel.weebly.com/

Foto’s: Nico Altenburg