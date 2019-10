Waterpoort Boys verspeelt dure punten

Oudemirdum – Waterpoort Boys dat om uiteenlopende redenen nogal wat spelers miste, schijnt iets met de slotfase van wedstrijden te hebben. Waar die tegen QVC nog de volle buit opleverde, verspeelden de Snekers in de slotminuten tegen SV NOK twee dure punten, al was de wijze waarop de gelijkmaker op sportpark De Skelp tot stand kwam, voer voor discussie.

De openingsfase gaf daarentegen minder stof tot praten, want die was niet echt opwindend. Het duurde dan ook bijna twintig minuten, aleer de eerste, echte mogelijkheid aan het papier toevertrouwd kon worden. Daarbij werd echter wel de naam van de Snekers genoteerd, doch na een hoekschop van Marcel Hempenius bleef de 0-1 uit, omdat de inzet van Robert Minks in het zijnet belandde. Diezelfde Minks had even later de openingstreffer moeten maken toen hij na goed storend werk een niet te missen kans kreeg. De anders zo trefzekere spits schoot bij de tweede paal echter half over de bal heen, waarna “het ding” in plaats van over de doellijn over de achterlijn hobbelde.

Bij de volgende aanval maakte de goalgetter zijn reputatie echter alsnog waar. Na een goed lopende aanval kwam de bal via veel schijven uiteindelijk bij de 16-jarige debutant Dylano van Dijk terecht en die wist met een prima voorzet Nordin Looijenga in stelling te brengen. Diens kopbal werd nog geblokt, waarna Minks er als de kippen bij was om de 0-1 alsnog tegen de touwen te werken.

Niet veel later kwam Tim van der Werf een teenlengte tekort om een foutieve terugspeelbal af te straffen en in minuut 42 was Nordin Looijenga eveneens dicht bij treffer nummer twee. Na een diepe bal van Mathijs Bakker bracht hij de bal prima onder controle, waarna zijn uithaal maar net langs de voor hem verkeerde kant van de paal vloog. Diezelfde Looijenga kreeg op slag van rust nog een goede mogelijkheid doch zijn snoeiharde kopbal ging teveel richting doelman Feike Pieter Stegenga, waarna de rebound over werd geschoten. Daardoor bleef het bij 0-1, waar het eigenlijk 0-2 of misschien wel 0-3 had moeten zijn.

Het beeld waarbij SV NOK maar zelden in de buurt van het Sneker doel kwam, bleef in de openingsfase van de tweede helft bestendig. Waterpoort Boys wist de mogelijkheden (o.a. Kevin Kedde en Nordin Looijenga) echter opnieuw niet te verzilveren en daarvoor kreeg men in de 55ste minuut de rekening gepresenteerd. Bij een vrije trap vanaf de rechterkant kwam Remco Andela naar binnen en bij zo’n beetje de eerste mogelijkheid voor de thuisclub bracht hij vanuit een moeilijke hoek NOK langszij.

​Vervolgens kreeg de ploeg van trainer Loet Boot een paar mogelijkheden om de wedstrijd te kantelen. De eerste ontstond toen doelman Stefan Rijpkema de bal door de laagstaande zon miste en “het ding” via zijn knie voor de voeten van Andela terecht kwam. Tot opluchting van de Snekers verdween dien inzet in het zijnet en die opluchting was even later zo mogelijk nog groter, toen invaller Guido Brouwer na een steekpass alleen voor Rijpkema opdook en in plaats van een schot op doel voor een tikje breed koos en daar geen medespeler aantrof. Die vond NOK even later bij een corner echter wel, doch nu ontbrak bij de kopbal de juiste richting. In plaats van 2-1 viel even later aan de andere kant echter de 1-2. toen Nordin Looijenga na een vrije trap van Marcel Hempenius de bal met een volley vanaf de rand van de zestien op zeer fraaie wijze hard achter doelman Stegenga schoot.

Na die treffer schakelde SV NOK over op een meer opportunistische speelwijze en dat zorgde niet alleen voor hectiek voor de Sneker goal, maar ook voor een aantal hoekschoppen. Bij één van die corners werd de bal in de rebound hard ingeschoten en claimde de thuisclub een strafschop. De arbiter van dienst liet echter doorspelen, waarna de bal opnieuw werd ingebracht. Die bal leek een eenvoudig prooi voor doelman Rijpkema te worden, doch op het moment suprême werd de Sneker goalie door Remco Andela in de rug gelopen, waarbij hij de bal losliet. Waar iedereen een fluitje verwachtte, liet de leidsman echter andermaal doorspelen, waarna Andela de bal tegen de touwen werkte en daarmee de Snekers zoals hiervoor al werd vermeld, in extremis alsnog twee punten door de neus boorde.

SV NOK – Waterpoort Boys 2-2 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Robert Minks (27.), 1-1 Remco Andela (56.), 1-2 Nordin Looijenga (73.), 2-2 Andela (89.)

Scheidsrechter: A. Albada

Gele kaart:

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Kevin Kedde (65. Rowan Planting), Jordi Heerings, Mathijs Bakker, Mirza Mustedanagic, Tim van der Werf (88. Patrick Bles), Marcel Hempenius, Dylano van Dijk (75, Narek Harutyunyan), Robert Minks, Nordin Looijenga en Richard Hamstra

Bron: https://pengel.weebly.com/