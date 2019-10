Sneek Wit Zwart steekt lont na rust aan

Sneek- Hoewel een verbod op zwaar vuurwerk binnen afzienbare tijd waarschijnlijk van kracht wordt, had Sneek Wit wart daar tegen Roden geen boodschap aan. Na een moeizame eerste helft die met 1-1 werd afgesloten, hield de ploeg van trainer Germ de Jong na rust de lucifer bij het lont en werd het publiek op een half dozijn knallen getrakteerd.

Op dat vuurwerk leek in de eerste beslag te zijn gelegd, want in het eerste kwart van de wedstrijd kwamen de kanonniers van de thuisclub niet of nauwelijks in stelling. Integendeel, in het eerste kwart van de wedstrijd was het defensief niet echt top, wat Sneek Wit Zwart liet zien. De betere kansen waren in die fase dan ook voor de bezoekers uit Drenthe en met name Robin van der Tuin kreeg een aantal opgelegde mogelijkheden. Daarvan wist hij uiteindelijk één te benutten en wel in minuut negen, toen hij een fout van de Sneek-defensie resoluut afstrafte.

De thuisclub die met o.a. Nils Bruining en Ruben Ybema aantrad, kon daar aanvankelijk weinig tegen inbrengen, als was de vraag wel opportuun, of dat aan Sneek Wit Zwart zelf lag of aan de kwaliteit van de tegenstander. Hoe het ook zij, de koploper had meer dan een half uur nodig om de stand gelijk te trekken en die daad kwam op naam van Klaas Boersma die in de voorbije weken al meerdere malen zijn torinstinct had laten zien.

Met die treffer stuurde hij zijn ploeg met een 1-1 stand richting de catacomben en of De Jong daar een donderspeech hield of dat er een speciale thee werd geserveerd, zal wel altijd het geheim van de kleedkamer blijven. Feit is echter wel dat de thuisclub in het tweede bedrijf als herboren over de plastic wei draafde, al moest het thuispubliek nog wel dik tien minuten op het bijbehorende effect wachten. In minuut 57 zorgde Matts Bruining echter voor het rendement door de bal onder doelman Klaas Kleiker door te schuiven en nog geen minuut later liet dezelfde speler de 3-1 noteren.

De bezoekers kwamen er vervolgens niet echt meer aan te pas en met nog een dikke tien minuten op de klok bekroonde Ruben Ybema die de laatste weken buiten de basis werd gehouden, zijn rentree met de 4-1. Daarmee was de wedstrijd wel beslist en al helemaal, toen Gerben Visser met zo’n beetje zijn laatste actie van de wedstrijd er drie minuten later 5-1 van maakte. Zijn vervanger Stefan Westhof had vervolgens een goede actie in huis, waarna Leon de Vries het halve dozijn volmaakte. Daarmee waren de rotjes echter nog niet op, want in minuut 82 toverde Alwin Velds nog een strakke voetzoeker uit zijn achterzak, waarmee hij naar even later bleek de eindstand op 7-1 bepaalde.

Met die zevenklapper die vooral na rust afging, heeft Sneek Wit Zwart nu dertien uit vijf. Met dat puntentotaal delen de Snekers die komende zondag in Leeuwarden bij FVC op bezoek gaan, in één F de eerste plaats met vv Heerenveen dat wel een wedstrijd meer heeft gespeeld en dat vandaag met 3-0 van de al genoemde Friesche Voetbal Club won.

Sneek Wit Zwart – Roden 7-1 (1-1)

Doelpunten: 0-1 Robin van der Tuin (9.), 1-1 Klaas Boersma (35.), 2-1 Matts Bruining (57.), 3-1 Matts Bruining (58.), 4-1 Ruben Ybema (68.), 5-1 Gerben Visser (71.), 6-1 Leon de Vries (78.), 7-1 Alwin Velds (82.)

Scheidsrechter: B. Kuiper

Gele kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart: Rasheed Shakur Postma, Alwin Velds, Martijn Zwaga, Han Miedema, Nils Bruining, Harvey de Boer, Klaas Boersma, Kees Noordmans, Leon de Vries, Ruben Ybema, Gerben Visser (71. Stefan Westhof) en Matts Bruining (71. Leon Faber)

Foto: Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com